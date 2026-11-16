La frase se escucha en cualquier sobremesa. Si todos los meses hay que pagar una suma importante por el lugar donde uno vive, mejor que sea por algo que algún día va a ser propio. Bajo esa lógica, alquilar sería tirar la plata. Pero la cuenta no siempre es tan sencilla. Comprar una vivienda requiere ahorro previo, implica gastos adicionales que no figuran en el precio publicado y, muchas veces, significa asumir una deuda por 20 o 30 años.

Ese es el eje del segundo capítulo de Finanzas Estratégicas, la serie de videos de LA NACION sobre finanzas personales, en el que participaron Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, y Diego Gatto, gerente de Banca Hipotecaria del Banco Hipotecario. La conclusión de los especialistas es que no hay una respuesta universal. Se trata, posiblemente, de la decisión financiera más importante que una persona va a tomar en su vida, y por eso conviene leer el contexto de cada momento antes de definirla.

Hoy, según explicaron, las tasas de interés hacen que la cuota de un crédito hipotecario sea muy similar a la de un alquiler. Ese dato vuelve atractiva la compra, aunque con una condición que no se puede saltear, que es contar con un ahorro previo que, en general, lleva tiempo construir. Además, el mercado inmobiliario cambia. Hay etapas en las que los alquileres están muy caros y quizás conviene pensar en comprar, y otras en las que el costo de construcción está barato y puede tener sentido entrar en un proyecto desde el inicio.

Elegir dónde vivir, sin embargo, no es solo una cuenta de Excel. Comprar puede dar estabilidad, evitar mudanzas inesperadas y permitir proyectar a largo plazo. Alquilar, en cambio, ofrece algo que también tiene valor, la flexibilidad para cambiar de barrio, de ciudad o de vivienda según la etapa de la vida. Por eso, para los analistas, la decisión tiene que ir de la mano del momento personal. Si alguien piensa quedarse muchos años en un lugar o desarrollarse allí, quizás tenga sentido comprar. Quien se va a estudiar, a trabajar a otra ciudad o se independiza de la casa familiar, en general, encuentra en el alquiler la salida más rápida, sin tener que esperar a reunir el dinero para una compra.

Hoy la cuota de un hipotecario se parece a la de un alquiler, pero el precio publicado es solo una parte de la cuenta; qué hay que tener en cuenta antes de dar el paso, según los especialistas Daniel Basualdo

Supongamos que la decisión ya está tomada y aparece un departamento de US$100.000. El primer impulso es pensar que hay que conseguir esa suma. Pero el precio publicado es solo una parte de la cuenta. A eso se suman la escritura, los impuestos, la comisión inmobiliaria y otros gastos asociados a la operación. Y si la compra se hace con un crédito, el banco normalmente no financia el 100%.

Como regla general, los especialistas estiman que hace falta tener, como mínimo, el 25% del valor de la vivienda, ya sea para acceder a un crédito hipotecario o para entrar en un pozo. A eso hay que sumarle los gastos de escritura e inmobiliaria, que pueden rondar el 8%. Para redondear, un 35% del valor del inmueble es el punto de partida para empezar a hablar de comprar. Si se trata de un departamento usado y la operación es sin crédito, hay que contar con la totalidad del precio.

En promedio, hoy la gente financia un 65% del valor de la vivienda. Es decir, para una propiedad de US$100.000 se necesitan al menos unos US$35.000 propios para cubrir la diferencia entre el precio y el préstamo.

Gran parte de la oferta de créditos hipotecarios en la Argentina está atada a la unidad de valor adquisitivo (UVA). Eso significa que no alcanza con preguntarse si se puede pagar la primera cuota, sino que hay que entender cómo evoluciona esa deuda a lo largo del tiempo. Otra vez, lo primero es la situación personal. Una persona de 30 años que está creciendo en su carrera profesional probablemente esté mejor a los 40, más allá de lo que pase en el país. Después vienen las condiciones financieras, como la tasa de interés —cuanto más baja, mejor—, el plazo y los costos de precancelación, que pueden definir buena parte de la estrategia del crédito. También conviene mirar el contexto, por ejemplo, si se espera que el dólar suba mucho o se mantenga estable. De todo eso depende que el préstamo resulte conveniente en el largo plazo o que termine siendo un crédito muy caro.

