Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 24 de abril

El dólar blue cerró el viernes pasado en $442, tras haber tocado los $445 para la venta.

El dólar oficial también registró un aumento y cotizó a $225 para la venta.

El CCL se posicionó en $455,51.

8.39 | El BCRA elevó las tasas de interés de los plazos fijos

El jueves pasado, el directorio del Banco Central (BCRA) resolvió elevar en otros 300 puntos básicos las tasas de interés referenciales para la economía. Desde mañana, pasarán del 78 al 81 por ciento nominal anual, tanto para las inversiones que los bancos realizan en sus Letras de Liquidez (Leliq) como para los plazos fijos por hasta 10 millones de pesos por “personas humanas”. Se trata de una respuesta al aumento de la inflación y del dólar, en un intento de ponerles un freno.

El BCRA elevó el porcentaje de la tasa de interés para plazos fijos del 78 al 81 por ciento

8.10 | ¿Cuáles son las expectativas para esta semana?

Los analistas económicos esperan otra semana movida para el dólar, lo que generará un fuerte impacto en los precios. Según señalan, si no hay medidas oficiales, los tipos de cambio paralelos seguirán subiendo hasta donde el mercado lo acepte. También esperan que la devaluación implícita se traslade a los precios, algo que ya comenzó a ser percibido por las pymes, que están recibiendo aumentos de entre el 7 y 9 por ciento.

7.56 | ¿A cuánto cerró cada tipo de dólar?

Dólar mayorista : $218,53

: $218,53 Dólar oficial: $224,50

$224,50 Dólar tarjeta : $392,88

: $392,88 Dólar Qatar : $449

: $449 Dólar MEP : $436,45

: $436,45 Dólar CCL: $455,51

7.25 | ¿Qué es el dólar oficial?

Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.

7.14 | Daniel Artana, economista: “El Gobierno le está pateando el muerto al que venga”

En diálogo con LN+, el economista Daniel Artana aseguró que el Gobierno está “pateándole el muerto” a la siguiente gestión y puso el foco en si el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptaría un desembolso anticipado de los US$10 mil millones. “El salto del dólar es muy difícil de pronosticar. Es obvio que es una situación de tensión. Las corridas se paran con dólares. Ayer el Gobierno tomó una decisión para postergar pagos y adelantar ingresos con el dólar soja. Es decir, no es resolver el problema, sino patearle el muerto a otro. Ahora dicen los trascendidos en los medios que van a pedirle al Fondo que adelanten el desembolso de US$ 10 mil millones. No está claro si le van a pedir que no se hagan los pagos que debían hacerse con esos US$10 mil millones. Y tampoco está claro que el FMI acepte hacer esto a cambio de nada o que se arriesgue a que se los patine controlando la crisis cambiaria”, señaló.

La mirada de Daniel Artana ante la disparada del dólar blue

7.03 | ¿Cómo cerró el dólar blue?

Este viernes 21 de abril, el dólar blue tocó el máximo histórico de $445, en paralelo al anuncio de Alberto Fernández, que dijo que no irá por la reelección. Finalmente, terminó la jornada en $442.

