Cómo comprar en el exterior con el nuevo límite de U$S3000

Este domingo 1° de diciembre se elevó a 3000 dólares el monto para importación de mercaderías por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y courier. Se trata de una medida que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a mediados de noviembre, pero que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la oficializó al inicio del último mes del año. Se estableció a través de la resolución general 5608/2024, que fue publicada este lunes 2 de diciembre en el Boletín Oficial.

El motivo de esta modificación es “facilitar y agilizar el comercio exterior, adaptando las normativas a las demandas actuales del sector”, según informó el organismo fiscal a través de un comunicado. Además, no se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo se puede comprar productos del exterior a partir de esta medida.

Cómo comprar en el exterior con el nuevo límite de 3000 dólares

Con el incremento del valor FOB permitido para importaciones por courier, es posible ingresar productos desde el exterior de un valor de 3000 dólares del importe final. Este se aplicará a los envíos que realicen empresas como Amazon, Fedex, DHL o UPS. Este tipo de envío solo podrá utilizarse 5 veces por año calendario y por persona.

Para poder realizar estas compras a través del sistema de pequeños envíos, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Deberán estar conformadas por hasta 3 unidades de la misma especie.

No podrán superar los 50 kg.

Deben estar valuadas en un importe inferior o igual a USD 1.000 por vuelo.

Tras recibir la mercadería, se debe informar a ARCA para poder seguir haciendo compras al exterior Shutterstock

Cualquier persona interesada puede acceder a este régimen simplificado, pero no puede tener fin comercial. Además, se puede ingresar al país una gran variedad de productos, como el caso de comestibles, prendas, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, etc. Los interesados deben contar con CUIT y clave fiscal, además de un medio de pago habilitado para transacciones internacionales.

Para ello, simplemente se debe abonar la compra y esperar que llegue al domicilio indicado por parte del courier. La compra incluye los costos de envío, junto a la franquicia correspondiente. De todos modos, vale aclara que, una vez recibido el paquete, se debe entrar al sitio web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal e ingresar al servicio “Envíos Postales Internacionales” para notificar que se recibió la mercadería. Se puede hacer dentro de los 30 días corridos desde su llegada. Si no se cumple con este paso, ARCA decidirá que la persona ya no puede recibir nuevos envíos hasta tanto subsanar o justificar esta situación.

En tanto, estableció que las importaciones personales mediante el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier) tendrán una franquicia de hasta US$400 por envío. Es decir que no se les cobrará el derecho de importación y la tasa estadística. En cambio, solo se le cobrará el 21% de IVA. Este beneficio se aplicará a un máximo de cinco envíos anuales por persona.

