Dólar hoy: el blue marca un nuevo récord nominal y el MEP atraviesa la barrera de los $400

escuchar

El dólar blue no encuentra todavía nuevo techo. Tras haber marcado una suba de $8 durante la jornada anterior, hoy el tipo de cambio paralelo vuelve a subir y alcanza un nuevo récord nominal.

La tendencia alcista también se refleja en los tipos de cambios financieros, en un contexto donde el Banco Central (BCRA) aumentó la emisión monetaria para comprar las divisas del dólar agro y la economía argentina registra la inflación anual más alta de las últimas tres décadas.

En las calles de la City porteña, hoy el dólar blue se vende a $411. Son $3 más frente a la rueda anterior (+0,9%) y acumula una suba de $11 en los primeros dos días de la semana (+2,8%). Se trata de una nueva jornada donde la cotización paralela del dólar marca un nuevo récord nominal.

📈 Otro día con récord nominal para el dólar libre ($ 408), pero no en términos reales.



🏔️ Los picos (overshooting) que siguen en la cima de los últimos años son:



🥇 oct-20: $ 739 de hoy ajustado por inflación y $ 676 corregido por TCRM.



🥈 jul-22: $ 571 (CER) / $ 535 (TCRM). pic.twitter.com/gVUZnAIw7Q — Nery Persichini 🇦🇷 ⭐⭐⭐ (@nerypersi) April 17, 2023

Sin embargo, la inflación distorsiona la percepción de los precios. En términos reales, el blue continúa por debajo de otros momentos históricos. Por caso, al ajustar por inflación el pico de $195 que marcó en octubre de 2020, representaría unos $739 de hoy. O $676 si se lo corrige por el tipo de cambio real multilateral, según cálculos del economista Nery Persichini.

“En la medida que la inflación se siga espiralizando, es imposible que sigan reprimiendo las cotizaciones del dólar MEP y el contado con liquidación. Hoy deberían estar cotizando en torno de los $460, debido a la cantidad de pesos que hay dando vueltas en la economía. Si el Gobierno no detiene la inflación, y no sube la tasa de interés de plazo fijo, habrá una migración de inversiones en pesos a dólares que no podrá detener. Además, las perspectivas negativas en el plano electoral empujan a los inversores a dolarizarse y esperar las PASO del 13 de agosto sentados sobre moneda dura”, consideró el analista financiero Salvador Di Stefano.

La tendencia alcista también se ve reflejada en los tipos de cambios financieros. El dólar MEP cotiza en el mercado de capitales a $400,32, un incremento diario de $5 (+1,2%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) trepa $4, hasta los $413 (+1%). En este último caso, es un nuevo récord nominal.

“Los valores irán corrigiendo al alza a medida que nueva emisión monetaria por dólar ‘soja’ y ‘agro’, rescate de la deuda en pesos, financiamiento monetario directo al Tesoro y el déficit cuasifiscal vaya tomando lugar. El despertar de los dólares financieros podría estar recién iniciando”, advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Noticia en desarrollo

LA NACION