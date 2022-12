“Paraguay no cambia las leyes de la noche a la mañana; tiene estabilidad macroeconómica”

escuchar

CORDOBA.- Por su baja carga tributaria y variables macroeconómicas estables (la inflación acumulada desde enero hasta agosto último es de 7,2%), Paraguay se consolida como una de las mejores opciones para la internacionalización de empresas argentinas. No es uno de los destinos más importante de las exportaciones mientras que es el décimo proveedor de importaciones con una caída del 33% en los envíos en los primeros ocho meses de este año.

Hasta hace relativamente poco los empresarios argentinos consideraban a Paraguay un destino de riesgo, pero en los últimos tres años creció el número de los que se instalan allí para hacer base para que sus negocios tomen escala internacional. El régimen fiscal, laboral y de seguridad social es atractivo y el país lo usa como carta de presentación.

Retail y servicios, agronegocios y real estate son los sectores que más empresarios argentinos atrae Paraguay. Desde el país vecino aseguran que hay una verdadera “invasión” de marcas en los centros comerciales, principalmente de Asunción.

Francisco Antonio Fariña Centurión fue cónsul del Paraguay en Resistencia (Chaco) y secretario de la Embajada de su país en Uruguay; en la actualidad es director jurídico y de inversiones en Thalent Consultora y director de la secretaría de Relaciones Internacionales del Bloque Regional de Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y Empresarios del Mercosur. Recorre distintas ciudades argentinas presentando “Paraguay, tierra de oportunidades”, donde describe las posibilidades que se abren para empresarios e inversionistas.

En diálogo con LA NACION asegura que hay “muchas oportunidades” para empresas y trabajadores. Destaca la regla del “tres por diez” (10% de impuesto a las ganancias empresarias, 10% a las ganancias personales, y 10% de Impuesto al Valor agregado), “interesante” para inversores.

Además, puntualiza: “No se cambian las leyes de la noche a la mañana, hay seguridad jurídica. Y para nosotros el secreto bancario y tributario son reglas. Súmele a eso la seguridad bancaria; en 150 años de historia no hay antecedentes de “corralito”. Eso no existe. El país siempre honró sus deudas y respetó la inversión extranjera”.

También enfatiza el régimen “especial” para la maquila que permite que, si se fabrica en Paraguay, la importación de componentes es con impuesto cero; para exportar rige el uno por ciento y para vender en el mercado local, el 10%. A su entender, la modalidad de alianzas público-privadas son otra vía de ingreso de empresas a negocios.

-¿A qué atribuye el reposicionamiento de Paraguay en la región?

-Como otros países tuvo momentos malos, pero en el 2004 fruto de un consenso político hizo un reordenamiento fiscal y monetario y eso le dio un impulso. La economía paraguaya fue, en general, bastante ordenada. El guaraní tiene 70 años, es la moneda más antigua de Latinoamérica; nunca ganó ni perdió un cero; hace 15 años que el dólar tiene una misma cotización. La inflación ronda el 5% anual aunque este año llegaremos seguramente al 8% o 9%. Esos datos son un poco la síntesis de los resultados del acuerdo político que se dio. Además, por la ley de presupuesto los gastos no pueden ser más altos que los ingresos y eso también da garantías a los inversores.

-Siempre se menciona como un atractivo “la regla del triple 10″.

-Claramente, tenemos 10% de impuesto a las ganancias empresarias, 10% a las ganancias personales, y 10% de Impuesto al Valor agregado. Es interesante para las empresas. Hay que tener en cuenta que cuando se redujo la presión tributaria subió la recaudación; los contribuyentes advirtieron que pagar es más barato que evadir. Pero, además, hay que tener en cuenta que hay mucha mano de obra capacitada joven; el país está estratégicamente ubicado. No se cambian las leyes de la noche a la mañana, hay seguridad jurídica. Y para nosotros el secreto bancario y tributario son reglas. Súmele la seguridad bancaria; en 150 años de historia no hay antecedentes de “corralito”. Eso no existe. El país siempre honró sus deudas y respetó la inversión extranjera.

