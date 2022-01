Denunciaron a Generación Zoe ante la Procelac mientras tambalea el supuesto respaldo en oro de su criptomoneda

La ONG Bitcoin Argentina denunció hoy ante la Procuración General de la Nación (Procelac) a los principales responsables del holding empresarial Generación Zoe, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.

“Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo Zoe y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, afirmó a través de un comunicado la ONG Bitcoin Argentina, una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

“Uno de nuestros objetivos como organización es promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Este tipo de estafas, que venimos detectando en el último tiempo, producen un daño muy grande no solo a quienes depositan sus ahorros y confianza sino también al ecosistema en general, que por sus características permite la absoluta trazabilidad de la información, así como la seguridad y privacidad de sus usuarios”, agregaron desde la organización, que en los últimos meses alertó por el desarrollo de diferentes estafas con criptomonedas en distintas provincias del país.

La denuncia presentada hoy ante la Procelac establece “la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación” e imputa “en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados”.

El viernes pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) comunicó que inició un sumario administrativo contra la empresa Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto y emitió una alerta internacional “por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales”.

El supuesto respaldo en oro

Generación Zoe se promociona como un holding que forma líderes a través del coaching y les ofrece un contrato con un rendimiento del 7,5% mensual en dólares y hasta 90% o 120% anual, aunque también tiene otras unidades de negocios asociadas que se constituyeron durante el último año: hamburgueserías, pizzerías, petshops, gimnasios, una constructora y hasta su propia criptomoneda: Zoe Cash, que se publicita como segura porque estaría respaldada en oro.

“Cuando dijimos que íbamos a respaldar la moneda con oro se nos rieron en la cara, pero ayer hicimos el segundo pago de la mina, que ya son dos, y ahora vamos a empezar a extraer el oro. Mientras tanto vamos a poner siete centros de canje a nivel mundial y lo digo esta noche: a partir del 1° de enero en las ciudades más importantes de Latinoamérica, en Miami y en Madrid vamos a cambiar la Zoe Cash por oro: un gramo será igual una moneda”, afirma el CEO de Generación Zoe y la criptomoneda Zoe Cash, Leonardo Cositorto, en un video que se viralizó en los últimos días.

Lo cierto es que funcionarios de San Juan y Jujuy desmintieron que haya minas a nombre de Generación Zoe en esas provincias, a pesar de que Cositorto había dicho que estaban ubicadas allí.

La Quiaca,Jujuy.

Camino a las minas para buscar el respaldo en oro, para la moneda ZOE CASH. pic.twitter.com/F90Lx3e9IA — Leo.Ceo.Zoe (@LeoCeoZoe) August 11, 2021

“En la provincia no hay ningún expediente iniciado a nombre de Generación Zoe”, aseguró el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, en diálogo con LA NACION, al igual que fuentes de la oficina de prensa de San Juan para dicha provincia.

Dejando nuestra bandera en San Juan.

Ya comenzamos las excavaciones en las minas, para la extracción de oro. pic.twitter.com/Kq2ihH9W7z — Leo.Ceo.Zoe (@LeoCeoZoe) October 19, 2021

“Para tener una propiedad minera debe haber un número de expediente del pedimento donde se realizan los trabajos mineros, además de otro expediente en dónde se evaluaron y se aprobaron los trabajos a desarrollar. Ellos dicen que tienen una mina funcionando en Jujuy, pero no han mostrado nunca la documentación y los videos y fotos que subieron a redes sociales no eran de la provincia”, agregó Soler.

Durante el transcurso del lunes pasado, en tanto, Zoe Cash sacó un comunicado en el que ahora dicen que no cuentan con minas sino con reservas de oro y que emitirán un token intercambiable con Zoe Cash respaldado en el metal.

“En minería no es lo mismo recurso que reserva. Recurso es lo que has logrado ubicar y, cuando le aplicás el análisis económico y definís cuánto vas a extraer, ya podés hablar de reservas. Para saber si hay reservas de oro en un lugar tiene que realizarse un trabajo y un estudio previo y un profesional certificado tiene que firmar porque tiene que haber un responsable si eso no es cierto. Usualmente, son geólogos o ingenieros de mina y, nuevamente en este caso, esta empresa no está mostrando ninguna certificación”, cerró el funcionario del gobierno jujeño que es doctor en Ciencias Geológicas.