Desde Economía respaldaron los controles de Camioneros y explicaron el problema que tienen con el programa Precios Justos

escuchar

Luego del silencio inicial del Gobierno sobre los motivos detrás de la incorporación de Camioneros a los controles realizados en el marco del programa Precios Cuidados, desde el Ministerio de Economía respaldaron este sábado la decisión y explicaron el problema que tienen con la iniciativa lanzada por el ministro Sergio Massa, el cual derivó en la asistencia del gremio.

Consultado en Radio Mitre sobre si no es “un poco fuerte” la participación de Camioneros en el control de precios, José Ignacio De Mendiguren, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, contestó: “Puede ser, sí. Yo creo que hay un sistema hoy... El problema que se está teniendo no es tanto en el control de los precios, porque se está cumpliendo lo que se ha negociado, sino en el abastecimiento, que no están llegando esos productos y dicen que están yendo a esos canales que no tienen el compromiso con los precios y se lo está bypaseando al sistema. Y nosotros tenemos una obsesión, le soy franco”.

Respecto del reflejo que hacen los medios del hecho y de la presencia de los sindicalistas, entre ellos el polémico Oscar Borda, en un operativo conjunto con los funcionarios de Comercio en un centro de distribución de empresas alimenticias y supermercados, De Mendiguren comentó: “También podríamos poner otras tapas más optimistas, de cómo está creciendo la economía. Hay cosas lindas para mostrar en la Argentina y la gente creo que necesita eso”.

Oscar Borda, el guardián de los precios que es el brazo ejecutor de los bloqueos

Cabe recordar que Borda, el jefe de la estratégica rama de Logística de Camioneros y hombre de confianza de los Moyano desde hace casi una década, fue el fronting de los conflictos más recientes por los bloqueos a los centros de distribución de Mercado Libre.

Sin embargo, su nombre se hizo más conocido cuando el 21 de septiembre pasado ingresó de manera violenta con 45 personas a golpear al dueño de la empresa Milo, en Avellaneda. Dejaron seis heridos. La agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad y una jueza ordenó su detención. Cuando la Policía allanó su domicilio, Borda estaba en Tandil, en un acto con sus jefes sindicales. El caso lo tiene la jueza de garantías de Avellaneda Estela Carmen Mollo, pero no avanzó.

Además, junto a #PabloMoyano sumamos la colaboración de @cgt_camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento.



Trabajamos para que las familias argentinas paguen lo que es justo en cada compra. — Matias Tombolini (@matiastombolini) January 14, 2023

Por su parte, el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, publicó en Twitter imágenes de los procedimientos realizados en distintas cadenas de supermercados e indicó: “Ante faltantes de stock en supermercados por posibles desvíos de productos, esta semana intensificamos los controles en los centros de distribución de Carrefour, Coto y Cencosud (...) Constatamos que la mercadería que llega en los camiones coincida con lo pedido por los supermercados”.

Tras ello, completó: “Además, junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de Camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento. Trabajamos para que las familias argentinas paguen lo que es justo en cada compra”.

Matías Tombolini, secretario de Comercio, junto con Pablo Moyano, dirigente de Camioneros, el 13 de diciembre

A un mes de la reunión que Tombolini mantuvo con Pablo Moyano, Camioneros también difundió un comunicado alusivo con el título: “El Sindicato de Camioneros y la Secretaría de Comercio verifican el cumplimiento de Precios Justos”.

En el texto, el sindicato explicó: “Es de suma importancia que los grandes centros de distribución cumplan con el abastecimiento y así garantizar que los productos se encuentren en las góndolas. A tal fin, el Sindicato de Camioneros, luego de reunirse Pablo Moyano con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, comenzaron un trabajo en conjunto donde se realizan los controles en los diferentes centros de distribución cómo Coto, Carrefour y Disco, entre otros. El objetivo es garantizar la implementación del programa y así cuidar el poder adquisitivo de todas y todos los argentinos”.

LA NACION