Es parte de la alimentación cotidiana de millones de argentinos y está presente en desayunos, meriendas y cada vez más preparaciones. Sin embargo, detrás de cada pote o botella de yogur existe un proceso de elaboración que empieza mucho antes de llegar a la góndola. Todo comienza con la leche que se produce en los tambos y continúa con una serie de transformaciones que involucran microorganismos, tecnología y controles de calidad.

En la planta de La Serenísima, ubicada en Longchamps, provincia de Buenos Aires, las tuberías de acero inoxidable conectan enormes tanques de elaboración, las máquinas llenan envases a gran velocidad y los robots trasladan bandejas y pallets entre distintas áreas. Allí se producen aproximadamente 93.750 unidades de yogures, quesos blancos y postres por hora.

El recorrido comienza en Longchamps, donde se elaboran yogures, quesos blancos y postres que se distribuyen en distintos puntos del país.

Una planta donde la producción no se detiene

La escala es uno de los primeros aspectos que llaman la atención. En Longchamps se elaboran alrededor de 160.000 toneladas de productos por año, a través de distintas líneas de producción que permiten fabricar variedades y formatos adaptados a las necesidades de consumo.

Gustavo Magnani, director de la planta, explica que detrás de ese volumen existe una cadena de trabajo que conecta a productores lecheros, técnicos, especialistas en nutrición y equipos de calidad. La tecnología ocupa un lugar central, pero también la coordinación de las personas que intervienen en cada instancia del proceso.

Del tambo a la fábrica: dónde empieza la elaboración del yogur

Aunque el proceso industrial ocurre dentro de la planta, la calidad del yogur comienza con la materia prima. La leche proviene de distintos tambos y su composición es fundamental para obtener las características de sabor, textura y consistencia que se buscan en cada producto.

Fernando Mendoza, senior product manager de La Serenísima, destaca el trabajo que existe detrás de esa primera etapa, que involucra a productores, veterinarios, técnicos y especialistas. Una vez que la leche llega a la fábrica y supera los controles correspondientes, comienza su preparación para convertirse en yogur.

El primer paso es la estandarización, que permite ajustar la composición de la leche de acuerdo con cada receta. Luego llega la pasteurización, un tratamiento térmico controlado que busca garantizar la inocuidad del producto. A partir de esa base, se incorporan los cultivos lácticos responsables de la fermentación, además de otros ingredientes que pueden variar según el tipo de yogur.

Más de 2.100 controles diarios a lo largo de la cadena productiva

Antes de descargar la leche, cada camión debe superar una serie de verificaciones. Se toman muestras para evaluar parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y de seguridad alimentaria, como su contenido de grasa y proteínas o la posible presencia de residuos de antibióticos. Solo cuando los resultados cumplen con las especificaciones se autoriza el ingreso de la materia prima.

Desde la recepción de la leche hasta el producto terminado, los controles permiten monitorear distintas variables de la producción.

Bárbara Otero, laboratory manager de la compañía, explica que estos análisis continúan durante todo el proceso. Se monitorean las temperaturas, los tiempos de pasteurización, la fermentación, la acidez, la textura y hasta las condiciones de los envases. Según datos de La Serenísima, se realizan alrededor de 2.100 controles diarios a lo largo de la cadena productiva y más de 7.000 análisis de laboratorio por mes. Además, se verifica el 100% de los lotes producidos y se conservan muestras hasta el final de su vida útil.

No esperamos al producto terminado para evaluar la calidad; la monitoreamos en cada etapa.” — Bárbara Otero, laboratory manager de La Serenísima

El trabajo continúa después de la fabricación

Uno de los principales desafíos de una producción de esta escala es lograr que los alimentos mantengan sus características durante todo el recorrido, independientemente de su destino.

Eduardo Milathianakis, gerente de Calidad y Seguridad Alimentaria, explica que el seguimiento no termina cuando el yogur sale de la línea de producción. También se controlan las condiciones de almacenamiento, distribución y conservación, con especial atención a la cadena de frío, fundamental para preservar las características del alimento.

Eduardo Milathianakis, gerente de calidad y seguridad alimentaria.

En paralelo, los sistemas automatizados permiten organizar y seguir los productos a través de las distintas etapas. Durante la visita, por ejemplo, observamos cómo se identifican los pallets mediante etiquetas que permiten reconocer los lotes y acompañar su trazabilidad hasta la distribución.

