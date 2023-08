escuchar

Si bien el empresariado y los líderes políticos fueron los grandes protagonistas del Council of the Americas, hubo varios economistas que dieron el presente en el encuentro realizado hoy en el hotel Alvear. Más allá de los discursos públicos sobre el escenario, la actualidad económica, la inflación y el escenario que se abre tras las elecciones fueron el tema de debate entre los presentes.

Entre otros, estuvieron Pablo Guidotti y Javier Ortiz Batalla, dos analistas que forman parte del equipo económico que comanda Luciano Laspina, principal referente de la candidata presidencial Patricia Bullrich. También estuvo el referente del radicalismo, Eduardo Levy Yeyati, quien confirmó que será parte del equipo económico que presentará mañana Bullrich.

Dentro del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, el único economista que asistió al Council fue su amigo Gabriel Martino, expresidente de la filial local del HSBC. Los analistas financieros Daniel Marx y Javier Timerman, más cercanos al oficialismo, también estuvieron hablando con el empresariado en el lobby del hotel.

En diálogo con LA NACION, en conversaciones separadas, los seis dijeron que la inflación se mantendrá alta en los próximos meses y que, en el año, la variación de precios podría ser entre 150% y 200%. Sin embargo, mostraron diferencias a la hora de analizar la quita del cepo cambiario.

Pablo Guidotti

Fue economista del FMI (1987-1992), director del Banco Central (1994-1996) y secretario de Hacienda y viceministro de Economía (1996 y 1999), con Roque Fernández. Actualmente, es profesor plenario de la Universidad Di Tella y asesora a la candidata presidencial Patricia Bullrich, formando parte del equipo económico de Luciano Laspina, de quien fue profesor en la Universidad del CEMA.

Pablo Guidotti Santiago Cichero/AFV

Inflación

“Creo que la inflación va a estar en los dos dígitos , cómodamente, en los próximos dos a tres meses. El anuncio de mantener el tipo de cambio fijo después de la devaluación no tiene mucha consistencia. La emisión monetaria que está haciendo el Banco Central, por vía de adelantos transitorios y por vía de la compra de bonos a los bancos que están ejerciendo su opción (PUT) es muy grande, y va simplemente a estimular más inflación y más suba de los tipos de cambios financieros”, dijo.

“La emisión es una dinámica que nos va a acompañar hasta cuando haya cambio de gobierno. Lamentablemente, la reacción del Gobierno frente a estos anuncios de mantener el tipo de cambio fijo es cerrar las importaciones. Por lo tanto, además de más inflación, nos va a acompañar más recesión , que ya se está viendo claramente en los datos”, agregó.

Cepo

“ Se puede sacar el cepo en los primeros días . Creo que hay muchos miedos con respecto a cuestiones que están pendientes, que parecen presionar sobre el tipo de cambio oficial. Pero una vez que uno unifica y saca el cepo, todas esas decisiones ya se dan en un contexto de un nuevo tipo de cambio de mercado. Por lo tanto, no lo veo problemático. Al sacar el cepo y unificar el mercado cambiario, se generará ingresos de dólares que hoy no pueden venir. Por eso creo que hay que tener un poco de convicción en cómo avanzar, pero yo no tengo ninguna duda que ese es el camino. Mantener el cepo por meses es una mala decisión”, comentó.

Javier Ortiz Batalla

Javier Ortiz Batalla es expresidente del Banco Ciudad y exvicepresidente de Massalin Particulares, afiliada de Philip Morris Internacional. Fue subsecretario de Programación Macroeconómica (1993-1998). Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2013 y 2020. Actualmente, ejerce el cargo de presidente del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella y es director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Es vicepresidente de Bi Bank e integra el equipo económico de Laspina, asesor referente de Patricia Bullrich.

Javier Ortiz Batalla

Inflación

“Ahora se ha acelerado producto de la devaluación y es muy difícil que el Gobierno con los instrumentos que tiene pueda tomar control. Lo único que esperamos es llegar al 10 de diciembre con la mejor situación posible, de forma de poder llevar a cabo los cambios que estamos pensando rápidamente. Creo que la inflación puede terminar entre 150% y 200% este año”, dijo.

Cepo

“Hay que apuntar rápidamente a ir hacia un sistema con muy pocas restricciones, eliminando todas las restricciones posibles y el objetivo final es la unificación cambiaria en el tiempo más breve posible, de acuerdo a las condiciones que encontremos. Es importante atacar todos los frentes al mismo tiempo, actuar sobre el tipo de cambio, actuar sobre la política fiscal, sobre la política monetaria, y buscar financiamiento. También es importante tener relación con los organismos internacionales, ya hemos empezado a conversar con ellos , sin interferir con el Gobierno, sino apuntando a que el 10 de diciembre estén todas esas cuestiones conjuntas”, agregó.

Eduardo Levy Yeyati

Eduardo Levy Yeyati fue economista jefe del Banco Central, jefe de Estrategia de Barclays Capital y presidente del Cippec; es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, donde fundó el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia. Integra el equipo económico del radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio.

