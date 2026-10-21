Desde $1.700.000 y en seis cuotas: cuánto cuesta ir a Barranquilla para ver a a Boca en la final de la Sudamericana

Boca Juniors consiguió el pasaje a la final de la Copa Sudamericana. Este martes, en Río de Janeiro, venció por 3-1 a Vasco Da Gama (3-2 en el global) con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. Ahora aguarda su rival en el partido decisivo que saldrá entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

Leandro Paredes, el autor del gol decisivo en Brasil MAURO PIMENTEL - AFP

La final, pactada para el sábado 21 de noviembre (resta definir el horario) en Barranquilla, Colombia, es un atractivo para los hinchas de Boca, que ya buscan pasajes y hoteles para instalarse en la nación cafetera.

Cuánto cuesta ir a Barranquilla para ver la final de la Copa Sudamericana

Para los interesados en viajar al partido decisivo de la actual edición de la Copa Sudamericana, los hinchas del Xeneize deberán acudir al ingenio para conseguir un boleto de avión accesible que lo lleve el viernes 20 de noviembre y tenga fecha de retorno para el domingo 22 de noviembre, un día después de la final.

El sitio Turismo City tiene opción de viajar a Barranquilla de manera directa, con varias escalas y solamente con equipaje de mano. En caso de optar por un solo “stop” habrá que contemplar una parada intermedia en Bogotá y luego retomar camino a la otra ciudad. En caso de optar por ese paquete de 10 horas de vuelo, el precio ronda los $3.500.000.

Turismo City ofrece viajes con 1, 2 y 3 escalas a Barranquilla

Con dos escalas -Santiago de Chile y Bogotá, 19 horas de viaje- el importe desciende a $1.700.000; en caso de optar por tres escalas -las anteriormente mencionadas más Medellín, 26 horas de viaje- el precio es $1.600.000. Cualquiera de estas opciones está contemplada en 6 cuotas sin interés.

En el sitio de Al Mundo, existen diferentes opciones y una de las más recomendadas es salir de Ezeiza el viernes 20 de noviembre y arribar a Barranquilla en las primeras horas del sábado 21.

El vuelo de Al Mundo que sale el viernes 20 y tiene fecha de retorno el domingo 22 de noviembre

El trayecto contempla dos escalas -San Pablo y Bogotá, 17 horas-, incluye mochila de mano y el precio ronda los $2.800.000, en tarjeta de crédito de un solo pago.

En el caso del sitio Despegar, el viaje de ida está contemplado el jueves 19 ante la falta de ofertas para llegar el sábado 21 por la tarde, momento del día que está estipulada la final.

El más económico de los paquetes incluye la salida el jueves a las 11.45 y la llegada el viernes a las 06.35. El trayecto contiene dos escalas (San Pablo y Bogotá, 20 horas), mochila de mano y un precio de $2.700.000.

Cuánto cuesta viajar de Buenos Aires a Barranquilla

Para obtener financiación de tres cuotas, el sitio obliga al consumidor a convertir el monto de pesos a dólares y así poder solventar el viaje a suelo colombiano.