Dólar hoy: el blue toca el valor más bajo desde octubre

No hay una sola causa que explica por qué el dólar blue entró en un nuevo “veranito cambiario”, incluso pese a una inflación que en febrero tocó el 4,7% mensual. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya cerrado, la suba de tasas del Banco Central (BCRA) y hasta el cierre de paritarias son algunos de los motivos que dan los economistas para explicar por qué el tipo de cambio paralelo toca el valor más bajo en casi cinco meses.

Hoy el dólar blue se vende en los arbolitos porteños a $195, un valor $1,50 más bajo (0,7%) con respecto al cierre del viernes y a $27,50 de distancia (12,4%) de su récord nominal histórico ($222,50, el 27 de enero). La última vez que se registró un valor similar fue el 25 de octubre, cuando el billete informal se posicionó en los $194, cifra que en ese entonces era considerada una máxima histórica.

Para Fernando Marull, economista de FMyA, hay tres factores estructurales que actualmente presionan al dólar libre a la baja. En primer lugar, porque bajaron los tipos de cambio en América Latina, como Chile y Brasil. El segundo motivo es que el acuerdo con el FMI, que bajó “sensiblemente” las expectativas de crisis. Y por último, por los dos aumentos en las tasas de interés que estableció el Banco Central.

La inflación de marzo rondaría el 6%, ¿Por qué baja el dólar blue?

“Entre el mes de marzo y abril los bancos bajaron un escalón los cupos de crédito y subieron las tasas, esto implica que hay menos financiamiento en el mercado y más de uno tuvo que cambiar dólares para atender necesidades de capital de trabajo. Además el Gobierno habilitó paritarias express, esto implica que en mayo habrá que pagar aumentos salariales y en algunos casos retroactivos. El dinero no es elástico, y no hay cómo enfrentar el pago de salarios si no es recurriendo a los ahorros, que generalmente están en dólares”, coincidió el analista financiero Salvador di Stefano.

Dólar Shutterstock

Estos factores seguirán presentes en el corto plazo, sobre todo si el BCRA vuelve a subir las tasas de interés para tratar de alcanzar tasas reales positivas. “Coyunturalmente puede ensayar algún rebote moderado ($200/ $210) en el corto plazo. Pero a largo plazo el dólar debería seguir relativamente estable y perdiendo contra inflación”, agregó Marull.

Hoy los dólares financieros no registran grandes variaciones. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 se vende a $191,14 (-0,6%), mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $190,60 (+0,3%).

El dólar oficial mayorista alcanza los $112,58, por lo que la brecha con el blue desciende a un 73%. El dólar oficial minorista se ofrece en los principales bancos del país a un precio promedio de $117,95, según información que publica diariamente el BCRA. El dólar ahorro, con un recargo del 65%, toca los $194,61.

Riesgo país, bonos y acciones

El comienzo de semana arranca con el riesgo país en alza. Hoy el índice elaborado por el JP Morgan se posiciona en los 1733 puntos básicos, 19 puntos arriba frente al cierre previo (+1,7%). Los bonos del último canje de deuda operan en terreno negativo, con caídas de hasta un 1,2% en el exterior (AL29) y del 1,2% a nivel local (Global 2035).

El S&P Merval opera en las 91.088 unidades, 1,1% menos frente al viernes. La baja es encabezada por las acciones de Mirgor (-2,3%), YPF (-2,1%), Pampa Energía (-1,9%), BBVA (-1,9%) y Grupo Financiero Galicia (-1,8%). “En el plano local, estaremos atentos a noticias que denoten un cierto consenso dentro de la coalición gobernante que dé luz a una mayor estabilidad política”, indicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).