"Va a haber mucha emisión monetaria", indicó el economista

El economista Carlos Melconian pronosticó que, a pesar del parate económico producto de la pandemia de coronavirus , la Argentina sufrirá un aumento de la inflación debido a la emisión monetaria que el Gobierno lleva adelante para paliar las consecuencias de la crisis. "En algún momento todo lo que se va poniendo de los 10 mil (Ingreso Familiar de Emergencia) o en los sueldos va a impactar. No hay que quedarse con la foto, hay que ver la película" , indicó.

Tras indicar que la "situación económica es grave", Melconian fijó en "cinco puntos del producto" lo que el Gobierno dispondrá en medidas económicas para contener los efectos de la pandemia. "Va a haber mucha emisión monetaria en la Argentina" , dijo el economista en radio Mitre .

"No discuto que esté mal hacerlo pero va a hacer estragos si no pensamos en el mecanismo de liberación. Acá un programa no va a venir. Se trata de sobrellevar lo que está ocurriendo y pensar en la evacuación para el segundo trimestre" , agregó el expresidente del Banco Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Flexibilización de la cuarentena

Sobre la salida de la cuarentena y el levantamiento de las restricciones para la reactivación de diversas actividades productivas, el economista planteó que " va a haber que avanzar sin perder lo hecho . Acelerando algunas cosas y corrigiendo otras. La pandemia es un evento único en la tierra y hay que tener mucho cuidado en desarmar. Mete un poco de miedo lo que pasa en Brasil ".

A su vez, Melconian reconoció que muchos países atraviesan los mismos problemas que la Argentina debido a la pandemia. "Los problemas de descoordinación, lentitud y de llegada a la micro ocurre en todo el mundo, aún en los países más ordenados".

Sin embargo, el economista reconoció que la pandemia agrava muchos de los defectos específicos que arrastra el país, y planteó que el desafió es que " la economía y la capacidad productiva no se detengan. Estamos ante una pérdida escandalosa del valor de sus activos".

"Está claro que el 2020 es el año para sobrellevar esto. La chance de un programa económico es pedirle peras al olmo. Si logramos consolidar esta tasa de inflación 'sos Gardel' ", razonó.

Melconian puntualizó en la deuda externa cómo uno de los principales problemas económicos y apuntó contra sectores del Gobierno por su tratamiento. "Sobre la deuda veo definiciones políticas que son chabacanas y barretas. ¿Me quiero poner a la altura de los países más pobres del mundo para que me condonen?", preguntó.

"Ahí te das cuenta de la falta de conducción. Detrás de esto hay un pensamiento de ir por bancos, la desdolarización, la represión financiera. Vienen algunos lúcidos a decir que esto se soluciona con un impuesto a 10.000 personas. Mientras no se ataque la tasa de inflación es tapar el sol con la mano", concluyó Melconian.