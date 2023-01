Dólar hoy: el blue vuelve a alcanzar su récord nominal histórico

escuchar

El dólar blue sigue en alza y volvió a posicionarse en el valor nominal más alto. Presionado por la cantidad de pesos que circulan en las calles argentinas, debido a la emisión monetaria que recurrió el Banco Central (BCRA) en las últimas semanas, y a una demanda que no afloja y presiona sobre la cotización, el tipo de cambio paralelo registra su segunda rueda consecutiva en alza.

En la peatonal porteña de Florida, donde se concentra la mayor cantidad de arbolitos y cuevas de la Ciudad, el billete estadounidense se negocia a $357 para la venta, $2 más arriba que la jornada anterior (+0,6%). Si bien es un récord nominal, que también fue alcanzado el 27 de diciembre pasado, en términos reales los analistas señalan que es una de las cotizaciones más bajas de la administración de Alberto Fernández.

En sentido opuesto, los tipos de cambios financieros tienden a la baja, aunque el movimiento pasa desapercibido. El dólar MEP aparece en pantallas a $326,94, $0,23 menos que el cierre previo (-0,1%). El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en el mercado de capitales a $333,43, una caída diaria de $0,53 (-0,2%).

Y si bien el dólar blue llegó a su mayor valor en términos nominales, todavía está por debajo de los máximos reales : si se actualizara por inflación el pico de $195 al que llegó en octubre de 2020, hoy ese valor estaría por encima de los $600, de acuerdo con las estimaciones del economista Camilo Tiscornia, titular de CyT Asesores Económicos. A su vez, el anterior récord nominal de $338 de fines de julio a valores actuales implicaría una cotización del dólar blue de $454.

El dólar blue subió y llegó a su récord nominal. Unsplash

De acuerdo con un informe de Facimex Valores, a cargo de Adrián Yarde Buller, el tipo de cambio está “claramente subvaluado” en relación a las variables monetarias y la historia reciente. Si se compara la suba del CCL versus la base monetaria ampliada (base monetaria y pasivos remunerados) desde que se reinstauró el cepo cambiario en 2019, el dólar debería subir 15% y alcanzar los $386 para “alinearse” con la cantidad de pesos que circulan en la economía argentina.

“Ambas variables guardan una estrecha relación desde 2019 y niveles de desacople prolongados fueron seguidos de correcciones abruptas, que incluso dejaron al FX implícito sobrevaluado”, remarcaron.

También se puede comparar el tipo de cambio implícito en términos reales. Al analizar esa variable, se encuentra en mínimos desde junio y debería subir 19% para acomodarse con el promedio desde que comenzó la pandemia ($399 a precios actuales). Y si se observa la brecha cambiaria, que ayer cerró en 86%, también alcanzó su nivel más bajo desde junio, mes en que comenzó el estrés en el mercado de deuda en pesos.

“¿Por qué el dólar no se acomoda a esas variables? Porque el precio quedó muy alto para el ingreso del argentino y es por eso que, tal vez, no ajusta siguiendo otras variables. La realidad es que mucha gente hoy no puede volcar parte de sus ahorros a la compra de dólares porque no les alcanza. Si se compran US$300, estamos hablando de un ahorro de $105.000 por mes. Esto debería ser ‘aprovechado’ para estabilizar el tipo de cambio y no seguir emitiendo pesos de forma alocada o irresponsable. En caso de ajustar por crisis, que puede ser local o venir de afuera, puede haber saltos importantes que complicaría muchísimo el manejo de la economía”, advirtió el analista financiero Christian Buteler.

En el otro extremo del mercado cambiario, el tipo de cambio oficial mayorista se vende a $180,42, con un avance de 33 centavos frente a la jornada anterior (+0,2%). De esta manera, la brecha frente al dólar blue se posiciona en un 97,8%.

El tipo de cambio oficial minorista se ofrece en las ventanillas del Banco Nación a $187,25, mismo valor que el cierre del lunes. Tomando como referencia esa cotización, el dólar ahorro se ubica en los $308,96; el dólar tarjeta, para transacciones menores a US$300 mensuales, a $327,69; y el dólar Qatar, para compras con tarjeta mayores a US$300, a $374,50.

Bonos y acciones

Tras cuatro ruedas consecutivas marcando máximos nominales, hoy el S&P Merval se toma una pausa y opera en las 214.858 unidades (-0,4%). Al ajustar por el dólar CCL, se ubica en los 640 puntos. En el panel de la Bolsa local, Transportadora de Gas del Sur retrocede un 3,2%, seguido por el Banco Macro (-2%) y el BBVA (-1,5%).

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) presentan variaciones dispares. Por un lado, suben los papeles de Mercado Libre (+1,8%), Irsa (+1,8%) y Corporación América (+1,4%). Por el otro, caen Transportadora de Gas del Sur (-2,7%), YPF (-2,2%) y Central Puerto (-1,6%).

En cuanto a los bonos del último canje de deuda, hoy registran variaciones mixtas. En el exterior, los títulos soberanos ascienden hasta 1,1% (Global 2046) y bajan 1,1% (Global 2035); a nivel local, el rojo alcanza el 2,9% (GD46). El riesgo país permanece estable en los 2080 puntos básicos.