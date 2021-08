Cómo llega una startup a convertirse en un unicornio

1. Unicornio. Formalmente, una empresa considerada como “unicornio” es una startup de propiedad privada que alcanza una valuación actual de más de US$1000 millones. Es decir, una compañía que aún no hizo su oferta pública (IPO, initial public offering) en el mercado de capitales. El término se le atribuye a la inversora de capital de riesgo Aileen Lee, quien en 2013 identificó que muchas firmas como Facebook o Linkedin lograban alcanzar esa valuación antes de salir al mercado a ofertar sus acciones, y les dio ese nombre por ser una especie “mítica”, dada su rareza. El proceso de valuación se da a través de capital propio, rondas de inversores privados e inversores ángeles, que deciden apostar por un proyecto e invierten haciéndose acreedores de un porcentaje, o lo financian con el objetivo de recibir una compensación futura.

2. Valuación. Una pregunta que alguien que se inicia en el mundo de las inversiones podría ser: si una compañía aún no cotiza en el mercado de capitales y no hay compradores y vendedores que convaliden un precio… ¿cómo saber si vale o no US$1000 millones? Las valuaciones de compañías se realizan cuando se hacen las inyecciones de capital propio o de terceros, y pueden utilizarse diferentes metodologías. Si bien todas tienen sus particularidades, la lógica de fondo es lograr determinar un valor en el presente para todos los flujos de ganancia esperada en el futuro. Es decir, ponerle un precio hoy a cuánto voy a ganar en el futuro con respecto a lo que se invierte. Así, entre los fundadores y los inversores que surjan de la ronda en búsqueda de capital, determinarán cual es el valor actual de la compañía. De ahí surgen los primero unicornios.

3. Inversiones. Al cierre de julio, a nivel global se identifican 728 compañías de capital privado que son unicornios. Entre ellas están las empresas “decacorn”, aún más extrañas, que alcanzan una valuación de US$10.000 millones, y las “Hectocorn”, con valuaciones de más de US$100.000 millones. Este último es el caso de Bytedance, no cotizante en el mercado de capitales, con sede en Pekín, que opera la aplicación de videos TikTok y está valuada en US$140.000 millones. Solo entre enero y marzo de 2021 facturó más de US$5600 millones, un 130% más que en ese período de 2020. La gran mayoría de los unicornios está en Estados Unidos: son 288 (40%); le sigue China, con 133 (18%). Las compañías de tecnología y comunicación predominan la escena, con casi un 20% del total; las Fintech son un 16% y las de transporte y logística, un 12%.

4. Local. La Argentina tiene 11 compañías que superaron la valuación de US$1000 millones, aunque algunas ya no son formalmente unicornios, porque ahora tienen oferta pública y sus acciones se transaccionan. Es el caso de MercadoLibre o Globant, las de mayor valuación dedicadas al comercio electrónico y al desarrollo de software. Las otras son: Despegar (turismo), OLX (e-commerce), Auth0 (seguridad informática), Vercel (diseño web), Aleph (publicidad), Mural (equipos de trabajo virtuales), Bitfarms (criptomonedas), Ualá (Fintech) y Tiendanube (e-commerce). Muchas de las valuaciones se dieron en los últimos años, a contramano de una economía que se contraía. 2018 fue el año de mayor numero de acuerdos (42) y 2019 el de mayor monto, con US$400 millones.

5. Futuro. La Argentina se posiciona entre los países de la región con mayor cantidad de unicornios, aunque también es el que menor cantidad de empresas tiene. Haciendo las cosas más simples para crear, la capacidad de expandirnos es ilimitada.