Conflicto por Aerolíneas: el Gobierno se reunió con JetSmart para ver qué posibilidades hay de que la low cost opere más rutas en el país

Después de las reuniones de funcionarios del viernes con Gol y Flybondi, hoy el Gobierno nacional recibió a las autoridades de la low cost JetSmart para conocer en detalle cómo es la operatoria de la compañía, sus capacidades y qué posibilidades hay de que opere más rutas en el mercado de cabotaje.

Si bien todavía no está del todo confirmado, el objetivo del Gobierno es que si se producen nuevas medidas de fuerza de gremios con presencia en Aerolíneas Argentinas, otras líneas aéreas como Jetsmart, Gol y Flybondi salgan a suplir la demanda cubriendo más rutas de cabotaje.

De parte del Gobierno estuvieron el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, y por la compañía asistió el country manager, Gonzalo Pérez Corral.

La aerolínea de bandera hoy representa casi el 70% de la cuota doméstica, mientras que el 30% restante se reparte entre JetSmart y Flybondi. Gol, en tanto, podría hacer su aporte porque tiene un convenio interlínea con Aerolíneas (es decir, comparten rutas). Sin embargo, consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa brasileña dijeron que aún no pueden confirmar si operarán o no vuelos locales.

Tadeo Bourbon

En el caso de JetSmart, la aerolínea low cost del fondo de inversión estadounidense Indigo Partners que tiene a American Airlines como inversor, ratificó que traerá dos aviones matrícula chilena entre octubre y noviembre para sumar a su flota, que ya cuenta con ocho aeronaves.

“Fuimos convocados a una reunión en la que confirmamos nuestro plan de trabajo de corto plazo en el país. Como lo anunciamos hace unas semanas, en octubre de 2024 sumaremos dos aviones más e incrementaremos nuestra oferta de vuelos domésticos en los destinos donde ya operamos. En enero de 2025 los asientos ofrecidos serán el doble que los que había en junio de este año. La Argentina es un pilar fundamental de nuestro proyecto regional y continuamos trabajando en su desarrollo”, dijeron fuentes de JetSmart.

Según agregaron, el plan de la empresa es “continuar creciendo en el país y en la región, con la incorporación de nuevos aviones y la posibilidad de aprovechar el potencial de todo el equipo de colaboradores en la región, a partir del nuevo marco regulatorio de la Argentina”.

En una entrevista reciente con LA NACION, Estuardo Ortiz, CEO de Jetsmart, dijo que poder operar con aviones matrícula chilena en el país es bueno para la Argentina porque de esta forma la flota “puede crecer más rápido y sin tantos requisitos”.

Por otro lado, consultado por la posibilidad de usar tripulaciones chilenas, sostuvo que es “algo estándar de mercado que sin dudas va a ser muy bueno implementarlo en la Argentina”. “¿Cómo puedes crecer si no tienes pilotos? Puedes traer aviones, pero alguien tiene que pilotear los aviones ¿Quieres desarrollar el empleo nacional? Todos los aviones que estamos trayendo van a ser con tripulaciones argentinas. Pero llega un punto donde no te alcanza porque un piloto no se hace de la noche a la mañana. Tienes que entrenarlos, tienes un número de horas mínimas de vuelo, etc. Todo esto lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Ahora lo podemos decir con más soltura. Pero, finalmente, hablamos de cielos abiertos de verdad. Para los pilotos, para las aeronaves, para los derechos de tráfico, para el acceso a la infraestructura aeroportuaria, etc.”, concluyó.

