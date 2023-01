Las ojotas argentinas que usan Messi y De Paul tienen pedidos desde distintos países del mundo

escuchar

Néstor Gianzi y su esposa, Roxana, tienen tres hijos, Mauro Gianzi (21), Emiliano (30) y Luciano (34), que integran la empresa familiar de calzado llamada Bagunza, que por estas semanas viven su propio sueño mundialista hecho realidad.

“Empezamos hace casi 10 años vendiendo insumos para el rubro del calzado, hasta que, a fines de 2019, dijimos: ‘Bueno, vamos a crear nuestra marca de producto terminado’. Así fue que, a principios de 2020 nace Bagunza. Comenzamos haciendo ojotas, teníamos cinco o seis modelos, y después fuimos sumando más. Actualmente, son entre 12 y 14 los modelos de ojotas; y en 2021 incorporamos zapatillas”; cuenta Luciano Gianzi.

¿Y si le hacemos llegar las ojotas a Messi?

“Un martes a la noche, nos juntamos a cenar con un grupo de amigos, en el que están los diseñadores de la marca, y uno de los chicos me dice: ‘¿Y si le hacemos llegar las ojotas a Messi?’. Yo me le reí en la cara, claramente, era algo tan utópico que pensaba que iba a quedar como un comentario del asado, y listo”, recuerda y añade, “con el paso de los días, seguimos hablando del tema y comencé a recordar que el papá de un compañero de mi hermano más chico, siempre decía que su socio era el tío de De Paul.

“Conseguí el teléfono, lo llamé y me dijo que sí efectivamente era el tío de Rodrigo De Paul, todavía seguían siendo socios, y que iba a hablar con él para saber qué podíamos hacer. Pero los días pasaban y no teníamos ninguna respuesta”.

“Mientras tanto, nosotros estábamos embaladísimos. Fabricamos las cajas y habíamos preparado unas ojotas personalizadas para De Paul. Cuando se acercaba el último fin de semana que la selección argentina estaba en el país, vuelvo a llamar y le pregunto qué hacer. Me dice que le deje las ojotas y que él veía qué hacía. Cuando llego, me atiende su mujer, le cuento nuestra historia, y ella me dice: ‘Déjame a mí, que yo voy a hablar con la tía’, y a los 10 minutos me mandó un mensaje que decía: ‘Luciano, ya está, hablé con Carina (tía de De Paul) y le voy a dejar las cajas a ella para que las entregue” explica y sigue. “A las dos horas de su mensaje, la señora me llama entusiasmadísima y me dice: ‘Luciano, escuchame, Carina le mostró una foto de las ojotas a Rodrigo, le encantaron, y él le preguntó si se las podés llevar ya al predio de la AFA. Imagínate que en un lapso de 20 minutos busqué las cajas, uno de mis hermanos me acompañó y nos subimos a la autopista y llegamos al predio de Ezeiza”, sigue.

Pasaron la seguridad y dejaron las cajas en un cuarto que estaba lleno de regalos. Tenían la esperanza de que las ojotas llegaran a manos de los jugadores. Al otro día, a la mañana, me manda un mensaje esta señora y me dice: ‘Luciano, tenemos novedades’, y me manda un audio contándome que a Rodrigo le encantaron las ojotas y me reenvía una captura donde él escribe: ‘Tía, las ojotas están buenísimas, a Leo le encantaron, se las lleva a París’, a partir de ahí fue todo una locura.”Nos piden el producto desde Qatar, México, Colombia y Europa. Tenemos la experiencia de importar la matricería desde Brasil pero ahora tenemos que aprender a exportar”, advierte.

