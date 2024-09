Más costos para el comercio exterior: el Gobierno aumentó la tarifa del peaje de la Hidrovía

Escuchar

Finalmente se produjo lo que generaba preocupación entre los empresarios. El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la Disposición 22/2024 por la cual se aumenta la tarifa del peaje de la Hidrovía, firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, subsecretario de Puertos y Vías Navegables. La tarifa básica estipulada es de US$4,30 por TRN (toneladas netas) para el transporte internacional y de $824,80 por TRN para el cabotaje nacional (con una revisión trimestral automática ajustable por el Índice de Precios al Consumidor).

Por el decreto 427 del 30 de junio de 2021 se había otorgado la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal (VNT), comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná –punto denominado Confluencia- hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP). Y aquí comenzó un desajuste que terminó con una deuda al prestador de las tareas de dragado por US$80 millones. Se había pasado de un esquema privado, que duró más de 25 años y que no generó deuda alguna, al control estatal, con un déficit que el Gobierno considera que hay que sanear . La demora en llamar a licitación tuvo su costo, que ahora pagará el comercio exterior de la Argentina.

Antes de tomar la decisión, la Administración General de Puertos Sociedad de Estado convocó el 19 de julio pasado al Procedimiento de Participación Ciudadana para que los usuarios de la Hidrovía pudiesen brindar sus argumentos sobre la posibilidad de que aumente el peaje.

A pesar de las cartas enviadas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara Argentina del Acero, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina; la Unión Industrial Argentina, el Puerto de La Plata; la Cámara de Exportadores de la República Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras, en contra de esta iniciativa, el peaje será más costoso.

La AGP se pronunció, de manera bastante dura, sobre las misivas enviadas por las entidades: “[…] S e advierte que las presentaciones realizadas en oposición a la modificación tarifaria carecen de fundamentos y análisis técnico de los elementos sometidos a consulta pública, basándose sustancialmente en consideraciones de diversa índole o tenor (geopolíticas, legales y económicas), en la mayoría de los supuestos ajenas al objeto del procedimiento convocado y a los documentos puestos a disposición en consulta - evidenciándose una carencia de análisis técnico de los mismos, lo que derivó en meras opiniones en resguardo de intereses individuales .”

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales dijo, en diálogo con LA NACION, que “como usuarios ya hemos presentado nuestros reclamos en contra de la suba porque afectará la competitividad exportadora e impactará en precios. Entendemos que la nueva administración heredó deudas y están buscando sanear la AGP y pagar al dragador deudas contraídas. Por eso hemos solicitado que prontamente se convoque a licitación internacional para tener tarifas más bajas”.

Desde el Centro de Navegación, su presidente, Julio Delfino, opina que “un peaje que ya era excesivamente caro, pasó a partir del 25 de septiembre del 2024 a ser un 42% más caro en dólares. El daño económico a la carga en términos de competitividad es directo. Por lo pronto, para todos los contratos a corto plazo se generan importantes pérdidas. Esperemos que las promesas de Luis Toto Caputo adjudicando la concesión durante el tercer trimestre del 2025 se cumplan. Soñemos con que este período de subas y prorrogas lamentables e innumerables algún día termine, para bien. Urge la pronta implementación de medidas estratégicas que fomenten un comercio exterior con reales posibilidades de generar divisas crecientes, tan necesarias para un país devastado”, sostuvo.

Un poco menos

A pesar de mantener su posición en favor del aumento de los costos, el Gobierno brindó una concesión: el costo será menor, pero no se realizarán mejoras en la profundización de la vía navegable. Los empresarios habían afirmado que es necesario llevar adelante la licitación, y que allí se dirimirán las propuestas, que podrían incluir no solo la profundización necesaria de la Hidrovía, sino también una baja del peaje.

El área técnica de la AGP informó entonces que el aumento previsto de US$1,92 consideraba lograr el equilibrio económico, el saldo de deuda, realizar mejoras de profundización y mantenimiento extra. Pero en caso de no avanzar en la profundización y su mantenimiento adicional, habría que descontar de la propuesta inicial US$0,68. Entonces, finalmente la tarifa quedó en US$4,30 por tonelada transportable.

Para finalizar, la disposición deja claro que en las cuentas públicas el debe y el haber tienen que estar equilibrados. “Es objetivo de esta Autoridad de Aplicación y de la presente gestión del Gobierno mantener el nivel tarifario acorde al costo del servicio hasta tanto se haga efectivo el llamado y licitación y futura adjudicación del servicio al sector privado”, se lee en normativa.

Según fuentes allegadas al Gobierno, “esta suba tiene que ver con recuperar el equilibrio para la gestión actual de la Hidrovía. Hoy la cuenta no está equilibrada, esta cuenta no está cerrando cuando se analizan los ingresos y los costos de mantenimiento de la VNT. Esto hay que ajustarlo ahora para no seguir incrementando el déficit y, de ser posible, también achicar la deuda. Luego, habrá que ver qué es lo que ofrecerán las empresas que participen en la próxima licitación para ver cómo sigue la tarifa”.

