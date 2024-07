Desde el lunes: tras la turbulencia del dólar, ¿cómo funciona la nueva medida que anunció Milei?

Escuchar

Desde el lunes, el Gobierno cerrará todas las canillas que había para la emisión de pesos. Si bien en parte ya lo había hecho con el superávit fiscal, primero, y con el proceso para eliminar pasivos remunerados después, ahora va con todo a la fase dos presentada semanas atrás: emisión cero. Para eso, el presidente, Javier Milei, acaba de anunciar que ya no crecerá la cantidad de pesos en circulación cuando el Banco Central (BCRA) compre dólares para acumular reservas internacionales. Eso, estimó, acerca la salida del cepo.

El paso lógico, contaron, -luego de implementado este esquema- es una posible suba de tasas de interés con la idea de fortalecer el peso incentivando su demanda. Se trata además de una medida que el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene pidiendo: tasas reales positivas. El anuncio se da en medio de una fuerte suba del dólar blue y de las cotizaciones financieras. El paralelo cerró ayer en $1500, un nuevo récord nominal.

Actualmente, la expansión monetaria -la impresión de pesos- tenía dos posibles motores: la compra de dólares que hace el BCRA y los puts (los seguros de cambio que introdujo la gestión de Silvina Batkis, profundizó la de Sergio Massa y utilizó también el actual equipo económico al comienzo de la gestión Milei). El Presidente dijo que se ofrecerá una solución para estas opciones de venta -puts- a partir del jueves (son casi $19 billones).

“Por las regulaciones del mercado cambiario, estamos obligados a comprar dólares en el MULC (mercado único de cambios). Cuando me traen dólares, estoy obligado a comprarlos. Cuando compro esos dólares, ¿con qué los compro? Con pesos. Entonces, estoy inyectando pesos en el mercado, en la economía. Y como yo en realidad tengo control de capitales (cepo), yo no sé si verdaderamente eso es un aumento de demanda de dinero, o es que me los están entregando porque están obligados”, dijo Milei en declaraciones a LN+.

“Y como estamos viendo que los dólares paralelos subieron, puede ser que nosotros estemos emitiendo sin demanda de dinero, sin la contraparte de demanda de dinero. Entonces, lo que necesitamos hacer es sacar esos pesos de la calle. Y cómo lo vamos a hacer, entregando dólares”, anticipó el Presidente.

¿Cómo se comprarán dólares sin emitir más pesos? Fuentes del equipo económico pusieron el siguiente ejemplo a LA NACION. “Si hoy el BCRA compra US$100 y emite $90.000 en esa compra, puede salir a recomprar esos $90.000 al paralelo y se gasta US$50. Acumulo US$50 y no aumento la oferta de pesos” , dijeron. En definitiva, el Gobierno comenzaría así a intervenir en el mercado financiero.

Recalcaron además que el esquema cambiario, por el que existen muchas dudas en el mercado se mantiene sin cambios. No habrá devaluación brusca, sigue el crawl de 2% mensual y el dólar blend.

La explicación de Caputo

“Todo queda igual, lo cambiario no cambia nada”, explicaron a este medio en Economía. “Esto es una profundización de lo monetario, o sea, cerramos la última canilla, cerramos la canilla del déficit, cerramos la canilla de los pasivos remunerados y ahora cerramos la canilla de emisión por compra de dólares”, dijeron. “Van a ser menos dólares, porque el Banco Central compra a $900 (MULC) y vende a $1400 (CCL), es decir, que retira los pesos del mercado y se queda con el neto de dólares”, ejemplificaron fuentes oficiales.

“El presidente Javier Milei anunciando en este momento que se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el MULC)”, escribió luego el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

“Es decir, si el BCRA comprara dólares en el MULC, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. Está profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, contribuirá a profundizar el proceso de desinflación. En sesi meses terminamos con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, y la emisión monetaria. Consecuencia: vamos a exterminar la inflación para siempre en Argentina”, agregó el titular del Palacio de Hacienda.

“En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el CCL para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que tenemos superávit. Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda escasa y demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos”, agregó el ministro de Economía tras una consulta.

“Se cierra la última canilla de emisión de pesos: se deja de emitir por cada dólar de sector externo que se liquidez. Con esto se profundiza la política monetaria que se viene llevando a cabo. Es una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos. Inflación Q.E.P.D”, escribió en su cuenta de X, Manuel Adorni.

El Indec informó ayer que la inflación de junio fue de 4,6%. Se trata de la primera aceleración de la era Milei en el IPC desde enero luego de cinco bajas consecutivas. Se dio fundamentalmente porque las postergaciones que hubo en mayo (tarifas, prepagas y combustibles) no se replicaron el mes pasado. La inflación núcleo, los precios libres, se mantuvieron y no se aceleraron: la variación fue de 3,7%, la misma que en mayo.

La negociación por los puts

Mientras tanto, el Gobierno trabaja con los bancos en una solución para los puts. La oferta que les hizo llegar el equipo económico a través del BCRA y de la Secretaría de Finanzas, que conduce Pablo Quirno, a los bancos consiste en comprarles dichas opciones, algo que lo obligaría a emitir unos $200.000 millones, pero bajo la condición de que conserven los títulos (activos subyacentes) en su cartera, contó ayer LA NACION.

Varios de los bancos explicaron al Gobierno que eso los obligaría a mantener en su activo papeles que no tienen mucha liquidez en el mercado y fueron emitidos a largo plazo -por caso, los bonos con ajuste CER TZX26 y 27 colocados por la actual administración y con puts americanos-, se evalúa acompañar este esquema con la posibilidad de que puedan canjear dichas tenencias (total o parcialmente) por títulos que el Gobierno ofrece en sus habituales subasta a corto plazo, como las Letras de Capitalización (Lecap) o incluso las Letras Fiscales de Liquidez (Lefi), que tienen previsto su debut para el próximo lunes 22, cuando se active la etapa final de migración de pases pasivos del BCRA a deuda del Tesoro.

El viernes, el blue y los dólares financieros subieron hasta $35. El paralelo terminó en los $1500, un nuevo récord nominal (si se actualizara el precio de enero por inflación debería estar en $2000). Sin embargo, los analistas comenzaron a poner el foco en el crecimiento de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL), que se estiró hasta 55%. Supo estar con Massa en 200% y con esta gestión en 15%.

“Si yo tomara el dólar que tenía [Silvina] Batakis antes de [Sergio] Massa, lo traigo a hoy y da $3000. Nada de pánico, cero pánico”, dijo Milei en una entrevista esta manaña con el canal LN+. “Tanto lo que queda de este mes como agosto van a ser meses difíciles en el mercado de cambio, es cuando se nos van más dólares por la energía. Vamos a restringir totalmente la cantidad de pesos. Es como darle un revólver a alguien pero sin las balas, no vas a poder hacer nada”.