-¿En qué sectores ve oportunidades para empresas argentinas?

-En general, en todos. Pero, por ejemplo, en los últimos años el parque automotor creció 1000% y la infraestructura, ocho por ciento. Paraguay necesita infraestructura, obras. Lo mismo en salud y educación que, le diría, tienen un déficit del Estado pero al mismo tiempo eso genera oportunidades porque los privados quieren mejores escuelas y centros de atención…

-¿En dónde, en qué áreas, ya se registra más presencia extranjera?

-En los últimos diez años llegaron a vivir 40.000 uruguayos; 150.000 brasileros y 100.000 argentinos y esa afluencia cambió las costumbres. Piense que se abrieron unos 500 restaurantes nuevos porque fuimos sumando costumbres rioplatenses. El mundo del espectáculo podría reconvertirse totalmente, generar algo como es en Buenos Aires la Avenida Corrientes. Le diría que está todo por hacerse. Tenga en cuenta que también tenemos la energía más barata de Sudamérica.

-Paraguay puso en marcha hace ya un tiempo la modalidad de Alianza Publico Privada (APP), ¿qué interés genera?

-Esa es una gran oportunidad. Las estimaciones apuntan que el país requiere de una inversión de unos US$20.000 millones en infraestructura; las APPs son claves para eso. Ya se han licitado obras importantes con ese esquema. Hay interés en el Gran Norte Argentino y también en zonas de Brasil como Paraná o el Mato Grosso ya que Asunción está más cerca que Buenos Aires para unos y que Río de Janeiro y San Pablo para los otros. Lo mismo pasa con Bolivia. Sumadas esas áreas tenemos 40 millones de personas, es un gran mercado.

-¿Tienen logística para garantizar movimiento eficiente de productos?

-La flota paraguaya de barcazas es la tercera más grande del mundo, detrás de la de Estados Unidos y China. Y lo es, precisamente, porque llegaron inversores por todas las ventajas económicas y por la estabilidad. Tenemos una gran extensión de río navegable y eso, para los brasileros, abarata costos, es más económico que ir por tierra.

-¿Cómo es el régimen laboral, un aspecto que los argentinos miran con especial atención?

-No hay cultura de sindicato. Hay asociaciones, pero no con la fuerza de los gremios argentinos. No existe esa tiranía de los sindicatos y no es por orden del gobierno, sino que es una cuestión cultural. Hoy falta mano de obra en el país. Se están construyendo mucho en todas las ciudades; también se requiere gente capacitada y formada en tecnología porque hay un proceso de digitalización en marcha. Hasta en los call centers faltan trabajadores.

-¿Es un país que sirve como base para la internacionalización de empresas? Así lo interpretan empresarios argentinos.

- Lo es porque hay un régimen especial para la maquila que permite que, si se fabrica en Paraguay, la importación de componentes es con impuesto cero; para exportar rige el uno por ciento y para vender en el mercado local, el 10%. Es una gran oportunidad. De hecho, la industria de la maquila y las exportaciones de los productos elaborados mediante este régmen constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía paraguaya.

-¿Cómo es la inserción internacional del país?

-Hubo dos etapas en que lo beneficiaron. Una está vinculada a la carne; llegaron técnicos uruguayos altamente capacitados en genética y provocaron un boom con dos millones de hectáreas dedicadas a la actividad. Cuando la Argentina cortó las operaciones a muchos mercados, ese espacio lo ocupó Paraguay su carne se posicionó. La otra etapa corresponde a cuando fuimos, injustamente, sacados del Mercosur por un año y medio por Venezuela; entonces muchos países en forma solidaria firmaron acuerdos con nosotros y claramente eso nos hizo muy bien.

-¿Cómo ve hoy el Mercosur?

- El Mercosur es grande y potente; en lo privado va rápido, con un comercio dinámico, pero entre los Estados la política es lenta e irresoluta. Deberíamos seguir el ritmo de los privados y nos iría mucho mejor.