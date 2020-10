Aderezos: productos gourmet que conquistan mercados internacionales

Especias, mayonesas y más productos

Lionel Paredes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020

Arytza es una de las empresas que apostó a la exportación para hacer de su negocio un modelo rentable. Dedicada a la fabricación de aderezos y mostazas 100% naturales, tiene más de diez años en el mercado. Comenzaron a trabajar de forma casera a comienzos de los 2000 y hoy abastecen a los principales hoteles y restaurantes del país, con una marca que es referente en el segmento de los aderezos premium. Leonardo Merlo y Mariano Carballo son los socios detrás de Arytza.

"Comenzamos en 2003, de forma muy artesanal", cuenta Leandro Merlo. "Mariano arrancó en su casa, trabajando con mostazas y otras especias. Una vez que definimos el producto, elegimos el lugar y armamos una fábrica chica", recuerda Merlo. "Después de la crisis del 2001 vimos que conceptualmente había algo. No nos parecía que los productos del exterior fueran mejores y ahí nació la idea de producir aderezos y condimentos con materia prima argentina y que fueran de excelencia.

"Nuestra idea original fue desarrollar aderezos con valor agregado diferencial, sin usar aditivos ni conservantes artificiales, libres de gluten y con certificado kosher", continúa. Comenzamos con un porfolio de tres mostazas y fuimos con el tiempo y la experiencia agregando más productos. Hoy tenemos 19 productos desarrollados, y con gran orgullo somos empresa "B" certificada". Significa el compromiso de demostrar que las empresas pueden ser agentes de cambio y contribuir a la solución de las grandes problemáticas sociales y ambientales. "Las empresas B son parte de un movimiento global que está presente en todo el mundo", añade.

Su foco en la calidad no se limita al proceso industrial y el empaquetado, sino que también incluye a la materia prima. La empresa tiene su plantación propia de mostaza en Río Negro, donde cosechan 8,3 toneladas al año. A su vez, recurren a alianzas estratégicas con productores locales en diversas provincias para abastecerse de otros recursos como pimentón, originario de Catamarca; miel, de Santa Fe; o ajo, de Mendoza.

La mirada exportadora

"Teníamos ganas de dar, estamos muy convencidos de nuestra calidad y del tipo producto que hacemos, eso nos dio mucha seguridad para empezar intentar salir a mercados externos", reflexiona. Poco a poco y con la ayuda de la Fundación Exportar -hoy Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) - y la fundación ICBC, comenzaron a participar en exposiciones internacionales y a formar parte de un consorcio de productos gourmet, dos acciones que posicionaron a la empresa en el exterior.

Tras una fuerte inversión en maquinaria y siempre pensando en la internacionalización de sus productos (se encuentran cuatro variedades de mostaza, salsa criolla y barbacoa, curry, aderezos como chimichurri y especias) la empresa está construyendo una nueva fábrica en Neuquén y recientemente inaguró una en el barrio porteño de Barracas en la Ciudad Autónoma de Bs As.

Dentro de la industria alimenticia, se destaca la participación local en las ferias internacionales del sector más importantes del mundo, como Gulfood Dubai (Emiratos Árabes), Food & Hotel (Vietnam), SIAL (China), World Food Moscú (Rusia), Anuga (Alemania) y Anuga World of Foods Beijing (China).

Existen diferentes herramientas de promoción comercial en las cuales se pueden incluir la participación en misiones comerciales específicas, (como por ejemplo las "semanas argentinas"), como así también misiones comerciales inversas, donde se invita a importadores y distribuidores de los países considerados estratégicos a conocer productos y así promocionar negocios en nuestro país. Además se pueden realizar visitas a zonas productivas y rondas de negocios.

Merlo reconoce que el volumen de sus exportaciones está creciendo año a año en términos de facturación, por lo que dice que no han utilizado ningún programa de financiamiento. Sin embargo, destaca el valor de sus exportaciones durante el 2019 y 2020, que fueron de US$ 350.000 a países como Estados Unidos Uruguay, Paraguay, Canadá y Alemania. "Siempre hemos crecido año tras año, y hemos tenido muy buena aceptación, por lo cual estimo seguir creciendo. Me es difícil ponerlo en números por la dinámica misma, pero somos optimistas" finaliza.

Conforme a los criterios de Más información