Eduardo Levy Yeyati

Inflación

“Lo más probable es que en los próximos meses se acelere como fruto del traslado a precios de la devaluación reciente y de que se desanclaron las expectativas por los resultados de las PASO. La aceleración ya está en cierne. Una hiperinflación es una dinámica distinta, significa el repudio del peso, es la gente huyendo del peso e incluso dejando de usar el peso como unidad de cuenta. Eso está incipiente, pero todavía estamos lejos de una hiperinflación y hay que frenarlo antes de que se vuelva una dinámica incontenible. En el lapso que va de acá a las elecciones generales, lo más probable es que esto se mantenga en los carriles que vemos ahora”, dijo.

Cepo

“El punto no es tanto si se puede sacar el cepo, sino cuál es el precio; es decir, el tipo de cambio en el que convergen la oferta y la demanda de dólares, antes de que el próximo gobierno establezca las coordenadas económicas y genere algún tipo de ancla para las expectativas. Si levantamos el cepo sin que estas expectativas estén más o menos orientadas, el tipo de cambio puede ir a cualquier lado y generar una espiral de precios”, dijo.

“Eso sería muy dañino para una economía como la Argentina, que viene de cinco años de crisis y dos años de pandemia, y con un nivel de informalidad que hace que ni siquiera los convenios colectivos y las paritarias puedan proteger a los trabajadores de la inflación. No es tanto si se puede sacar el cepo, es si queremos realmente asumir ese riesgo el primer día o preferimos sacarlo de manera más orgánica , hablando de meses, no de años, para que no tengamos que volver a las apuradas y por la puerta trasera a imponerlo porque estamos en medio de una crisis”, agregó.

Gabriel Martino

Gabriel Martino es expresidente del banco HSBC. En 2020, armó un fondo de inversión llamado BFL Invest, con el cual fundó la billetera virtual Clave. Es amigo y asesor de asuntos económicos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Gabriel Martino Ricardo Pristupluk - La Nacion

Inflación

“Hasta que no ordenemos los precios de la economía y no haya un plan de estabilización, la inflación va a ir para arriba. Es una lotería saber en cuánto puede terminar en el año, pero ya tenemos agosto con dos dígitos, y posiblemente también en septiembre. Tenemos una inflación alta, estamos en la puerta de la hiperinflación. Faltan dos meses para la elección de octubre y después otros dos meses hasta la entrega de poder, así que puede pasar cualquier cosa. La Argentina necesita estabilizar los precios y después un plan de estabilización, valga la redundancia, cosa que no hizo el ministro desde que asumió hace un año”, dijo.

Cepo

“Primero hay que estabilizar los precios y después implementar un plan. Es muy irresponsable decir que vas a sacar el cepo el primer día, sin saber primero con lo que te vas a encontrar , porque no es lo mismo estar con una inflación de 12 o 15%, que una de 20% mensual. Además, hay que ver cómo reacciona la población a ese plan de estabilización y coordinación de precios. Es irrelevante si se saca el primer día o el tercero. Lo más importante es ordenar los precios y estabilizar”, comentó.

Daniel Marx

Daniel Marx es exsecretario de Finanzas (2000-2001) y actual director de la consultora Quantum Finanzas. Fue jefe negociador de la deuda externa argentina entre 1989 y 1993.

Daniel Marx Santiago Cichero/AFV

Inflación

“Creo que será superior al 10% mensual en algunos meses de lo que resta de acá a fin de año. En 2023 podría terminar cercana al 200%. No es híper, es alta inflación, ajuste de precios relativos”, estimó.

Cepo

“Va a ser muy difícil sacarlo totalmente. Creo que van a haber temas de rediseño en el mercado cambiario, pero no levantar totalmente el cepo. Falta equilibrar el mercado cambiario”, dijo.

Javier Timerman

Es asesor financiero. Trabajó en Lehman Brothers y en Bear Stearns, y actualmente es director de la empresa financiera AdCap

Javier Timerman

Inflación

“Creo que las expectativas inflacionarias en un clima electoral donde hay propuestas tan diversas, como la dolarización, y donde sabemos que el Gobierno ya gestionó un acuerdo con el FMI y ahora se va a sentir más libre a poder usar la plata, las expectativas son ascendentes. Van a haber acuerdos de precios, pero que la expectativa de la gente va a ser que, una vez que cambie el gobierno, va a haber un sinceridio importante del tipo de cambio. No creo que haya hiperinflación, porque me parece que los bancos están sólidos y la gente no tiene el pánico a deshacerse del dinero, como vimos en otros momentos. El comportamiento de la gente no es hiperinflacionario”, dijo.

Cepo

“Hay que distenderlo. Cuando uno habla con la gente que estuvo en el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI, en 2018, la autocrítica que ellos hacen es no haber exigido algún tipo de control de capitales en ese momento. La Argentina tiene un tema obsesivo con el dólar por nuestra historia, que otros países no tienen. No es aconsejable sacar el cepo el primer día porque vas a tener un over shooting que va a ser dañino. Hay que ir aflojándolo, hoy tenemos 20 tipos de cambios, y eventualmente sacarlo. Es muy difícil atraer inversiones y desarrollar un mercado de capitales sano con un cepo, porque lo primero que te pregunta la gente cuando vas a un comité de riesgos a plantear una inversión en la Argentina, ya sea financiera o en la economía real, es sobre los tiempos de cambios. No funcionan esos esquemas. Pero es un proceso que va a requerir cierto tiempo”, dijo.