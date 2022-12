escuchar

El dólar minorista cerró este viernes a $174,75 para la venta en la pizarra del Banco Nación, con un incremento de 50 centavos respecto a la víspera y una suba de $2,31 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,33% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,9% hasta $326,92 y el MEP retrocedió 0,1% hasta $318,38, en el tramo final de la jornada.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 3 de noviembre Grustock - Shutterstock

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” marcó un retroceso de un peso hasta $312 por unidad, con lo que en los últimos cinco días cayó $8.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 37 centavos respecto a su último cierre, en $168,09, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,50 (1,51%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $227,17 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $288,34.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $305,81, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $349,50.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 734 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 125 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 847 millones.

El BCRA cerró la primera semana del dólar soja II comprando US$457 millones

El Banco Central (BCRA) cerró la primera semana de vigencia del dólar 2.0 adquiriendo en el mercado unos US$113 millones, con lo que no solo mejoró notablemente la performance mostrada al respecto en las últimas 48 horas, sino que cerró este período con un saldo positivo que finalmente rondó los US$556 millones.

La cifra, aunque es 55,2% inferior a los US$1024 millones netos que había sumado en la primera semana de vigencia del “plan soja pionero” que rigiera durante septiembre, se encuentra dentro de las proyecciones que había trazado el mercado, por lo que ayudará a calmar ansiedades tras las dudas que se plantearon por las bajas liquidaciones del sector sojero entre miércoles y jueves.

LA NACION