Cumbre empresaria: el Grupo de los Seis volverá a reunirse para preparar propuestas para el Gobierno

En el comienzo del último trimestre de un año en el que la caída de la actividad económica golpeó al sector privado, los empresarios empezaron a elevar su perfil. Primero, algunas voces se hicieron escuchar en el sector industrial sobre “preocupación” por la apertura de importaciones. Pero ahora será el turno de los titulares de las cámaras más importantes que conforman al Grupo de los Seis, quienes pondrán el foco en las obras de infraestructura pendientes.

El próximo martes participarán de la reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, el de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman, el de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, y el de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. A ellos se los conoce como el Grupo de los Seis, también denominado G6. A su vez, se sumarán al evento del CPI representantes sindicales como Cristian Jerónimo, de la CGT.

“Este año las mesas técnicas del CPI se abocaron a encontrar nichos o sectores donde la inversión privada puede concretar obras de infraestructura necesarias, bajo ciertas condiciones. Ese posible aporte privado no es despreciable, es importante en algunos sectores, pero está muy lejos de satisfacer la inversión necesaria para evitar el deterioro de lo existente.”, resumió un comunicado oficial.

Varios de los sectores mencionados se vieron afectados por el parate de la obra pública. En ese sentido, la construcción aún no logró consolidar su salida de la crisis, ya que después de encadenar meses positivos en abril, mayo, junio y julio, en agosto volvió a caer 2,9% acumulando un retroceso del 26,4% en lo que va del año, según el Indec. La industria también presenta un comportamiento irregular y heterogéneo. Por ejemplo, la producción de acero aumentó 10,5% en agosto comparado al mes anterior, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina del Acero, pero el nivel de empleo en el sector metalúrgico se redujo 0,2% al considerar los datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Incluso, en la UIA contabilizaron 30.000 despidos durante 2024.

El anterior encuentro de los empresarios del Grupo de los Seis había sido con el Gobierno en la Casa Rosada, donde acordaron consensuar quién los va a representar en el Consejo de Mayo.

En este contexto, los empresarios elevarán propuestas para reactivar obras de infraestructura con financiamiento privado. “Tampoco deberá demorarse la terminación de obras avanzadas, por el grave deterioro que sufren (o las ocupaciones o vandalización de viviendas), lo que lleva a perder el capital invertido”, indicó el comunicado. A modo de equilibrio para evitar roces con el Gobierno, la diplomacia del G6 se activó y para que dicho evento no suene a reclamo, uno de los más influyentes aclaró: “El Gobierno nos pidió que acerquemos ideas”.

Si bien no adelantaron el detalle de esas propuestas, describieron que se planteará qué capital privado se necesita para llevar adelante las obras. “Fundamentalmente, crédito a largo plazo y a bajas tasas”, comentó un empresario consciente de que este tipo de inversiones, como rutas, puentes y vías, son menos atractivas que las del sector energético.

“La idea también es pensar cuáles son las obras más necesarias”, indicó. En ese sentido, un documento del CPI expresó algunas de esas prioridades. Focalizó en caminos rurales; un “Plan de Conectividad Productiva” que reduzca costos de internet satelital y alcance a comunidades desconectadas; obras de agua y saneamiento y control de extremos hídricos (inundaciones y sequías) que con distintas fuentes de financiamiento alcancen al 0,5% del PBI; y proyectos de logística, en el que destacaron la idea de renovar 3000 kilómetros de redes ferroviarias y tratar su ampliación ya que en el país menos del 5% de los productos se transportan en tren y en los países desarrollados ese número asciende a 30%.

Además, los integrantes del Grupo de los Seis tienen previsto reunirse para intentar acordar el nombre de su representante en el Consejo de Mayo. Esta es una de las tareas que derivó de la última reunión del G6 con el Gobierno, en la Casa Rosada. En ella participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.

La elección del empresario que vaya a conformar al Consejo de Mayo no parece un trabajo fácil en este contexto, dado que en la antesala dijeron que buscan que sea una persona por fuera del G6. Pero más allá del nombre propio, la selección del sector particular al que pertenezca también será materia de debate, ya que no es lo mismo que sea un industrial metalúrgico, o una persona de la construcción, o alguien identificado con grupos empresarios grandes o con el universo pyme.