del crédito; para comprar un departamento de US$100.000 se necesitan al menos US$35.000 propios Daniel Basualdo

Para acceder a un hipotecario hay que tener entre 18 y 65 años, contar con al menos un año de antigüedad en relación de dependencia, como autónomo o como monotributista, y no tener antecedentes desfavorables en el sistema financiero. Para demostrar ingresos, los asalariados presentan los últimos tres recibos de sueldo; los monotributistas, el último comprobante de pago, y los autónomos, la declaración jurada de Ganancias o una certificación de ingresos firmada por un contador.

A estrenar, usada o en pozo

Con el presupuesto definido, llega la etapa de recorrer propiedades. Ahí es fácil enamorarse de una cocina linda, un living amplio o una buena decoración. Pero hay aspectos mucho más difíciles o directamente imposibles de cambiar después, como la luz, la ubicación, el estado general del edificio, las expensas, los espacios exteriores o la cochera. Los especialistas recomiendan tener claro para qué se compra. Si es para ponerla en alquiler y obtener una renta, el análisis es uno. Si es para vivir, importan además la distribución, la cantidad de ambientes, qué hay cerca y cuál es la proyección personal dentro de esa casa. Un factor que suele desestimarse es el valor potencial de reventa. Es imposible saber cómo estará una zona dentro de 30 años, pero mirar cómo está hoy puede dar una idea.

Otra idea instalada es que, si se puede elegir, siempre es mejor comprar a estrenar. Una vivienda nueva probablemente cueste más que una usada, pero no requiere arreglos. En una usada, en cambio, muchas veces hay que reservar un fondo para refacciones. Aun así, la elección depende del contexto. En los últimos dos o tres años, los departamentos usados no subieron tanto de precio, mientras que los nuevos y los de pozo se encarecieron mucho por el aumento del costo de construcción. Por eso, hoy un usado resulta relativamente más atractivo, aunque en otros momentos la ecuación fue la inversa. También importa la antigüedad, porque no es lo mismo un edificio de 20 años que uno de 60. El usado tiene más riesgos de mantenimiento; el nuevo, el de no haber sido puesto a prueba todavía.

En el caso de una vivienda a estrenar, lo primero que hay que verificar es si la documentación está en condiciones para tramitar la hipoteca, ya que muchas veces la obra está terminada pero todavía no se puede escriturar.

Para comprar con crédito, en general hace falta tener ahorrado al menos el 35% del valor de la vivienda fizkes - Shutterstock

La tercera alternativa es comprar en pozo. La principal ventaja es entrar en una etapa inicial del proyecto, financiar la obra a medida que avanza y pagar un valor menor, lo que genera un primer margen de capitalización cuando el edificio se termina. El riesgo, en cambio, es el de la construcción, porque se paga por algo que todavía no existe. Para los especialistas, la pregunta más importante es quién es el desarrollador y qué experiencia tiene. También hay que entender cómo se financia el proyecto, si tiene fondos para seguir avanzando y cómo reaccionaría ante una suba del dólar o de la tasa de interés.

Antes de transferir dinero o firmar una seña, queda un paso que no se puede saltear, que es revisar los papeles. En una vivienda usada hay que pedir los planos, la escritura y el reglamento de copropiedad. Si es a estrenar o en pozo, hay que chequear que los permisos estén en regla, que los planos coincidan con lo construido y que exista escritura o alguna documentación previa, como un boleto o una cesión. El traspaso de la propiedad es quizás la parte más importante de la operación y es donde aparece la mayor cantidad de problemas.

Comprar puede dar patrimonio y estabilidad. Alquilar puede dar flexibilidad y permitir mantener el capital disponible para otros objetivos. Para quien decida comprar, la recomendación es no mirar solo el precio publicado, calcular cuánto se necesita realmente, entender el crédito que se va a tomar y revisar bien qué se está comprando. Justamente por tratarse de una de las decisiones financieras más grandes de la vida, no debería tomarse solo con el corazón ni solo con la calculadora.