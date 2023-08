escuchar

Víctor Pacheco Méndez, CEO de Arajet, la low cost dominicana que empezará a volar entre Santo Domingo y Buenos Aires desde el 14 de noviembre próximo, dijo que la aerolínea busca ser no solo una opción para los argentinos que quieren ir no solo a Punta Cana (en realidad vuela a Santo Domingo) u otro sitio en el Caribe, sino también para aquellos que van a Estados Unidos, México o Canadá, y que los precios de los tickets a República Dominicana son un 50% más baratos que otras opciones.

En este sentido, anticipó que, para tener aún un mejor precio, la firma buscará tener frecuencias diarias, si bien inicialmente tendrá tres vuelos por semana (lunes, miércoles y viernes).

-¿Por qué le interesa en particular el mercado argentino?

-Tiene que ver con el objetivo de Arajet. Nosotros estamos creando el hub del Caribe para que América esté mejor conectada, de manera más eficiente, y eso para los argentinos es una gran oportunidad, ya que hay una gran cantidad de argentinos que vuelan a República Dominicana y a diferentes puntos de América, y que ahora van a poder hacerlo con Arajet a mejor precio y de forma más eficiente. Si el argentino conecta con algún otro hub para ir a la República Dominicana, ahora con Arajet va a tener 20% menos de tiempo volando.

-La compañía comienza a operar la ruta Buenos Aires-Santo Domingo, que no es tan habitual para los argentinos. ¿Tienen en carpeta una conexión para llegar a Punta Cana?

-Ya tenemos una conexión para los argentinos a través de un servicio de autobús, entonces se puede seleccionar Punta Cana-Bávaro y ya está incluido en el pasaje la conexión por autobús.

-¿Arajet llegará a los Estados Unidos?

-Sí, hemos solicitado ya los permisos para volar a Estados Unidos, inicialmente a Nueva York, Miami y Puerto Rico, pero nos interesan 14 puntos más para conectar con República Dominicana. Los argentinos han comprado muchos pasajes para volar en Arajet y el 45% de esos boletos es para ir a Cancún, Ciudad de México, Montreal, Toronto, Guatemala, San Salvador, San José y Costa Rica. O sea, están aprovechando todas las conexiones.

-En la Argentina estaba Viva Air, una low cost que conectaba con Centroamérica que tuvo los problemas y dejó un lugar vacante. ¿Arajet ingresa a ocupar ese lugar?

-No, esto es un emprendimiento que me tomó casi ocho años materializar. O sea que este plan de negocio está armado desde hace mucho tiempo. Incluso empezamos a operar cuando Viva estaba en funciones todavía y para nada tiene que ver con ese competidor o con esa empresa o con cualquier otro competidor. El objetivo es ser el hub del Caribe que permita democratizar la aviación en América. Antes de que Arajet entrara al mercado las rutas que vuela vendían los pasajes a un precio de 400 dólares promedio. Arajet vendía a 175 dólares el mismo destino y por eso los competidores bajaron y el precio promedio hoy está alrededor de 275 dólares por tramo. Entonces a eso le llamamos el efecto Arajet y prueba que se necesitaba una aerolínea que no fuera de bajo costo. Porque no somos una aerolínea de bajo costo, nos identificamos como una aerolínea de bajo precio.

-¿Y cuál sería la diferencia entre ser de bajo precio y ser de bajo costo?

-La gran diferencia es que apostamos a las conexiones. Las aerolíneas de bajo costo son más que nada aerolíneas de punto a punto, y nosotros estamos haciendo un hub. Entonces estamos promoviendo conexiones. Hay similitudes, por ejemplo, en cómo se ofrecen los servicios de manera similar, donde solamente se paga por el servicio que se quiere y si no, no se paga. Y con la disciplina en el costo.

Víctor Pacheco Méndez

-¿Habrá tarifas promocionales en noviembre cuando la compañía empiece a volar o cuál será la estrategia?

