Dólar hoy: qué hay detrás de la suba del blue, que se acerca a los $400

escuchar

Hoy, el dólar blue sube y queda al borde de los $400. