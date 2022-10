Dólar Qatar: el silencioso avance del último tipo de cambio creado en la Argentina

escuchar

Desde que el nuevo dólar tarjeta irrumpió en el mercado, popularizado bajo el nombre dólar Qatar, su avance hacia el alza ha sido lento, pero a paso firme. A 10 días de su entrada en vigencia se posiciona en los $319, una suba acumulada de $4,50. Pero para fin de año, cuando cierre el resumen de la tarjeta de quienes viajaron a ver el Mundial, se encontraría unos $50 más arriba.

En tiempos en que el Banco Central (BCRA) no logra acumular reservas, el Gobierno estableció un tipo de cambio diferencial para desalentar la salida de divisas por turismo. Esta medida afecta a aquellos argentinos que utilizan la tarjeta para pagar bienes y servicios fuera del país, siempre y cuando hayan gastado más de US$300 mensuales.

En tales casos, se incorpora sobre el dólar oficial mayorista (en $159,50) un recargo del 25% a cuenta de Bienes Personales, que también se suma al 45% de impuesto a las ganancias (que aumentó 10 puntos en julio pasado) y 30% de impuesto PAIS. En definitiva, un 100% de cargas tributarias.

“Ya es notorio que el tipo de cambio oficial alcanzó un nivel que no es deseado, ello ayuda a que se refuerce el mensaje de que no se está yendo en la dirección correcta. Se entiende el temor de corregir el tipo de cambio, pero estaría mejor fundamentado si el período electoral fuese en breve, no a casi un año vista. Las acciones de establecer dólares diferenciales solo ayudan a confirmar el atraso del tipo de cambio oficial”, remarcaron desde la consultora económica LCG.

Conscientes de ello, en los últimos meses el Banco Central (BCRA) aceleró el ritmo de devaluación diaria. Si se mantiene el avance actual, del 107% anualizado, el tipo de cambio oficial debería cotizar en torno a los $185 para fin de año, de acuerdo con la sociedad de bolsa GMA Capital. Si a ese número se lo multiplica por dos, da un dólar Qatar a $370 para los últimos días de diciembre. Un avance de $51 para los próximos dos meses (15,9%).

A cuánto cotizarían distintos tipos de cambio a fin de año, de acuerdo con GMA Capital

“De acuerdo con las últimas estimaciones de inflación del REM [Relevamiento de Expectativas del Mercado], en términos reales la cotización sería equivalente a los $315 de hoy. Dicho en otras palabras, si se mantuviera el crawling peg [devaluación diaria] al mismo ritmo que la inflación, no se daría el mismo proceso de atraso relativo, como observamos en los últimos aumentos de las alícuotas impositivas a este tipo de operaciones”, señalaron.

En el mismo sentido apuntaron desde LCG, quienes destacaron que la semana pasada el Banco Central convalidó una tasa de depreciación consistente con una tasa efectiva anual del 114%, unos tres puntos más que la semana pasada. “De todos modos, resulta insuficiente para recomponer el atraso cambiario, que es del 15% acumulado con respecto a finales de 2021″, indicaron.

No es la primera vez que el Gobierno encarece el dólar tarjeta. Primero, fue la incorporación del 30% de impuesto PAIS, en diciembre de 2019. Le siguió un 35% de Ganancias en septiembre de 2020. En julio de este año se incrementó 10 puntos más la alícuota de Ganancias. Y hace dos jueves lo recargó con el 25% de Bienes Personales.

En línea con la experiencia pasada, todo indica que los tipos de cambios libres seguirían la misma tendencia. Sobre todo, teniendo en cuenta que hoy conviene llevar los billetes verdes en el bolsillo antes que tarjetear: el dólar Qatar se posiciona $15 más arriba que el contado con liquidación (que cotiza a $303,70), es una diferencia de $28 contra el dólar MEP ($290,63) y de $29 en comparación con el blue ($290).