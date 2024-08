Debutó el streaming del Ministerio de Economía y Luis Caputo anunció que están trabajando en una reglamentación para usar fondos del blanqueo con una tarjeta de débito

Escuchar

El Programa de Economía y Finanzas del ministerio tuvo su estreno con la conducción de Felipe Núñez, asesor de la cartera, y la co-conducción de Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por su parte, se presentó el ministro Luis Caputo y, además de dar inicio al canal, anunció la preparación de nuevas medidas, principalmente vinculadas al blanqueo de capitales.

Caputo comunicó que están “estudiando la posibilidad” de que los fondos del blanqueo puedan ser utilizados a través de una tarjeta de débito. “Es una reglamentación que estamos viendo si podemos sacar”, expresó.

En cuanto al blanqueo de capitales, el ministro aseguró que “juega un rol muy importante” en el rumbo nacional. “No está hecho con un fin recaudatorio, sino con el de refundar a la Argentina. Nosotros vinimos a bajar la inflación e impuestos, entonces, es muy esencial para todo el mundo que la gente regularice su situación. Eso va a generar una remonetización de la economía, que le va a dar oportunidades a empresas y también a los que menos tienen. El blanqueo tiene bondades, va a acelerar el proceso de competencia de monedas. Esos dólares ya los pueden sacar y usar”, manifestó.

En esta línea, sostuvo que, en Argentina, las empresas ya pueden facturar en dólares y, respecto a la reglamentación, señaló: “Una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico para sacar una tarjeta de débito en dólares. Vas a poder pagar así. Te lo descuentan de tu caja de ahorro [de la divisa estadounidense]”.

Debutó el streaming del ministerio de Economía y participó Luis Caputo Soledad Aznarez

Por otro lado, Caputo indicó que en Economía están viendo que el uso de esta tarjeta de débito también esté exento del pago de multa. “Podés comprar cualquier cosa regularizando, si te mantenés dentro de la autopista de cuentas regularizadoras. Además hay un montón de opciones, con cualquier proyecto productivo. Es muy beneficioso porque las tasas ya no están en cero, entonces, tener la plata en una caja de seguridad es un pésimo negocio”, aseveró.

En tanto, ejemplificó: “Vos podrías blanquear por ejemplo 200.000 dólares y podrías comprar un auto de 50.000. Uno dice si regularicé 200.000 y saco, tengo que pagar multa porque es más de 100.000 dólares. Ahora vos podrías pagar el auto con la tarjeta de débito y no te podrían cobrar ninguna multa”.

En efecto, argumentó los motivos detrás del trabajo en las posibles nuevas medidas: “El objetivo es como el de la Ley Bases, para que los argentinos dejen de estar escondidos, para que entre todos construyamos un país mejor, para que la gente pueda tener trabajo, para que las empresas puedan desarrollarse, para que crezcamos y tengamos superávit y poder bajar cada vez más impuestos”.

A su vez, Caputo dijo que el riesgo país no le “importa mucho” y justificó que la Argentina no necesita i r a los mercados y convencerlos porque no va a tener que ir en el próximo año y medio. “Recién en enero de 2026 va a ir, y ahí la realidad va a ser contundente. En ese momento ya va a poder refinanciar su capital”, comentó.

“El riesgo país lo veo como un indicador atrasado en el sentido de que hoy lo más importante a la hora de mirar es la realidad. Porque este es un país que ha perdido tanta credibilidad en términos de política económica que la gente quiere ver resultados y datos concretos. Eso aplica a la gente, empresarios, mercados”, continuó.