-Dependiendo de cómo van evolucionando las rutas, hay variaciones. Por ejemplo, ya hay vuelos que están casi completamente vendidos. Entonces hay una gran variación en la página de internet. Desde US$300 hasta más de US$1000, dependiendo del sistema de ingresos y de cómo esté el avión. Pero, por ejemplo, el promedio es alrededor de US$600 con impuestos incluidos, que es cerca de un 50% más barato que la opción que tenía antes un argentino para ello.

-En la Argentina un pasaje tiene muchos impuestos y las líneas aéreas se quejan porque encarecen el precio del ticket. ¿Qué opina?

-Yo veo que hay una gran oportunidad para Arajet de ayudar a la Argentina a estar mejor conectada. Ya hay nueve conexiones que los argentinos tienen disponibles a través de Arajet: Norteamérica, México y los países de Centroamérica, a través del hub de Santo Domingo. Y eso es nada más que con los 22 destinos que tendrá la aerolínea para fines año. El objetivo es tener 57 destinos. Cuando tengamos esos 57 destinos en América, la Argentina va a poder conectar a la mayoría de esos destinos que están en el Caribe, en Centroamérica, y en Estados Unidos y Canadá.

-¿Pero qué opina del tema impositivo?

-Lo que pasa es que si uno trata de ser el que tiene el mejor precio, el que tiene la tarifa más competitiva, entonces yo me enfoco en lo que yo puedo controlar. Eso es en lo que yo me enfoco: en tratar de ser el que ofrece el mejor precio.

-¿Cómo sobrellevó la compañía la pandemia?

-Yo inicié la compañía como aerolínea chárter en 2017 y tuvimos que parar las operaciones y los aviones. Teníamos un avión, un A320, que lo devolvimos, y nos quedamos con los permisos suspendidos. Y ahí es que yo empiezo, ya después de tener la experiencia operando, a construir el concepto de una aerolínea de bajo precio en el hub del Caribe. Y no volví a tener aviones hasta que me capitalicé, logrando atraer al fondo Bain Capital, que hoy nos hace parte de su portafolio aéreo, al lado de Virgin Australia, de Icelandair y otras aerolíneas donde tienen inversiones importantes. Se necesitaba un gran capital para poder construir esto, ser la primera aerolínea que opera en América Latina con aviones nuevos. Hicimos una compra directa a Boeing por 20 aviones más 15 opciones de 737 MAX 8. Y todo esto es lo que marca la gran diferencia en lo que ha sido el trayecto de juntar todas las piezas para lanzar este emprendimiento que se convierte en un hub de América.

-¿Cómo describe al cliente argentino?

-Recientemente me estaba diciendo una argentina que a las argentinas les gusta mucho viajar juntas y que tienen esa cultura aquí en la Argentina que me encanta. Voy a ver si hago campañas específicamente para ellas, pero para responder tu pregunta, nosotros queremos llegar a crecer esta ruta para que tenga una frecuencia diaria, para que cuando los argentinos piensen en Arajet no solo sea al ir a República Dominicana, Punta Cana, u otro sitio en el Caribe, sino cuando vayan a volar a Estados Unidos, o México y Canadá.

-¿Cuándo empezó a operar en Dominicana?

-El 15 de septiembre del año pasado. Estamos casi cumpliendo un año.

-Y en cuanto a las rutas con Estados Unidos, ¿cuánto podría tardar la autorización?

-Como República Dominicana no tiene un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, entonces los tiempos no son tan precisos como con otros países. República Dominicana ya está trabajando en formalizar y firmar ese acuerdo de cielos abiertos, lo cual agilizaría mucho más el poder lograr ya tener esos permisos. Pero Arajet hizo los trámites y la solicitud el 1° de marzo de este año. No tengo la respuesta de cuánto tardaría la autorización. Podría ser muy pronto, pero no tenemos la respuesta específica porque depende del gobierno de Estados Unidos. Confiamos que sea lo antes posible.

-¿Qué espera de su desembarco en la Argentina?

-Nosotros vinimos a la Argentina para ganarnos la confianza de los argentinos. Y en ese sentido vamos a trabajar muy duro para que eso sea así. Y que sientan que cuando viajan en Arajet, viajan en una aerolínea donde se les respeta, se les trata bien, se les da un buen servicio. Y también que tengan el saborcito al Caribe desde que se monten en un avión de Arajet.

