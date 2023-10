escuchar

Los trabajadores de comercio recibirán un aumento salarial del 47 por ciento, producto del más reciente acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).

La negociación, celebrada en la sede del Ministerio de Trabajo, corresponde al período abril 2023- marzo 2024; y dados los índices de inflación de los últimos meses, se acordaron nuevas subas para el gremio, que es uno de los más numerosos del país y, al reunir más de un millón de empleados, su paritaria sienta un precedente para las negociaciones de otros sindicatos.

Nueva escala salarial para los empleados de comercio

De esta manera, los incrementos salariales se entregarán de la siguiente manera: un 20 por ciento en octubre, un 13,5 por ciento en noviembre y otro 13,5 por ciento en el mes de diciembre. En todos los casos se toma como referencia el salario del mes de octubre de 2023.

En tanto, el sueldo básico de un empleado de comercio, con este aumento, se ubicará en un piso de $397.400, sin incluir los conceptos adicionales.

Cabe aclarar que la suba que se cobrará en noviembre tiene una particularidad en el cálculo: “A partir del mes de octubre de 2023, las remuneraciones básicas convencionales serán equivalentes a las correspondientes al mes de septiembre de 2023, con más un porcentual del 9 por ciento remunerativo. A partir de allí, se pactaron tres aumentos no remunerativos y no acumulativos a abonarse de la siguiente manera: 11 por ciento para octubre, 13,5 por ciento para noviembre y 13,5 por ciento para diciembre”, señala el comunicado oficial de CAME.

A su vez, los montos no remunerativos mencionados se incorporarán a las escalas del mes de enero de 2024, por su valor nominal.

Los empleados de comercio reciben un nuevo aumento en noviembre

Armando Cavalieri, secretario general de la federación, se refirió al nuevo ajuste: “Estos acuerdos trimestrales nos permiten estar más en sintonía con el incremento de los precios, y de esta manera, contribuimos a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados de Comercio, garantizar su bienestar económico en un entorno marcado por la fluctuación de los costos y la constante evolución de la economía”.

Según trascendió, las negociaciones se reanudarán en el mes de diciembre para establecer los aumentos del año 2024, considerando el ritmo inflacionario, con la finalidad de que los trabajadores del sector no pierdan poder adquisitivo.

El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024, y es importante resaltar que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

En la última actualización paritaria, firmada en el mes de julio, el aumento salarial había sido del 27 por ciento por tres meses, que se abonaron de manera escalonada: 7,5 por ciento en julio, 7,5 por ciento en agosto y 7,5 por ciento en septiembre, más el 4,5 por ciento como recupero del trimestre anterior.

Los sueldos de los empleados de comercio en noviembre 2023

¿Cuánto cobrará el personal de maestranza en noviembre de 2023?

Categoría A: $319.643,72

Categoría B: $320.569,07

Categoría C: $323.810,99

¿Cuánto cobrarán los administrativos en noviembre de 2023?

Categoría A: $323.117,00

Categoría B: $324.507,44

Categoría C: $325.896,26

Categoría D: $330.065,15

Categoría E: $333.538,42

Categoría F: $338.633,45

¿Cuánto cobrarán los cajeros en noviembre de 2023?

Categoría A: $324.274,47

Categoría B: $325.896,26

Categoría C: $327.980,70

¿Cuánto cobrarán los auxiliares en noviembre de 2023?

Categoría A: $324.274,47

Categoría B: $326.590,25

Categoría C: $334.233,23

¿Cuánto cobrarán los auxiliares especiales en noviembre de 2023?

Categoría A: $327.054,23

Categoría B: $331.222,64

¿Cuánto cobrarán los vendedores en noviembre de 2023?

Categoría A: $324.274,47

Categoría B: $331.223,45

Categoría C: $333.538,42

Categoría D: $338.663,45

LA NACION

Temas AgendaParitarias