Dólar hoy: cuál sería el valor de los tipos de cambio más comunes si hubiesen acompañado a la inflación

Este año los dólares no acompañaron a la inflación. Lejos de mostrar signos de desaceleración, en septiembre se registró un aumento generalizado de los precios del 3,5% y del 52,5% en la comparación interanual. De la mano contraria, en 2021 se ancló a los dólares oficiales como estrategia para contrarrestar las subas.

¿Cuánto valdría cada dólar si hubiesen acompañado la suba del 52,5% de inflación, cómo suele ocurrir a largo plazo? Comencemos con el dólar oficial mayorista. Al 30 de septiembre de 2020, esta cotización se vendía a $80, versus los $99,81 que aparecen en las pantallas hoy en día. Un incremento del 24,7% en un año. Si esa cotización se hubiese ido ajustando a la inflación interanual, hoy tendría que tener un precio de $122.

“Ya se empieza a pedir a gritos que se actualice el tipo de cambio porque se necesita para importar, en algún momento tendrá que haber un sinceramiento del tipo de cambio y que alcance los $120″, consideró Walter Morales, presidente de la consultora Wise Capital.

A comienzos de este año el mayorista mostró un ritmo de devaluación del 4% mensual, cifra que acompañaba el aumento de los precios. Sin embargo, esta tendencia se revirtió pasado el verano y la suba se redujo a un 1% mensual.

“Pero esto no es sostenible. El oficial había subido mucho, en 2020 avanzó un poco más que la inflación, motivo por el cual le dio al Central la espalda suficiente para este año hacer lo que hicieron. El dólar oficial no está atrasado, pero no podés mantenerlo a este ritmo eternamente. En 2022 deberíamos ver lo mismo que el año pasado: un dólar oficial subiendo al ritmo de la inflación. Si no es así, se te empieza a atrasar y te trae problemas muy importantes”, señaló el analista financiero Christian Buteler.

Si bien el economista no espera un salto cambiario del 20% para después de las elecciones de noviembre, algo que “no traería ninguna solución y complicaría aún más la situación económica de la Argentina”, a partir de enero el mayorista tendrá que acelerar el ritmo diario de devaluación.

Para el analista financiero Salvador di Stéfano, la Argentina tiene “la inflación en dólares más alta del mundo”. Eso trae como consecuencia ser menos competitivos, exportar menos y que se genere una escasez de dólares en el mercado.

“La Argentina está divorciada del mundo; no podemos vivir desanclados de los precios internacionales, por ende, en algún momento viviremos un fogonazo inflacionario, ya sea por la adecuación de los precios locales al mundo, o bien por la actualización del tipo de cambio, algo que sucederá inevitablemente”, agregó.

Siguiendo con el mismo ejercicio, el dólar “ahorro” se vendía a $132 a finales de septiembre del año pasado. Cabe recordar que ese mes el Banco Central estableció un recargo del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias sobre su cotización, a la cual se le suma otro 30% por el impuesto PAIS (que se incorporó en diciembre de 2019, a poco de asumir el presidente Alberto Fernández).

Hoy se vende a $173,81, según el relevamiento diario que hace el BCRA sobre las principales entidades financieras, un aumento de casi 42 pesos (31,6%). Sin embargo, si hubiese seguido el mismo dinamismo inflacionario actualmente su valor debería rondar en los $201,3.

Dólar blue: ¿Qué pasó con la cotización libre del mercado?

Lejos del control del Gobierno, en el último año el valor del dólar blue mostró grandes fluctuaciones. En septiembre de 2020, el blue se comercializaba a $146. En comparación, este lunes el paralelo alcanzó los $196,50, una de sus cotizaciones nominales más altas. Se trata de un salto del 34,5% en un año. Si hubiese subido al ritmo de la inflación, actualmente debería rondar en los $222.

“En los últimos días viene registrando un movimiento lógico. Teniendo en cuenta que el resto de los precios de la economía están volando, el blue empezó a acompañar. La inflación nos dio un 3,5% en septiembre, el Banco Central está emitiendo fuerte. Los $185 que venía registrando el blue hace dos semanas no se entendían, es más lógico lo de ahora. Entiendo que tenemos una cuestión mental con el blue, que cuando sube nos asustamos, pero no es lógico pretender que no lo haga si el resto de los precios sigue viajando a la velocidad de la luz”, sostuvo Buteler.

Sin embargo, septiembre del año pasado fue un mes atípico. El Central había endurecido aún más el cepo al dólar, colocando nuevos impuestos sobre el “solidario” y especificando aún más las condiciones que tienen que cumplir los argentinos para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Eso le sumó presión al blue, que lo llevó a tocar los $195 el 23 de octubre de 2020.

“Septiembre del año pasado es una base muy alta, es un dólar que ya estaba en medio de una corrida y el precio se había pasado de rosca, aunque después decantó. Pero si se mira abril de este año, cuando el dólar tocó los $139, ver que subió a los $198 en seis meses (el jueves pasado) es mucho más preocupante”, indicó el analista financiero Christian Buteler. En tal caso, el incremento supera el 42%, muy por encima de la inflación en dicho período.