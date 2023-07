Dólar hoy: la reacción del mercado a las medidas que anunció el Gobierno

Cotización del dólar de hoy

Ayer por la noche, el Ministerio de Economía anunció que aumentaría el dólar para exportadores del agro, importadores y ahorristas. Son medidas que buscaron hacerle un guiño al Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de dilatadas negociaciones. Como primera reacción, hoy también sube el dólar blue y atraviesa una nueva barrera, mientras que los títulos soberanos de deuda se tiñen de verde.

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio paralelo se vende a $541 en la City porteña, $13 más arriba frente al cierre anterior (+2,6%). En el mes, acumula un avance de $47 (+9,4%), movimiento que se encontraría muy por encima de la inflación estimada para julio (7,6%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central).

Nuevamente, se trata de un nuevo récord nominal. Aunque, al ajustar por inflación, todavía se encuentra muy por debajo de otros eventos recientes. Por ejemplo, un año atrás el país transitaba una crisis política económica, luego de que Martín Guzmán renunciara al Palacio de Hacienda. En ese entonces, el blue saltó hasta los $338, que a precio de hoy serían $721.

El mismo ejercicio puede hacerse con la crisis de octubre de 2020, cuando el tipo de cambio paralelo llegó a tocar un máximo de $195. Al ajustar por el avance de los precios de la economía, serían unos $933 actuales, según cálculos del analista financiero Salvador Vitelli.

El Gobierno encareció el dólar para exportadores, importadores y ahorristas Matt Slocum - AP

“Si bien se estaría llegando a un acuerdo con el FMI en las cuestiones modulares, en términos de macro nada cambia. Incluso, se ha deteriorado la situación. Descontaba que se llegue a un nuevo acuerdo, el Fondo ha sido bastante laxo en término de cumplimiento de metas, pero había incertidumbre sobre la letra chica. Un poco se fue dando a conocer anoche. Pero el Gobierno actual no tiene la capacidad de poder negociar algo que sea relevante y nos lleve a intentar darle una solución al panorama que tenemos hoy. Como los desequilibrios de la macro no se resuelven, y se siguen escondiendo los problemas debajo de la alfombra con parches sobre la economía, el blue se pone algo más caliente. No tanto los financieros, producto de las intervenciones que realiza el Banco Central”, opinó Vitelli.

En ese sentido, los tipos de cambio financieros registran hoy variaciones dispares, dependiendo del activo con el cual se operen. El MEP mediante la compra-venta de títulos GD30 inicia la rueda en los $499,06, una suba diaria de $4,5 (+0,9%). Sin embargo, se volvió habitual que esta tendencia alcista se modere al final de la jornada, cuando aparecen las intervenciones del BCRA en el mercado de bonos.

El dólar contado con liquidación (CCL) con GD30 aparece en las pantallas del mercado de capitales a $516. Se trata de una caída de $20 frente al cierre anterior, con la cual compensa el salto que había pegado el viernes. El CCL con Cedears, donde las intervenciones oficiales no impactan directamente, cotiza relativamente estable en los $532,20 (-0,3%).

La noticia sí impacto de forma positivo sobre los títulos soberanos de deuda, ante la certeza de que las negociaciones con el FMI están próximas a cerrarse. Los Bonares registran un avance de hasta un 2,4% en el exterior (AL41D), mientras que en los Globales el verde se extiende hasta un 2% (GD41D).

“La deuda en dólares responde de forma positiva ¿La razón? El acuerdo aminora la probabilidad de romper con el FMI de corto plazo, lo cual mitiga un poco la volatilidad del mercado”, explicaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Persola de Inversiones (PPI).

Las negociaciones con el FMI estarían próximas a concluir

La Bolsa porteña también arranca la semana en terreno positivo. El S&P Merval se ubica en las 478.810 unidades, un 1,2% más que el viernes. Las subas más marcadas se registran entre los papeles del Banco Supervielle (+3,2%), Mirgor (+2,5%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,3%) .

La tendencia al alza se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR). Este lunes, YPF presenta un avance del 3,2%, seguido por el Grupo Financiero Galicia (+3,1%) y el Banco Supervielle (+3%).

