¿Cuánto aporta el Nobel a la Argentina 2026? Nada

No se deje llevar por los titulares, le ruego que me preste atención.

En 1936, Keynes sentó las bases de la macroeconomía de corto plazo, basada en la relación existente entre agregados económicos, por ejemplo, entre ingreso disponible y consumo privado. Durante el siguiente cuarto de siglo, buena parte de la profesión se dedicó a mejorar porciones del esquema, dándole precisión a las funciones consumo, inversión, demanda de dinero, etcétera.

En 1973, Lucas cuestionó todo esto, mostrando que cuando la población opera según la hipótesis de expectativas racionales, y no estacionarias, los valores de los modelos macroeconómicos dependen de las políticas económicas, y por ende aquellos no sirven para analizar el impacto que políticas como la fiscal y la monetaria tienen sobre el funcionamiento de la economía. Estados Unidos había sufrido tasas de inflación de 5% anual durante una década, y esto debía ser incorporado a los modelos macroeconómicos.

A la luz de esto, buena parte de la profesión planteó la irrelevancia de las políticas fiscal y monetaria para morigerar el ciclo económico. Robert Ernest Hall y Michael Woodford hicieron otra cosa: recogieron el guante e hicieron planteos por las expectativas racionales. El primero, formulando una función consumo basada en la incertidumbre referida a los ingresos laborales de los consumidores; el segundo, planteando un modelo basado en los denominados “costos de cambiar los precios en el menú” (¿se imagina al encargado de un bar, modificando continuamente los precios de los desayunos, en función de lo que dice la TV sobre la apertura y el cierre del Estrecho de Ormuz?). Conclusión: si muchos precios y salarios no se modifican de manera instantánea, las políticas fiscal y monetaria pueden afectar positivamente los valores de algunas variables.

Relevancia: en Estados Unidos, no lo sé; en la Argentina, NINGUNA. Con la tecnología moderna (ejemplo: la facilidad con la cual se modifican los precios de los combustibles) y la sensibilidad que tenemos los argentinos, lo único que nos falta es explorar las posibilidades de mejorar el funcionamiento de la economía, sobre la base de la lentitud de respuesta de los argentinos a la relajación de la política económica.

Woodford escribió buena parte de sus trabajos con el argentino Julio Jacobo Rotemberg, quien seguramente también hubiera ganado el Nobel este año, de no haber fallecido en 2017.