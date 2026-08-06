Dólar a $1500: Bausili justificó la intervención del Tesoro en el mercado cambiario

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, justificó hoy la intervención del Gobierno en el mercado cambiario al considerar que el Tesoro Nacional es un actor más de ese mercado y descartó que esa decisión implique una reinterpretación de la regla vigente sobre las bandas cambiarias, que sólo habilita al organismo a utilizar reservas para contener al dólar cuando su cotización supera el techo móvil que se ubica en $1851.

Lo hizo al responder una consulta de LA NACION sobre la venta de US$145 millones que el Tesoro realizó a fines de julio, en una jornada en la que la cotización mayorista del dólar se encaminaba a superar los $1500. Esa intervención quedó reflejada en la caída de los depósitos en moneda extranjera del Gobierno, que pasaron de US$3330 millones a US$3185 millones, según las estadísticas monetarias actualizadas por el BCRA.

Salida de funcionarios del poder ejecutivo de Casa Rosada. Luis Caputo y Santiago Bausili Ricardo Pristupluk - LA NACION

La interpretación del mercado fue que, aunque el Gobierno sostiene que el dólar flota libremente dentro de las bandas, está dispuesto a administrar su precio para evitar que una suba del tipo de cambio ponga en riesgo el proceso de desinflación. Esa lectura se explica porque el Tesoro sólo había intervenido previamente con el mismo objetivo durante la previa electoral del año pasado, cuando el BCRA ni siquiera contaba con reservas propias suficientes para hacerlo y, en todo caso, debía gestionar una autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La definición surgió durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM), que Bausili encabezó esta tarde ante la prensa en la sede del BCRA, acompañado por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Que impusló el IPC en los meses pasados

Durante la exposición, el funcionario destacó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —ya enviado al Congreso y en cuya elaboración participó— y se mostró confiado en que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses. Según sostuvo, eso permitirá que la mejora de las variables macroeconómicas se traslade de manera progresiva a la microeconomía y habilite al BCRA a avanzar con el anunciado, y hasta ahora demorado, proceso de remonetización de la economía, dejando esta vez en circulación los pesos que emita para seguir acumulando reservas.

Además, afirmó que la mora bancaria atraviesa un “punto de inflexión”, lo que permitiría que el crédito en pesos a las familias vuelva a expandirse. Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de eliminar el cepo cambiario que aún rige para las empresas y que, básicamente, les impide atesorar dólares.

Bausili también ratificó la postura oficial respecto de la mora crediticia al sostener que se trata de “una cuestión entre privados”. Por esa razón, negó que el BCRA evalúe modificar la normativa para facilitar la recalificación de deudores, aunque admitió que, bajo las reglas vigentes, un cliente con voluntad y capacidad de pago que cayó en categoría 5 (irrecuperable) demora, en el mejor de los casos, nueve meses en volver a la categoría de deudor regular.

Aumento en la mora bancaria. Fuente: MAP consultora

“Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estamos atendiendo. Estamos escuchando y analizando; por ahora nos parece que ésta es la mejor alternativa”, sostuvo al referirse a la mora.

El titular del BCRA también aseguró que “no está en la hoja de ruta” del organismo modificar los encajes bancarios en el corto plazo ni alterar de manera abrupta la porción remunerada de esa exigencia —que las entidades pueden integrar con títulos públicos— por el impacto que una decisión de ese tipo podría tener sobre el sistema financiero. “Los niveles de liquidez con los que hoy opera el sistema son los adecuados”, resumió.

Por último, adelantó que el Banco Central seguirá avanzando en flexibilizaciones para ampliar la oferta de crédito bancario en dólares, siempre dentro de los límites que impone la legislación sobre el descalce de monedas. El objetivo es permitir que los bancos puedan canalizar el fondeo que obtienen mediante depósitos o emisiones de títulos de deuda con plazos superiores a un año.

Reservas en recuperación

El anuncio llegó luego de que Bausili reconociera que muchos argentinos siguen prefiriendo ahorrar en dólares, recursos que, en parte, permanecen depositados en el sistema financiero y, en otros casos, financian a empresas que emiten Obligaciones Negociables (ON) en esa moneda.

“Es una elección que creo que se va a mantener por un tiempo. No sé por cuánto, por todo lo que sucedió en nuestra historia”, afirmó.

En ese punto, Werning explicó el objetivo de la estrategia oficial: “Mientras no les proveamos la forma de canalizar ese ahorro hacia instrumentos del sistema financiero doméstico, si no generamos nuevas opciones, esos fondos terminarán yéndose a otros sistemas financieros. Y eso no nos conviene como país. A la Argentina le conviene que haya más inversión y, para eso, el ahorro tiene que canalizarse hacia algún tipo de inversión”.