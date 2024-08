Dura crítica: Melconian dijo que Milei “sobreactúa” con el veto y cuestionó la baja de la inflación

Escuchar

El economista Carlos Melconian analizó este sábado la política económica que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por un lado, dijo que el mandatario “sobreactúa” cuando asegura que la suba de las jubilaciones -cuyo veto ya firmó aunque no fue oficializado- atenta contra el equilibrio fiscal y por el otro, cuestionó la baja de la inflación, que en el último par de meses rondó el 4% en promedio. En tanto, el expresidente del Banco Nación marcó un punto en el que el plan libertario “se quedó en el medio”.

Luego de que el viernes por la noche Milei dejara listo el no a la reforma jubilatoria aprobada en el Congreso, Melconian indicó que el Gobierno hace “un cálculo actuarial” al 2050 con respecto a cómo impacta la iniciativa opositora en el gasto del Estado. “La publicidad de ‘esto nos quiebra’ tenía que ver con ese cálculo. Como quiero ser generoso con el oficialismo, entiendo que deben haber hecho un cálculo actuarial y te quieren mostrar que asalta la banca, pero para el año que viene no es así. Para este año y el que viene está sobreestimado”, sostuvo el economista en diálogo con radio Mitre.

Sobre la “sobreactuación” de la administración mileísta por el veto, Melconian marcó: “Cuando yo hablaba de que tenés que presentar cómo se financia un gasto, Milei no había nacido. Esas cuestiones son inalterables. Pero hacer de esto un escándalo, juntar a los diputados, hacer el veto, es un subproducto de cómo políticamente empezó este período presidencial” . Tras ello, apuntó: “Los números que dicen que los haberes jubilatorios cayeron un 26% en el semestre... eso ya está publicado”.

En ese marco, el exfuncionario advirtió que hay “el doble de jubilados que en los años 90 con los mismos recursos” a raíz de la moratoria del gobierno de Alberto Fernández y expresó que existen “razones políticas” detrás del papel de cada administración en el sistema previsional. “Todo eso para la televisión se llevó puesto lo otro, no digo que no haya que arreglarlo. Las cajas jubilatorias se financian con los formales y hay siete millones de personas en la informalidad. Esto no pasaba habitualmente en la Argentina”, indicó el postulado a ocupar el Palacio de Hacienda si Patricia Bullrich -hoy ministra de Seguridad de Milei- hubiera ganado las elecciones de 2023. Las críticas lanzadas no sorprenden, en tanto el economista y el Presidente ya demostraron sus tensiones debido a que el libertario lo criticó en público en numerosas ocasiones y hasta lo imitó en uno de sus discursos por sus consideraciones económicas.

Inflación

Al ser consultado por los índices de inflación que informó Indec en estos últimos meses -en mayo fue de 4,2%, en junio de 4,6% y en julio de 4%- Melconian hizo hincapié en que el valor “está clavado”. En esa misma línea, dijo por qué -según su visión- no baja de ese promedio: “Ese proceso de desinflación es muy costoso, porque son los últimos kilos más difíciles de bajar. Un poco más puede bajar, pero va a estar ahí latente. Bajar la inflación no es solo bajarla a cuanto da en el mes, sino es bajar la canasta que compone la inflación, como remedios, ropa, servicios y comida, que vaya parejo, que no queden latentes aumentos de precios”.

En eso, sumó: “La presidencia de Milei recibió un conjunto de componentes de precios relativos muy desacomodados. La ropa subió 2000% y la electricidad 400%, el colectivo 600%, la telefonía 800%, la salud 1000% y con un dólar muy bajo. Ganara quien ganara, se iba a tener que corregir todo esto. Lo sablazos que vimos en materia tarifaria todavía no han sido suficientes para acomodar esos precios relativos. La pregunta es si la inflación de 4% puede seguir bajando como un todo. Se puede pero va a ser duro. Pero además de bajar se tiene que corregir internamente todo esto, falta todavía, hay una inflación latente. Con cabeza argentina, todavía no han derrotado a la inflación”.

Tras ello, marcó dónde el Gobierno “se quedó en el medio” en lo que respecta a la política económica libertaria. “4% después de un 25% [de diciembre] es un alivio. Pero si te clavás 12 meses en 3% o 4%, fracasaste. Este no es un programa de estabilidad en serio. Se quedó en el medio. Tenían que haber sido claros el 11 de diciembre. Hay un nivel de ansiedad y desesperación, cuando lo más relevante es si se está curando lo latente. Y lo latente tiene un problema político porque es arreglar los problemas que heredó”, indicó Melconian.

Cepo cambiario

En otro tramo de la entrevista, el economista habló del cepo cambiario. Al igual que varias de sus declaraciones sobre este tema, aseguró que hay que salir de la restricción por partes y no de una vez. “Es un tema latente también. Cuando se habla de cómo se sigue el régimen cambiario, no es devaluar 2%, no confundan a la gente. El Gobierno tiene que salir de ese matete. Hay que discutir seriamente el cepo, el régimen cambiario y el dólar, que son tres temas de un combo. No hay ‘salí del cepo’”, insistió.

Finalmente, cerró: “El Gobierno va a buscar que las tarjetas de crédito se puedan pagar en pesos y en dólares. Tiene que ir buscando las variantes. Del cepo no va a salir, pero tenemos que decidir qué cepo. Tarjetas, viajes, turismo, eso va a continuar. Pero el comercio exterior sí se libera. El blend no va más. El impuesto PAIS no va más. Hay que arreglar el cepo en lo ‘descepiable’. y hay que modificar la paridad cambiaria, no con una devaluación escandalosa, sino de manera compensatoria cuando quiten el impuesto PAIS”.

