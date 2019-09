Deuda: Hacienda coincide con Fernández en buscar una salida "a la uruguaya"

Lacunza, ayer, al hablar en Bariloche Crédito: IAEF

Según fuentes del Ministerio, hay consenso sobre ese enfoque; negociación voluntaria y plazos más largos

Sofía Diamante SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2019

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Directo desde Washington, con escala en Ezeiza, aterrizó ayer en esta ciudad el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para hablar frente a un grupo de ejecutivos de finanzas que, la mayoría de ellos, había visto hace unas semanas parte de sus inversiones "reperfiladas". Si bien había malestar por las últimas medidas, los ejecutivos valoraron que el ministro estuviera presente para el cierre de la 40ª Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), luego de pasar la semana en Estados Unidos, por reuniones con el FMI y otros organismos multilaterales.

El tema de la deuda fue el principal tema de debate durante las dos jornadas que se llevaron a cabo. A esto se refirió Lacunza al decir que "un 85% del producto es la deuda actual, de la cual un 33% del PBI es deuda en mano de tenedores privados, un 20% es con organismos multilaterales y 30% es deuda intrasector público".

"No existe un problema de solvencia, existe un problema de liquidez dada la incertidumbre sobre el futuro. Los acreedores prefieren cobrar todo en efectivo antes de renovar. Ningún país puede atender una demanda de esa naturaleza", sostuvo.

En Hacienda sostienen que hay consenso sobre el enfoque de Alberto Fernández de encarar una renegociación de la deuda "a la uruguaya", es decir, incurriendo en una extensión de plazos pero sin quita de capital. Saben, sin embargo, que la condición para que eso suceda es la trayectoria fiscal esperada.

Según las proyecciones de Hacienda, este año el país terminará con un déficit fiscal de 0,5% del producto y en 2020 las cuentas darán un superávit de 1% del PBI. Esta lectura no es coincidente con las estimaciones de los economistas, que prevén un aumento del déficit producto de las medidas de bajar el IVA a 14 productos de la canasta básica, de subir el mínimo no imponible de Ganancias y de la caída de la recaudación por la mayor recesión. "El aumento de ingresos por mayor inflación no alcanza para cubrir los mayores costos", había dicho más temprano Daniel Artana (ver página 22).

"Todos somos conscientes de que para recobrar el crédito y que el próximo, sea quien sea, pueda desplegar sus políticas sin la asfixia financiera de los vencimientos, necesita reencontrarse con el crédito voluntario. Eso implica una negociación voluntaria y de buena fe con los acreedores. Siempre existe la tentación de una negociación más agresiva, pero sería más gravosa en términos de largo plazo", dijo Lacunza. Cómo llegará el Gobierno a pagar sus vencimientos de deuda y financiar el déficit es otra de las principales preguntas que se hacen en el mercado. Según dijeron en Hacienda, el Gobierno tiene recursos para atender todos los compromisos. "Tenemos reservas y liquidez en pesos", trascendió.

Relación con el FMI

"Lacunza llega de Estados Unidos con la cara llena de dedos. No creo que haya ido en busca de una definición de la fecha del desembolso, pero sí de un apoyo político del Fondo que no se dio, y así lo demostraron los mercados el día después de que hablara David Lipton", dijo uno de los financistas presentes, en relación con lo que dijo el director gerente del Fondo sobre que "la situación de la Argentina en este momento es extremadamente compleja".

En Hacienda, sin embargo, dicen que la relación con el FMI es fluida y que todas las medidas que se tomaron fueron habladas previamente con ellos. "Nos juntamos con los representantes del Fondo hace un mes en Buenos Aires; los vimos esta semana y nos juntaremos de nuevo en Washington para revisar las cuentas fiscales. Si el programa no estuviera vigente, no tiene sentido vernos tan frecuente", dijeron en Hacienda.