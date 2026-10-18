Con dudas, en Wall Street se preguntan por los dólares para pagar la deuda en el año electoral

El Gobierno repitió varias veces en las últimas semanas que tiene una “bazuca” de dólares para atravesar 2027 sin sobresaltos. Primero habló de US$75.000 millones —que incluyen la línea de liquidez de US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos— y, después, el presidente Javier Milei la elevó a US$125.000 millones. Meses atrás ya le había dicho al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, que le iban a “salir dólares por las orejas”. Pero los fondos de inversión todavía dudan y hacen cuentas, lo cual se refleja en el aumento del riesgo país en las últimas semanas.

“Hay muchas dudas afuera”, resumió un economista de contacto habitual con inversores financieros, que pidió reserva de su nombre, respecto de la incertidumbre que genera el proceso electoral del año próximo. En Wall Street hacen cuentas, dólar por dólar, para saber si alcanzará para contener la demanda dolarizadora de los ahorristas y pagar las deudas en una economía que nunca recuperó el acceso al mercado internacional de crédito, cerrado desde 2018.

La desconfianza persiste pese a que la Argentina se encamina a cerrar el año con exportaciones récord, por encima de los US$100.000 millones, impulsadas por la mayor producción del agro, petróleo, gas y litio, y por los altos precios del oro y de las materias primas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “el principal riesgo no es la elección ni el mercado cambiario, sino perder la oportunidad”.

Pero, tras reunirse con fondos en Nueva York, el Banco Galicia señaló en su último informe que los inversores quieren ver flujos efectivos y un mecanismo claro de acumulación de reservas en el BCRA, más que estimaciones agregadas de divisas. La cifra oficial de US$75.000 millones, según el banco, no logró convencerlos.

La duda no está puesta en 2027, sino en lo que viene después. Si en las elecciones del año próximo hubiera un cambio de gobierno y la nueva administración siguiera sin tener acceso a los mercados, ¿con qué fondos se pagarían los vencimientos de US$27.000 millones de 2028? Esa pregunta se refleja en el riesgo país, que supera los 600 puntos. Es el triple del promedio de la región. Hoy, el mercado le exige a la Argentina una tasa más alta que a Angola, Ecuador, Nigeria o Egipto, según los datos del Galicia.

Axel Kicillof presentó su plan en Nueva York, pero los fondos dudan de que pueda pagar la deuda sin acceso al mercado en una eventual presidencia MARIANO SANDA

El problema de fondo es que la Argentina tiene pocos ahorros y vencimientos muy concentrados. Las reservas suman US$50.000 millones, apenas el 7,4% del PBI, según un relevamiento del Banco Provincia. Perú tiene el colchón más alto de la región, equivalente al 26,9% de su economía (US$90.214 millones), y por eso su moneda se mantiene estable pese a la volatilidad política de las últimas décadas. Solo Ecuador, una economía dolarizada, muestra un ratio de reservas y PBI similar al argentino, de 7,5%. El promedio de los 10 principales países de la región, sin contar a la Argentina, es de 15,3%, más del doble del nivel local.

Como en cualquier hogar, quien tiene más ahorros consigue crédito con mayor facilidad. Con los países pasa algo similar, porque más reservas implican menor riesgo país y más posibilidades de refinanciar deuda. Perú, pese a su inestabilidad política, tiene un riesgo país de 116 puntos básicos. Uruguay, que combina reservas altas con estabilidad política, de apenas 77.

Las cuentas de 2027

El año próximo, la Argentina enfrenta vencimientos por US$29.000 millones, según la consultora de Fernando Marull (FMyA). Son US$4000 millones más que lo previsto en el programa financiero que presentó Caputo de junio, que no incluye los pagos de Bopreal, la deuda a la que el Banco Central tiene que hacer frente por la falta de reservas en 2024.

De acuerdo con FMyA, hay US$15.500 millones asegurados, entre renovaciones de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bonos colocados en el mercado local y el ahorro de este año. Otros US$3500 millones están en negociación, a través de privatizaciones como AySA, Belgrano Cargas y las centrales térmicas de Enarsa, y préstamos bilaterales. Aun así, faltarían US$10.000 millones.

Además, el Tesoro puso pausa a las colocaciones locales de deuda en dólares (AO29), que debían aportar US$800 millones más en 2026 y otros US$5000 millones en 2027.

Vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y del Banco Central

Si no consigue ese financiamiento, el Gobierno deberá usar reservas para pagar la deuda y tendrá menos margen para contener el dólar, justo cuando los argentinos suelen dolarizarse, es decir, antes de votar.

Marull estima que la compra de dólares de los residentes llegaría a US$32.000 millones en 2027, unos US$2600 millones por mes, aunque no de forma lineal. En 2025 hubo meses de entre US$5000 millones y US$6000 millones. En el mercado interpretan que Caputo está dispuesto a vender todos los dólares que sea necesario para contener el tipo de cambio y evitar que se acelere la inflación.

El BCRA, en tanto, acumula dólares, pero a un ritmo irregular. Compró US$2200 millones en julio, US$770 millones en agosto y apenas US$470 millones en septiembre, un dato que inquietó a los inversores, según Galicia. Por eso, en lo que va de octubre volvió a acelerar y ya suma US$982 millones.

Pero la mayor inquietud está en 2028, cuando vencen alrededor de US$30.000 millones, entre deuda local e internacional. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof —a quien los inversores ven por ahora como el principal referente opositor—, y su equipo afirman que no caerán en default. Aun así, el mercado duda de cómo se refinanciarían esos vencimientos sin acceso al mercado internacional.

A la Argentina le faltan US$10.000 millones para cerrar el programa financiero de 2027 y la demanda de dólares podría llegar a US$32.000 millones Matilde Campodonico - AP

“Si Kicillof no tiene acceso al mercado, no cierra el número para evitar un default. Pueden llegar a quedar US$20.000 millones de reservas y hay que pagar US$30.000 millones de deuda en 2028”, calculó un operador.

“Por más que digan que hay voluntad de pagar, no sé de dónde va a salir. Los inversores ven que solo está Kicillof en la oposición y les agarra pánico”, agregó. Es lo que le ocurrió a Martín Guzmán en 2020. La deuda no era alta respecto del PBI, pero los vencimientos eran fuertes y no había acceso a los mercados.

En ese contexto, Caputo buscó llevar tranquilidad desde Bangkok, donde se realizaron las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial. Allí se juntó con los presidentes del Banco Mundial y del BID, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. También volvió a difundir el respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Además, dijo que parte del swap con China y la línea de Estados Unidos estarían disponibles el año próximo, aunque no dio precisiones.

Según consideró la economista Marina Dal Poggetto, en 2025 Bessent tuvo voluntad y margen para intervenir, y sostuvo la transición hasta las elecciones de octubre. De cara a 2027 mantiene su apoyo, aunque su margen para volver a hacerlo no necesariamente sea el mismo.