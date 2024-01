escuchar

La sostenida compra de reservas que lleva adelante desde hace poco más de un mes el Banco Central (BCRA), tras el cambio de Gobierno y la devaluación, está impulsando una sólida recuperación de los depósitos privados en dólares en el sistema bancario local.

El stock colocaciones en moneda extranjera bajo administración de las entidades aumentó desde los US$14.126 millones hasta los US$15.800 millones (+11,84%) entre el jueves 7 de diciembre (ultima jornada hábil bajo la administración Fernández) y el lunes 15 de enero (último dato oficial), por lo que ya no puede relacionarse esta expansión con las tradicionales maniobras elusivas en lo fiscal que consisten en depositar temporalmente las divisas para aparezcan en cuentas en la foto de fin de año (que AFIP toma como punta de partida para las declaraciones juradas) y así queden exentas de tributar, en muchos casos.

En recuperación...

Los analistas vinculan esta tendencia con una recuperación de la confianza derivada del cambio de Gobierno y las decisiones políticas tendientes a regularizar los pagos en otras monedas en la economía local. Pero mucho más con la tranquilidad que genera ver al BCRA comprando reservas sostenidamente, más allá de que su tenencia real sea aún inquietantemente negativa.

En el primer caso hay que recordar, por ejemplo, que el muy amplio y variado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno dice, por ejemplo, que cualquier operación se puede pactar una moneda que “sea o no de curso legal en el país”, e incluso aclara que “los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes”, al modificar los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial, que sostenían que si una obligación se estipuló en moneda que no sea de curso legal en la República, se podía cancelar dando “cantidades de cosas” o “el equivalente en moneda de curso legal”.

En el segundo, que el BCRA lleva 27 ruedas consecutivas logrando saldos positivos en sus habituales intervenciones sobre la plaza cambiaria oficial. Es lo que volvió a ocurrir hoy cuando se alzó con otros US$116 millones (el 39,4% de los US$297,6 millones transados de contado), con lo que pasó a acumular compras por US$794 millones en la semana, US$2230 millones en lo que va del mes y US$5125 millones desde el cambio de gobierno.

“Lo que se ve en los números es que comenzó a revertirse la desconfianza evidente de los últimos tiempos , y que se había profundizado luego de las PASO, a partir de la asunción del nuevo Gobierno y el sinceramiento cambiario. Los gráficos muestran que los depósitos en dólares ya más que recuperaron el terreno perdido en los últimos once meses”, hizo notar el economista Alejandro Henke, director de Proficio Investment.

Entrada y salida de dólares al sistema

Para el asesor financiero Matías Molesini, hay una combinación de motivos que impulsan este rebote. “Arranquemos por el cierre (31/12) para el pago de Bienes Personales y el cambio de Gobierno. En menor medida creo tiene que ver el porcentaje de cobertura que tienen hoy los depósitos en dólares: ronda el 87% en total, pero, en el caso de los privados, supera el 100% entre encajes y liquidez de los bancos, ya que llega a US$15.913 millones, la más alta en años”, explica. Aún así, advierte que hay que ver cómo sigue el comportamiento de los depositantes en los próximos dos meses, al menos para sacar mayores conclusiones.

En los bancos consultados por LA NACION notan que, entre los depositantes, “pasó el miedo”. “Hay un cambio de expectativas: los últimos meses del año pasado se podría decir que más de la mitad de los que recibían un cobro en dólares los retiraban ni bien podían. Ahora los dejan tal vez porque vuelven a considerar más peligroso tener los billetes en la casa que depositados”, confió un ejecutivo de cuenta de un banco privado líder.

“No hay mucha gente que traiga billetes todavía, por ahora la gran diferencia es que los que cobran rentas de bonos, obligaciones negociables y otros instrumentos en dólares ya no las retiran. Es lo natural porque es gente que intentará reinvertirlos”, comentó un ejecutivo de otro banco más acostumbrado al trato con inversores.