Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal de empleo de Latinoamérica, los sectores de Recursos Humanos y Producción, Abastecimiento y Logística presentan los mayores salarios solicitados promedio de la Argentina .

En enero, el área de Recursos Humanos presenta los sueldos promedio más altos en las posiciones junior con $406.000 por mes, y Producción, Abastecimiento y Logística en los puestos semi senior y senior con $603.278.

“Producción, Abastecimiento y Logística no sólo es uno de los sectores que registra las remuneraciones solicitadas más altas. Además, este sector es el que mayor movilidad presenta: recibe la mayor cantidad de postulaciones, con un 25,68% del total, y cuenta con la mayor participación en los avisos, con el 26,38%”, explicó Carolina Molinaro Head of Marketing the Jobint.

En el ranking de áreas con mejores pretensiones salariales siguen Tecnología y Sistemas ($377.109) y Administración y Finanzas ($362.354). El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de $351.682.

¿Cuáles fueron los puestos con los mejores salarios pretendidos?

De acuerdo con el informe, durante el mes de enero, los salarios promedios requeridos más altos fueron los de Minería, Petróleo y Gas, con remuneraciones promedio de $1.343.750 para las posiciones de supervisor o jefe; Liderazgo de Proyecto con $1.190.000 para los niveles semi senior y senior; e Ingeniería de Procesos con $687.500 para el segmento junior .

En cuanto al segmento junior, las mejores remuneraciones se encontraron en el sector de Ingeniería de Procesos de la categoría Producción, Abastecimiento y Logística con sueldos promedio de $687.500. A este lo siguió Minería, Petróleo y Gas de Otros con $662.500 mensuales. Completa el podio el sector de Tecnologías de la Información de Tecnologías y Sistemas con remuneraciones de $562.500.

Otros rubros que ofrecen los salarios más competitivos para la categoría junior son: Capacitación de Recursos Humanos ($437.500), Planeamiento Económico Financiero de Administración y Finanzas ($417.500), Planeamiento Comercial de Comercial ($395.000) y Media Planning de Marketing y Comunicación con $385.620 por mes.

Algunos de los rubros y las distintas oscilaciones en las remuneraciones, de acuerdo a Bumeran.

En lo que respecta a las posiciones semi senior y senior, los puestos con la pretensión salarial más alta se dan en Liderazgo de Proyecto de la categoría de Tecnología y Sistemas con $1.190.000 mensuales; seguido de Planeamiento Económico - Financiero de Administración y Finanzas ($881.250) y Dirección de Obra de Producción, Abastecimiento y Logística ($850.000).

También se encuentran los sectores de Minería, Petróleo y Gas, con remuneraciones promedio de $800.000 por mes; Mercadotecnia Internacional de Marketing y Comunicación ($775.000), Compensación y Planilla de Recursos Humanos ($623.000) y Desarrollo de Negocios de Comercial con $525.000 mensuales.

¿Cuáles fueron los puestos con los peores salarios pretendidos?

Por el otro lado, las posiciones con los sueldos promedio más bajos son los de camareros, con $212.500 por mes en el sector junior; Recepcionista ($320.000) para los niveles semi senior y senior; y camareros con remuneraciones de $277.500 mensuales para el segmento de supervisor o jefe.

En el sector junior, registraron mejores números aquellos sueldos ligados a Telefonista de Administración y Finanzas ($262.500), Telemarketing de Marketing y Comunicación ($265.000), Ventas de Comercial ($275.000) Soporte Técnico de Tecnología y Sistemas ($325.000) y Selección de Recursos Humanos con $405.000 mensuales.

En cuanto a los puestos semi senior y senior, completaron el podio Recepcionista de Administración y Finanzas ($320.000), Limpieza y Mantenimiento junto a Producción de Producción, Abastecimiento y Logística ($350.000); Ventas de Comercial ($354.000); Atención al Cliente de Marketing y Comunicación ($375.000); Telecomunicaciones de Tecnología y Sistemas ($376.111) y Selección de Recursos Humanos ($525.000).

Brecha de género

Un dato llamativo del informe concierne a la diferencia en las remuneraciones entre hombres y mujeres. De acuerdo a este, en enero, el salario mensual requerido promedio por hombres es de $555.636, mientras que el solicitado por las mujeres es de $473.966. De esta manera, la diferencia salarial según género es de 17,23% a favor de los varones, una disminución de 2 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

La diferencia en el segmento junior representa un 5,50% con salarios promedio de $378.350 y $399.142 por mes para hombres y mujeres, respectivamente. En los niveles semi senior y senior llega a un 13,30% con remuneraciones de $533.169 y $504.066 mensuales. En los puestos de supervisor o jefe es de un 38,57% con sueldos de $551.354 y $763.997.

En enero, la diferencia en el sueldo requerido entre hombres y mujeres fue de alrededor de $200.000

En lo que respecta a la participación en las postulaciones según género, hay una presencia de un 47,72% de mujeres, frente a un 52,28% de hombres. No obstante, esta diferencia se incrementa a medida que aumenta el seniority. Al llegar al nivel de supervisor o jefe, la cantidad de postulaciones masculinas es mucho mayor y llegan al 62,83%.

