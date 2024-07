Dólar tarjeta: con la suba de la brecha, cómo conviene pagar los gastos en el exterior

Escuchar

Desde que asumió Javier Milei, la cotización del dólar tarjeta fue la más cara del mercado, y llegó a valores en las que no era conveniente usar el plástico para pagar gastos en el exterior. Para esas transacciones, resultaba más conveniente pagar con dólares comprados al blue o al MEP (que surge de comprar y vender bonos AL30), o usar las tarjetas de crédito pero pagar el resumen con dólares en efectivo.

Pero, el aumento de la brecha cambiaria de los últimos días (pasó del 48% al 53%) cambió la dinámica, y de continuar la suba en los paralelos, será cuestión de tiempo para que vuelva a ser más barato pagar todos los consumos con tarjeta, aun aplicando todas las percepciones.

“Desde que este Gobierno devaluó, el dólar tarjeta quedó por arriba de los dólares financieros, pero parecería que esto está por terminarse. Sigue siendo el más caro de todos, pero la suba del dólar blue y el dólar MEP que vivimos en las últimas semanas acortó mucho la diferencia. Y, como cuando uno se va de vacaciones y paga con tarjeta el resumen de la tarjeta viene dentro de 30 días, hoy conviene pagar con tarjeta de crédito y terminar de definir el día del vencimiento”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

El consejo, entonces, es usar la tarjeta para las compras, y en el momento del cierre, evaluar si conviene adquirir los dólares en el mercado financiero haciendo dólar MEP o, si en ese momento ya está más alto el dólar tarjeta, terminar pagando en pesos.

“Incluso si uno ya tiene los dólares para el viaje conviene pagar con tarjeta y cuando vence el resumen ver si conviene usar esos dólares o venderlos y pagar en pesos”, explicó Buteler.

La cotización del dólar tarjeta varía de banco a banco porque surge de aplicar los impuestos del 60% a la cotización del dólar oficial que tengan. En concreto, comprende un recargo del 30% en concepto de impuesto PAIS y un 30% adicional a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

Hoy el promedio se ubica en $1493,60, mientras que el valor del dólar MEP es aproximadamente $1400.

Sin embargo, más allá del tip de consumo, que en algún momento el MEP alcance al dólar tarjeta enciende una luz amarilla para el equipo económico: eso podría volver a abrir la canilla de salida de reservas del BCRA por Viajes, pasajes y otros pagos de bienes o servicios con tarjeta en el exterior.

En enero, post devaluación, ese concepto representó solo US$195 millones, pero con el correr de los meses fue creciendo y en mayo ya alcanzó los US$547 millones. Sin embargo, aún sigue debajo de otras marcas históricas recientes como noviembre de 2023 (US$975 millones) o julio de 2022, cuando se fueron por esa vía US$757 millones. En ese entonces, y frente a una suba de los dólares libres y de la brecha con el oficial, la ministra de Economía, Silvina Batakis -que duró 24 días en el cargo del 4 al 28 de julio-, definió encarecer el dólar turista al elevar la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales del 35% al 45%.

“Hasta hace poco estaban lejos, pero ya no tanto. Ya no parece tan remoto que en algún momento el MEP alcance al dólar tarjeta. No es predicción, es preocupación ”, dijo el lunes en su cuenta de X (ex-Twitter) Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

En tanto, el economista Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas y director de la consultora Econviews, afirmó ayer también en X que “aparece un problema nuevo”. “El dólar turista estaba tan alto que nadie compraba dólares para viajar. Con la suba de la brecha y tomando las percepciones, hoy de nuevo es más barato comprar dólar turista que pagar con dólar MEP. Vuelve a abrirse esa canilla”, agregó.

