El PAMI cuenta con distintos beneficios para jubilados y pensionados. A través del sistema del INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), los afiliados pueden acceder a vacunaciones y medicamentos que se otorgan en farmacias asociadas al organismo. En este sentido, muchas personas se preguntan qué farmacia atienden PAMI, para aprovechar sus descuentos y beneficios.

Cómo sé qué farmacia atiende PAMI

No cualquier comercio de medicamentos está asociado al PAMI. Esto quiere decir que los que no están, no reconocen los beneficios especiales del organismo. Para encontrar una farmacia cercana que atienda PAMI, hay que seguir los siguientes pasos:

Entrar al siguiente link.

En el primer paso hay que seleccionar la provincia de residencia.

En el segundo espacio, elegir la opción correspondiente entre los servicios a solicitar: vacunación, entrega de medicamentos o de pañales.

Si bien el tercer punto es opcional, es recomendable seguirlo para detallar aún más la localización del usuario. Se debe establecer un barrio en la ciudad y el código postal, por ejemplo Caballito en la casilla izquierda y el número de código postal en la casilla derecha.

Se debe establecer un por ejemplo Caballito en la casilla izquierda y el número de código postal en la casilla derecha. En caso de no conocer el código postal correspondiente, el sistema muestra una opción para buscarlo, que aparece justo debajo del espacio para completarlo.

Finalmente, hacer click en el botón “Buscar”. En el caso de que no haya resultados, es recomendable eliminar las opciones del tercer punto, ya que no hay farmacias cercanas a la localización marcada.

Los resultados de esta búsqueda mostrarán el nombre de la farmacia, el domicilio, la localidad, el código postal y la provincia.

Cómo afiliarse al PAMI

Para acceder a los beneficios del PAMI y obtener la credencial virtual, es necesario:

Ingresar a la web oficial, seleccionar “Afiliate a PAMI ” y completar con tus datos

” y completar con tus datos Elegir al médico de cabecera y la agencia más cercana

Completar una encuesta de salud para personalizar la cobertura

Este proceso puede ser realizado por las personas que tienen una prepaga, las cuales pueden tener ambos servicios. En cambio, quienes ya tienen obra social no pueden acceder al PAMI.

Una vez que la persona haya pasado por este trámite, recibirá de manera automática su credencial digital y la nueva cartilla médica con los profesionales del organismo. Además, podrá gozar de los beneficios como la cobertura de hasta un 80% en medicamentos ambulatorios y un 100% en tratamientos especiales.

Hay que recordar que el PAMI está presente en todo el país y cuenta con más de 650 oficinas en capitales, ciudades y pueblos de todas las provincias argentinas. Este programa del INSSJP ya tiene aproximadamente 4.800.000 afiliados, entre jubilados y sus familiares a cargo, discapacitados, pensionados y veteranos de Malvinas.

Quiénes pueden ser afiliados al PAMI

El PAMI no solo está disponible para adultos mayores, sino que también se puede estar afiliado al tener determinada vinculación con la persona que recibe el programa.

Los jubilados o pensionados (afiliación definitiva)

o (afiliación definitiva) Los que han iniciado el trámite para acceder a un beneficio previsional de jubilación, retiro, pensión, etc. (afiliación provisoria) y familiares a cargo (afiliación provisoria)

El familiar a cargo (cónyuge, hijos/as menores o separado/a por art. 67 bis) de un afiliado titular (afiliación definitiva)

Los hijos incapacitados en forma definitiva o transitoria

Los hijos estudiantes hasta los 25 años de edad inclusive

Los concubinos que no posean beneficio alguno (afiliación definitiva)

Menores bajo guarda o tutela (hasta cumplir la mayoría de edad)

Personas sujetas a curatela

Padre, madre, abuelos del titular sin beneficio previsional

Personas mayores de 70 años sin beneficio ni cobertura de obra social (afiliación renovable anualmente)

