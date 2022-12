Los tributaristas creen que no el proyecto de blanqueo no es una iniciativa que pueda tener éxito

escuchar

A pocas horas de que empezara a circular un borrador sobre el proyecto de blanqueo de capitales que el ministro de Economía, Sergio Massa, pretende presentar para su aprobación en el Congreso, llovieron las críticas de tributaristas, que opinan que, salvo excepciones, no tendrá mucho éxito, que es muy difícil que alguien decida traer su dinero a una economía como la local y, además, que es un mensaje para todos los contribuyentes de que lo que no hay que hacer es pagar los impuestos en tiempo y forma.

El tributarista César Litvin, CEO de Lisicky, Litvin y Asociados, señaló en primer lugar que hay varias dudas sobre su aprobación. “Hay que ver si el Congreso va a aprobar este proyecto, porque me da la sensación que está con una grieta muy grande y es difícil que pase esta iniciativa. Además, creo que a la oposición le va a convenir no darle su apoyo”, comentó.

Asimismo, Litvin observó dos aspectos que para él son muy inquietantes. “El primero es que este blanqueo no libera del impuesto a la riqueza y es muy probable que aquel que un bien no declarado, con su incorporación, pase a pagar este tributo. El segundo aspecto es que la figura del colaborador, que vendría a ser la persona que ayuda a la AFIP a localizar bienes no declarados, puede ser muy delicada porque tiene una compensación económica (hasta 20% de lo recaudado), con lo que va a generar un festival de extorsiones y va a ser un incentivo para la corrupción de aquel que tenga acceso a determinada información”, argumentó el especialista.

El abogado Diego Fraga, especialista en Derecho Tributario, destacó que, más allá de cualquier punto atractivo que pueda contener el proyecto, este tipo de decisiones requieren un tiempo de maduración. “A quienes adhirieron al sinceramiento fiscal del anterior gobierno esta gestión buscó castigarlos por todos los medios, rompiendo cualquier atisbo de seguridad jurídica tributaria. Los aumentos impositivos (abruptos, sin permitir ningún tipo de planificación por parte de empresas e individuos) han generado un éxodo fiscal sin precedentes en el país, tanto de empresas como de individuos de altos patrimonios y profesionales muy calificados”, explicó.

Según Fraga, por más esfuerzos que el actual gobierno ponga en que se exterioricen activos ocultos, eso no va a ocurrir, ante la inmensa desconfianza que se ha generado durante toda su gestión. “Se requiere un nuevo gobierno que encare verdaderas reformas estructurales en lo económico y en lo institucional, aunque aún así va a costar muchísimo recrear la confianza”, subrayó. “Además, resulta difícil que este gobierno pueda lograr apoyo parlamentario para aprobar un nuevo blanqueo, ya que le restaría una valiosa herramienta recaudatoria para la futura gestión”, agregó.

En tanto, Fernanda Laiun, especialista en tributación y socia de LFS.tax, comentó que le parece vergonzoso plantear un blanqueo de esta naturaleza con un costo de 2,5% por cualquier bien que se tenga, aun teniendo en cuenta que luego del 31 de marzo las alícuotas se van duplicando. “Es como enseñarnos a todos los contribuyentes que lo que corresponde es no pagar los impuestos en tiempo y forma; porque resulta que si después por vender algo en negro no pago el 21% de IVA, el 35% de Ganancias, el 5% de Ingresos Brutos y cada dos o tres años ponen un blanqueo, por el cual con solo pagar una alícuota del 2,5%, me libero. La conclusión es que no conviene pagar los impuestos en tiempo y forma ”, remarcó la especialista.

Por su parte, el tributarista Gabriel Hermida, socio de impuestos de Auren Argentina, analizó que quienes entraron al blanqueo propuesto durante el mandato de Mauricio Macri, lo hicieron porque creían que después les iban a bajar los impuestos; pero lo que ocurrió es que el nuevo gobierno se los aumentó. “Todo aquel que blanqueó terminó pagando más impuestos que antes, entonces ahora lo va a pensar dos veces antes de hacerlo”, dijo.

En opinión de Hermida, esto es tirar con una escopeta a una bandada de pájaros. “Algún perdigón va a dar en el blanco, pero no mucho más, porque el que blanquee va a seguir pagando impuesto. Blanquear hoy es poner plata buena en una economía mala. ¿Por qué? Porque en esta economía hay inseguridad jurídica, no se quiere respetar un fallo de la Corte, importar es un dolor de cabeza, las empresas no tienen insumos. Salvo casos excepcionales, esto va a ser un fracaso, porque además ya se supo que el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos ya se supo que no va a dar tanta información como había dicho el Gobierno”, concluyó el tributarista.