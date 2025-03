“¿Querés que me humille?” Un productor yerbatero se arrodilló ante un ministro para hacerle un desesperado pedido de ayuda

Un productor le suplicó al ministro del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, Facundo López Sartori, que lo ayude a encontrar una solución al problema que tienen los yerbateros ante los bajos precios que reciben de las industrias por la hoja verde. Desde hace semanas, un grupo de productores yerbateros viene reclamando en las rutas “un precio justo” para la materia prima, ya que no consiguen cubrir los costos de producción. En medio de la desesperación, los productores han solicitado reuniones a las autoridades nacionales y provinciales para tratar de resolver el problema. Hasta ahora no han encontrado una respuesta.

“Estamos corriendo de un lado para el otro con este problema. Hoy estamos desprotegidos y queremos llegar al diálogo; necesitamos que alguien se acerque y nos diga: ‘Acérquense y hablamos’. Pero no hay nadie que se acerque a hablarnos”, dijo a LA NACION Juan Manuel Jones, un productor de 20 hectáreas de la zona de Andresito, Misiones. De su campo saca alrededor de 60.000 kilos de hoja verde que vende a las industrias.

La desesperación de los productores ha sido tal que Jones tuvo que implorar a Sartori para encontrar una respuesta. En un video que circuló por las redes sociales, se puede ver a Jones arrodillarse, intentando encontrar la empatía del funcionario público. “¿Querés que me humille? Mirá que me humillo”, esbozó ante los presentes, que le pidieron que se levantara del suelo.

Juan Manuel Jones, un productor de 20 hectáreas de la zona de Andresito, Misiones

Los productores acampan en el cruce entre la ruta 14 y la 105. El fin de semana pasado también realizaron una caravana hasta Rentas. Después de esto, contó, la gente se quedó en Rentas. “Los municipios se unieron a la caravana y, en votación popular, se decidió quedarse en Rentas. El hombre no quería venir a Rentas, que está a 6 km del cruce”, relató.

El ministro los convocó a una reunión en el Cruce San José, pero tampoco les solucionó el problema. En la provincia se generaron comentarios sobre el accionar de los productores que están buscando una solución al problema y su decisión de viajar hasta la capital a un encuentro con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. “El ministro fue a pedirnos que levantemos la manifestación, que ya no teníamos nada que hacer en Rentas. Me arrodillé y le supliqué. Fue muy simple y me salió todo espontáneo. No está armado”, relató sobre lo que se vio en el video.

Un productor le pide de rodillas a un funcionario para que los ayude con el precio de la yerba

LA NACION intentó conocer la versión del funcionario, pero prefirió no referirse al tema. Solo aclaró que lo respeta y entiende la situación que atraviesan los productores y la cadena del sector.

El productor contó que recibió amenazas antes de reunirse con el ministro con quien tiene vínculo, pero aclaró que no tienen que ver con el funcionario, sino más bien con la situación que están viviendo todos los yerbateros que exigen una mejora en el precio de la hoja verde. “Nosotros le pedimos al ministro que haga algo; fuimos a Nación, le pedimos al secretario Iraeta, quien nos recibió muy amablemente, pero no nos dio ninguna solución. No sirvió de nada. Karina Milei vino a Misiones e intentamos hablar con ella, pero no nos permitieron hacerlo. Sí hablamos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y nada”, se lamentó.

El clamor de los yerbateros es para regular la economía regional, de la que dependen miles de puestos de trabajo. “Estamos desesperados. A nosotros las industrias nos pagan a 180 días. A pesar de que la inflación es menor, necesitamos mejorar el precio para no fundirnos. Estamos $130 por debajo del costo. Hoy, una industria me debe cerca de $4 millones”, contó.

Desde el año pasado, los colonos están en una situación complicada: la zafra comenzó con un precio de $370, que era un precio excelente para ellos, pero después llegó la desregulación y el precio cayó a $220. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tiene los valores de referencia en el costo, que son de $357. Sin embargo, el precio real que hoy reciben los productores es de $220. Con los números ajustados, los productores tendrían que estar cobrando $462 el kilo de la hoja verde.

Los yerbateros llevan adelante una medida de fuerza en la provincia de Misiones

“Nos obligan a pagar $60 al tarefero (cosechero) y estamos en desacuerdo, porque el tarefero debe ganar bien. De esos $220, si le pagamos al tarefero, por ejemplo, si tenemos $172 para levantar la cosecha, nos sobran $48 de diferencia por kilo de hoja. Con eso tenemos que limpiar los yerbales, arreglar las máquinas, mantener los peones, pagar luz y agua y vivir. Necesitamos vivir; si no, no podemos seguir con la producción. Somos supersolidarios con toda la economía misionera. Aparte de dar trabajo, necesitamos mucha mano de obra para levantar la cosecha. Lo que le pagamos a la gente se reinvierte en los negocios de la cercanía. Si a nosotros nos va mal, vamos a arrastrar a toda la economía local”, resumió.

El productor dijo que, a lo largo de estos días, llegaron políticos a ofrecerles comida en la ruta. “Estamos necesitando cosas básicas. El único intendente que se acercó es Hugo Humeniuk, de Concepción de la Sierra, que nos trajo baños químicos”, contó.

Fuerte tractorazo de productores yerbateros en Misiones

LA NACION