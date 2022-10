Las pesadas mochilas externas que castigan a nuestras exportaciones

escuchar

Los negocios internacionales se sofistican. Las cadenas globales de valor son ya ecosistemas formados por empresas (productores, abastecedores, comercializadores), inversores, financiadores, inventores y prestadores de servicios complementarios (en arquitecturas vinculares supra fronterizas). Y que funcionan sobre diversos soportes. Uno es el marco institucional.

Los pa√≠ses avanzan en acuerdos internacionales de apertura reciproca (hay en vigencia 355 seg√ļn OMC). Mas de la mitad, celebrados en el corriente siglo XXI.

La enorme mayoría de los negocios internacionales (comercio de bienes y de servicios, inversión extranjera directa, flujos de financiamiento productivo, intercambio de datos con valor económico, migraciones y telemigraciones) ocurre entre países integrados por estos instrumentos. De todo el comercio internacional planetario (28 billones de dólares), alrededor de 60% tiene lugar entre países que han abierto recíprocamente sus mercados. Y un 10% adicional ocurre entre países que redujeron sus aranceles por políticas específicas. Así, un 70% del todo el flujo comercial entre países se ha favorecido por preferencias arancelarias.

Pero la Argentina solo ingresa a mercados con preferencias con 23% de sus exportaciones de bienes (si se suman los servicios, el porcentaje se reduce a 20%). Ello supone una gran desventaja comparando con nuestros competidores. En el planeta la carga arancelaria ha dejado de ser el mayor obst√°culo (en 30 a√Īos el arancel promedio global se redujo desde 15,5% a 5,1%; pero m√°s de dos tercios de los pa√≠ses comercian atravesando tarifas arancelarias inferiores a ese promedio).

Argentina (y el Mercosur) no ha acompa√Īado el proceso y, mientras nuestras exportaciones pagan m√°s elevados aranceles de acceso a mercados, tambi√©n nuestra econom√≠a se cubre con un arancel promedio (para importaciones) que ronda 12% (el doble del promedio latinoamericano). Y a ello deben agregarse nuestras costosas restricciones cuantitativas a las importaciones (que reducen capacidad de acceso a tecnolog√≠a, bienes de capital o insumos calificados).

Además, nuestro país, pese a haber adherido al Tratado de Facilitación de Comercio de la OMC, no ha avanzado en su implementación (se estima que las acciones dirigidas a la facilitación reducen costos en entre 10% y 15%). Mientras, la mala reputación financiera de nuestro país agrega costos de financiamiento a las empresas en más de 20% comparado con los competidores.

Pero ahora hay algo sustancial adicional: en el planeta ya no se tiende a celebrar meros pactos de reducci√≥n arancelaria (Free Trade Agreements), a los que refiere la OMC como Preferencial Trade Agreements (PTA); sino que ya proliferan los nuevos ‚ÄúDeep Trade Agreements‚ÄĚ (DPA). Explica un trabajo del Banco Mundial editado por A. Mattoo, N. Rocha y M. Ruta que estos DTA no solo reducen costos arancelarios sino que (lo explica Pascal Lamy) ya la mitad de los acuerdos preferenciales vigentes en el mundo han creado confluencias regulatorias a trav√©s de las cuales se uniformizan condiciones cualitativas integradas (no arancelarias) para el comercio entre pa√≠ses socios (lo que reduce sustancialmente costos de adaptaci√≥n, incertidumbre y gesti√≥n en el acceso a mercados).

Dicho de otro modo: con las nuevas tendencias (m√°s integrales) las exportaciones argentinas est√°n viendo agravados los sobrecostos ‚Äúexternos‚ÄĚ (adem√°s de los dom√©sticos), que pueden estimarse en alrededor de un tercio por encima del de sus competidores.√ü