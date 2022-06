Criptoinvierno: las razones que explican el derrumbe de Bitcoin, Ethereum y los demás activos digitales

La baja sostenida en el precio de las criptomonedas, especialmente en Bitcoin, la más importante de todas, generó un escenario de pánico entre los inversores. En apenas seis meses, el dinero digital perdió más de la mitad de su valor y decenas de empresas del sector anunciaron despidos masivos.

En un contexto de crisis económica mundial, con tasas de inflación inéditas en Estados Unidos y Europa, y una guerra entre Rusia y Ucrania que nadie sabe cuándo -ni cómo- terminará, las criptomonedas sufren uno de sus peores momentos y los especialistas dicen que este criptoinvierno podría llegar a durar hasta un año y medio.

Por qué caen Bitcoin, Ethereum y las demás criptomonedas

En un informe titulado “Criptoinvierno: claves para entender la caída de las criptomonedas a nivel mundial”, la periodista la BBC Cecilia Barría explica que esta caída abrupta llegó justo después del mejor momento histórico del mundo cripto. En apenas cinco años, un bitcoin pasó de valer 1000 a 68.000 dólares. Pero actualmente apenas supera los US$19.000.

La periodista señala que el precio de las criptomonedas se determina con una regla “bastante básica”, la oferta y la demanda. “Cuando más personas quieren comprar, el precio sube. Y cuando a nadie le interesa, el precio baja”, sintetiza. Pero aclara que no ocurre lo mismo que en Wall Street. “Las criptomonedas no son acciones de una empresa. Son, como ya sabés, dinero digital, y eso significa que nadie las regula, ninguna autoridad las emite y, claro, no hay bancos que las guarden. Entonces, como se mueven sin ningún control, las subidas y las bajadas son frenéticas”, precisa Barría en el informe.

El término criptoinvierno o crash cripto se acuñó en la primera gran caída de las criptomonedas, que se dio justo antes del último auge, en el que el bitcoin rozó los 68.000 dólares, allá por noviembre del 2021.

El bitcoin perdió más de la mitad de su valor en lo que va de año (Foto: Archivo) Getty Images

“Cuando las cosas van bien, en la jerga financiera se dice que los inversores están con ‘apetito de riesgo’. Pero cuando la economía global está pasando por un mal momento, como está ocurriendo ahora, no quieren poner su dinero en inversiones inestables. Por tanto, no quieren criptomonedas”, indica la periodista de BBC para explicar esta volatilidad que ya se está volviendo crónica en el mundo del dinero digital.

De acuerdo al informe, no solo está cayendo el precio de las criptomonedas, sino que los inversores también se están deshaciendo de las acciones en la bolsa más riesgosas, como las acciones de algunas empresas tecnológicas. Para la periodista especializada, se está empezando a ver una relación cada vez más directa entre el comportamiento de la bolsa y las cripto, algo que antes no ocurría. “Algunos analistas ven una correlación bastante directa entre la caída de las acciones de mayor riesgo y la caída del precio de las monedas digitales”, señala la Barría.

Las criptomonedas viven su segundo invierno (Foto: Shutterstock) shutterstock - Shutterstock

Para entender correctamente esta caída, sostiene la periodista en el informe, no hay que perder de vista el contexto mundial de guerra e inflación. Los alimentos están más caros, el combustible sigue aumentando y solo en Estados Unidos el índice de precios llegó a su nivel más alto en 40 años, lo que pinta un panorama oscuro para la economía global, incluso para las criptomonedas.