Aumentó la exportación de vino, pero mayormente a granel y con bajo precio

El vino a granel, con bajo valor agregado Crédito: Casa Yagüe

Paula Urien Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 18:04

Un informe elaborado por el Laboratorio Estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) consigna que "el 2020 cerró con un incremento en el volumen de las exportaciones vitivinícolas de 26,7%, en comparación con 2019. Las ventas al exterior de vinos fraccionados tuvieron un aumento de 5,7% y las de granel de 59,8%. La Argentina fue uno de los 4 países que pudieron lograr crecimientos de volumen, siendo el que más creció, seguido por Italia, Nueva Zelanda y Portugal".

La información del instituto agrega que durante 2020 se exportaron 395 millones de litros de vino, "lo que implica que se vendieron 83 millones de litros más que el año 2019. Representa, además, el volumen más alto de los últimos 12 años. De ese total, 202 millones correspondieron a fraccionado y 193 a granel. Esto le permitió al país escalar varios puestos en el ránking mundial de países exportadores de vinos, proyectando al cierre de 2020 pasar al 8º lugar en fraccionados y al 6º en vino a granel".

Sin embargo, para Wines of Argentina (WOFA), la asociación que promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos por el mundo, la noticia no es demasiado alentadora. "Los números de la exportación del vino fraccionado no variaron", dicen desde la entidad. La única novedad es el granel, que es lo que explica todo el crecimiento del volumen de vino exportado. Sin embargo -advierten- el negocio del granel es de bajo valor agregado. De hecho lo exportado en 2020 es a muy bajo precio en términos históricos".

El vino a granel se despacha en los llamados "flexitanks", que pueden ser de 16.000 o 24.000 litros. "Un flexitank es parecido a una bolsa que va dentro de un contenedor de 20 o 40 pies. Cuando el vino se carga, la bolsa se va inflando y llega a ocupar todo el volúmen del contenedor", explican desde WOFA.

La Argentina exporta a más de 160 países. Los principales destinos para el vino fraccionado fueron Estados Unidos, con 523.136 litros y un aumento de 2,2%; Reino Unido, 281.817 y 5,2%; Brasil, 241.989 y 34,8%; y Paraguay, 149.476 y 17,3%.

Los espumantes, en cambio, cayeron 8,2% y los especiales y los gasificados mermaron su exportación 48%. En cuanto al vino a granel, los principales compradores externos fueron China y España, países a los que se exportaron respectivamente 367.573 litros (207% más) y 357.023 litros (451,8% más). Les siguieron Canadá con 309.665 litros y un aumento del 45,6%; Reino Unido, 295.250 y 88%; y México, 97.200 y 38,5%.

También se registró un aumento de 457,7% de las exportaciones a Australia, país al que ingresaron 47.036 litros de vino argentino..

Conforme a los criterios de Más información