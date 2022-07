Dólar blue: más gente en los bancos y colapso del homebanking en un día de nerviosismo

La disparada del dólar blue y de los financieros comenzó a generar movimiento en los bancos. En sucursales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, se vio mayor afluencia de gente que en días comunes, según testimonios de las personas que trabajan en las sucursales.

En una recorrida de LA NACION, varios usuarios comentaron que se dirigieron a su banco a retirar el dinero disponible para comprar dólares en el mercado informal. Actualmente, se ofrece a cerca de $270 y su cotización sigue volátil.

Hay cajeros automáticos fuera de servicio o sin fondos

Héctor, de 58 años, se acercó a la sucursal del Banco Santander sobre Libertador al 6000, en Núñez, para retirar “todo el dinero en su cuenta”, según dijo. Con una bolsa reciclable de supermercado en mano, contó a la salida del local que se dirigía directo a una “cueva”, a comprar dólar blue.

A su vez, clientes de distintas empresas reportaron problemas, demoras y caídas en los sistemas de home banking y de operación en la sucursal. Por ese motivo, se acercaron clientes a los bancos más cercanos a sus domicilios. Los inconvenientes registrados dispararon reclamos por las redes sociales y memes alertando la situación.

Ana, de 60 años, se retiró de una sucursal en Belgrano con un cochecito de bebé sin haber realizado ninguna operación. “Vine a ver qué pasa, si es una locura todo, porque mi familia me dijo que no me funciona la aplicación del banco y el sistema del Itaú está caído”, explicó.

Además, hay cajeros automáticos sin dinero, lo que empeora las colas. Dos bancos explicaron a LA NACION que se debe a un “mayor movimiento que el habitual”, pero que estaban trabajando para solucionarlo. También se generaron “colas virtuales”, ante la afluencia de usuarios a las plataformas online.

Sistema caído en el Galicia Banfield . No se puede sacar plata en la línea de cajas. Cajero automático y terminal de autoservicio, completamente vacíos — MSuarber (@MarceloSuarber) July 4, 2022

“Ya saqué todo. El fin de semana, cuando renunció Martín Guzmán, me fui de supermercado en supermercado aprovechando que te dejan sacar hasta $20.000, y no dejé ni un peso”, comentó Mario, de 45 años, a LA NACION frente a una sucursal del Banco Galicia, en Palermo.

Se generaron "colas virtuales" para ingresar a home banking

En la city porteña hubo menos movimiento que en barrios residenciales, tanto para la compra de la divisa estadounidense como en los bancos. En parte, se debe a que durante la pandemia se dispersaron los puntos de venta e incluso creció el servicio a domicilio. Sobre la calle Lavalle, los “arbolitos” ofertaban con gran diferencia de precios para la venta. Los valores fluctúan entre $270 y $300.

En contraste con la mayoría de las jornadas, al ser consultados por el precio, contestaban inmediatamente cuál era la punta vendedora, dado que había mucha gente que, según dijeron, tenía la intención de vender sus dólares para aprovechar el salto del precio en pesos.

Aunque más compradores de lo normal se acercaron a consultar, pocos concretaron compras. ”Hay mucha gente buscando precio. Vienen con los pesos y se van. No compran porque está muy alto”, admitió un vendedor a LA NACION.