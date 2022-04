¿Compraría oficinas la AFIP a la valuación oficial?

¿Sólo en CABA la valuación de los inmuebles está desactualizada, a efectos del pago del impuesto a los bienes personales? Hasta que no escuche una respuesta satisfactoria a este interrogante no podré descartar la intencionalidad política implícita en la iniciativa de la AFIP, de multiplicar por “X” las actuales valuaciones.

La mayoría de los diputados de la oposición juró por su ser más querido no crear nuevos impuestos ni aumentar las alícuotas de los existentes. Pero el monto que hay que abonar de los diferentes gravámenes también depende de la base imponible, y esta, del ajuste por inflación de los mínimos no imponibles, las escalas y las valuaciones. ¿Podrán hacer algo al respecto?

¿Por qué las valuaciones fiscales de los inmuebles podrían haber quedado desactualizadas? Respuesta a boca de jarro: porque los mecanismos de modificación de dichas valuaciones no incorporaron la tasa de inflación. Esta respuesta es cuantitativamente importante, pero ciertamente no es la única.

Porque, como ocurre con el resto de los bienes, el precio de las propiedades también se modifica por razones reales; como el precio de los limones cuando se pierde la mitad de las cosechas.

Como consecuencia de la pandemia/cuarentena, cambiaron los hábitos laborales. Muchos propietarios de oficinas no las necesitan. No las pueden vender ni tampoco alquilarlas. ¿Cuánto vale una propiedad cuyo dueño no encuentra comprador ni inquilino? Nada. Es más, tiene un valor negativo, que refleja que sigue pagando expensas, impuestos, etc. Técnicamente, el propietario de una oficina que tiene estas características enfrenta una realidad parecida a la del propietario de un campo sito en Corrientes que se quemó durante los recientes incendios.

La implicancia es muy simple: circunscribir la revalorización fiscal a CABA es altamente sospechoso desde el punto de vista político; ignorar lo que verdaderamente está ocurriendo en el mercado inmobiliario es un error técnico. ¿Cómo pretenden que los porteños no estemos furiosos?

Última, pero no menos importante. En la Argentina la fijación de las alícuotas no es independiente de la determinación de la base imponible. Si la alícuota del impuesto a los bienes personales tuvo en cuenta los defectos de la valuación de algunos de los activos, ¿no debería reducirse en el momento mismo en que se corrijan los referidos defectos?