El momento de la fermentación: cómo se transforma la leche en yogur

La etapa que define al yogur es la fermentación. Aunque a simple vista parezca un proceso sencillo, es el resultado de la acción de microorganismos específicos que transforman la leche y le dan su textura, sabor y acidez característicos.

Vera Mandl, science & nutrition manager de La Serenísima, explica que los fermentos lácticos actúan sobre la lactosa y producen cambios en la estructura de la leche. Para elaborar yogur se utilizan cultivos específicos, entre ellos Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, responsables de desarrollar las características del producto.

Una de las particularidades que pudimos conocer durante el recorrido es que no todos los yogures fermentan de la misma manera. Mientras que algunas variedades atraviesan este proceso en grandes tanques industriales, el yogur firme fermenta directamente dentro del pote en el que se comercializa, de una forma comparable a la preparación casera con una yogurtera.

En la línea de yogur firme que visitamos, los potes se llenan y se agrupan en bandejas que luego son trasladadas mediante sistemas automatizados hacia una cámara de fermentación. Allí permanecen a una temperatura cercana a los 42 °C durante aproximadamente cuatro horas, según la variedad. Una vez alcanzado el nivel de acidez esperado, se realizan controles y el producto pasa a la cámara de frío para detener la fermentación y conservar su consistencia.

Las líneas de envasado también varían según el formato. En el caso de los potes, las máquinas realizan tareas como la dosificación, la colocación de tapas y la identificación del producto. Los sachets, en cambio, se forman, llenan y sellan mediante equipos específicos antes de avanzar por cintas transportadoras hacia las siguientes etapas.

A diferencia de otras variedades, el yogur firme fermenta dentro de su propio pote. Las cámaras de fermentación mantienen condiciones de temperatura controladas durante varias horas, primero pasan por la cámara de calor, y luego el robot traslada los pallets a revisión. Una vez alcanzada la acidez buscada, el yogur firme ingresa a la cámara de frío.

Fermentos y probióticos: por qué no son lo mismo

Más allá de su elaboración, el yogur tiene características nutricionales que explican su presencia en la alimentación cotidiana. Es fuente de proteínas de alta calidad y calcio, además de aportar otros nutrientes que dependen de su formulación. La fermentación también modifica parte de la lactosa presente en la leche, por lo que algunas personas con dificultades para digerirla pueden tolerar mejor el yogur.

Otro aspecto importante es la diferencia entre los fermentos y los probióticos. Los primeros son los microorganismos necesarios para producir yogur. Los probióticos, en cambio, son microorganismos vivos específicos que, consumidos en cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios adicionales para la salud. No todos los yogures contienen probióticos añadidos, aunque La Serenísima los incorpora en distintas formulaciones.

Sin fermentos tendríamos leche; gracias a ellos tenemos yogur.” — Vera Mandl, science & nutrition manager de La Serenísima.

La innovación detrás de cada variedad

Las distintas presentaciones que hoy encontramos en las góndolas también reflejan cambios en los hábitos de consumo. Yogures bebibles, firmes, con mayor contenido proteico o con diferentes sabores y texturas responden a necesidades que la industria busca identificar y desarrollar.

Detrás de cada yogur intervienen distintas etapas de elaboración, controles y procesos tecnológicos antes de que el producto llegue a los comercios.

Josefina Benítez, directora de Investigación e Innovación de productos lácteos frescos en la Argentina de La Serenísima, explica que el desarrollo de nuevos productos comienza con el análisis de tendencias y preferencias de los consumidores. A partir de esa información, los equipos de investigación trabajan sobre las recetas, los ingredientes y los procesos para adaptar cada propuesta al mercado local.

La innovación puede involucrar desde nuevas formulaciones hasta modificaciones en las texturas o formatos de consumo. En todos los casos, cada producto debe cumplir con los estándares de calidad y seguridad alimentaria establecidos para su elaboración y comercialización.

Detrás de cada pote de yogur hay un proceso que combina el trabajo de productores y especialistas con tecnología, innovación y controles de calidad en cada etapa de elaboración.

El recorrido por Longchamps permite entender cuánto trabajo hay detrás de un alimento que suele consumirse en pocos minutos. Desde la leche que llega de los tambos hasta los procesos de fermentación, envasado y enfriamiento, cada etapa cumple una función para que el producto conserve las características buscadas.

La tecnología industrial permite producir a gran escala un alimento cuya transformación esencial sigue dependiendo de la acción de microorganismos vivos, los mismos que, desde hace miles de años, hacen posible convertir la leche en yogur.

________________________________________________________