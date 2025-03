Después de la oficialización de la eliminación de la doble licencia para el transporte de carga, los empresarios dicen que baja los costos y “es maravilloso para el sector”

Por alguna razón los conductores de camiones y vehículos pesados necesitaban dos licencias, una nacional y otra para transitar entre jurisdicciones o provincias. El Decreto 196/2025 publicado recientemente en el Boletín Oficial introduce cambios importantes en esta materia. En una batería de posteos en la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comentó, entre otras medidas, sobre el fin de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti), a la que denominó el “Registro Moyano”.

“ Las licencias nacionales de conducir serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros , siempre que sean emitidas por jurisdicciones que cumplan con requisitos mínimos. La eliminación de la Linti borra una importante carga (nunca mejor usado el término) para el sector de transporte de cargas...”, escribió el funcionario en X.

La normativa establece que las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) tendrán la facultad de otorgar la Licencia Nacional de Conducir para los conductores de transporte profesional de carga y pasajeros, correspondientes a las categorías C, D y E.

La licencia será otorgada por una autoridad jurisdiccional autorizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial(ANSV) y “solo se podrá otorgar una Licencia Nacional de Conducir por persona, detallando expresamente las clases habilitadas”.

“Antes, para realizar transporte interjurisdiccional profesional de carga y/o pasajeros necesitabas la licencia de categoría profesional emitida por la jurisdicción, más la Linti, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Ahora solo vas a necesitar la licencia nacional de conductor profesional categoría C, D o E emitida por la provincia que esté adherida al sistema nacional, es decir, que emitan licencias nacionales", detallan a LA NACION desde la ANSV.

Juan Aguilar, secretario general de la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl), considera que “esto va a ser de gran ayuda para la competitividad del sector. Sin dudas simplificar todo tipo de trámites es muy importante. Hoy se permite de manera simple, desde la casa y ganar tiempo. La verdad es que esto es maravilloso. La burocracia es una máquina de impedir que es sumamente costosa" , opina.

¿Qué pasaría si hay jurisdicciones que no se adhieren al sistema? Directamente no podrán emitir las licencias, responden desde la ANSV. “La Linti no se va a otorgar más. Quienes no se adhieran al nuevo sistema no podrán emitir la licencia para profesionales de carácter interjurisdiccional”, aclaran desde la ANSV.

La capacitación es obligatoria

Para mantener la validez de las licencias, “el titular deberá constatar su aptitud psicofísica cada dos años (era anual) y aprobar los exámenes que exija la autoridad de aplicación”. Antes de 2015 se podía hacer solo en los sanatorios vinculados al sindicato de Moyano, de ahí el nombre “licencia Moyano”. La autoridad jurisdiccional puede dar la licencia por un período menor, a partir de los resultados del psicofísico. A partir de los 70 años, según el decreto, sigue siendo anual.

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac) aclaran que es clave que “no se elimine el examen psicofísico ni la capacitación obligatoria para los conductores profesionales de esta clase de vehículos de peso mayor a los 3500 kilos”. Las cámaras suelen hacer hincapié en la importancia de la capacitación obligatoria para los conductores de camiones para garantizar una mayor seguridad vial.

Con cautela, Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), dice que apoyan toda medida que mejore la seguridad vial, pero que “ el nuevo sistema aún no está completamente definido . Estamos a la espera de las disposiciones que reglamenten el decreto publicado. En los 60 días de transición que fijó el Gobierno vamos a seguir reuniéndonos y aportando propuestas para garantizar que los estándares de formación y control no solo se mantengan, sino que se fortalezcan”.

“Un aspecto positivo -continúa Ruppel- es que más allá de que se dio de baja la Linti, la capacitación y la evaluación psicofísica siguen siendo obligatorias, y que de acuerdo con lo informado, a partir de ahora esos requisitos aplicarán para todo aquél que quiera tramitar una licencia profesional de clases C, D y E, independientemente de si realizará viajes interjurisdiccionales. Sin embargo, es importante recordar que las jurisdicciones deben adherir al modelo propuesto por la Agencia de Seguridad Vial para que éste tenga vigencia en sus distritos”, recuerda.

Más detalles

Habrá también un “canje de licencias”. Los conductores que cuenten con licencias otorgadas bajo legislación municipal o provincial junto con la Linti (es decir, con el viejo sistema), podrán canjear sus licencias por una única Licencia Nacional de Conducir categoría C, D o E, antes de la entrada en vigencia de estas modificaciones en 60 días. Este podrá realizarse en cualquier Centro Emisor de Licencias de Conducir.

También hay cambios en la vigencia de la licencia profesional: será de 5 años para conductores de entre 21 y 65 años, de 2 años para mayores de 65 y de 1 año para mayores de 70. Antes, el plazo máximo era de 2 años.

Quienes tramiten por primera vez una licencia profesional deberán tener al menos 21 años, contar con un año de antigüedad en la licencia categoría B (autos) y podrán gestionarla en cualquier jurisdicción que se encuentre adherida al sistema nacional. Además, tendrán que realizar un examen psicofísico y un curso teórico-práctico con una carga mínima de 20 horas.

En el caso de la renovación, también será necesario realizar un examen psicofísico y un curso de actualización en la clase y subclase respectiva, con una carga mínima de 20 horas (este proceso antes requería de una exigencia de 3 horas.

El trámite para obtener o renovar la licencia profesional deberá iniciarse de manera remota, con la carga de datos y documentación, y completarse de forma presencial en los prestadores de formación y médicos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Estos prestadores deberán estar registrados en un registro único, gratuito y digital. Por otro lado, los prestadores registrados previamente en el Sistema Linti tendrán un plazo de 90 días para adaptarse a la nueva normativa.

Además, “a diferencia del esquema anterior, en el que el Estado fijaba los valores de las tarifas, ahora no intervendrá en su regulación”, informa el Gobierno.

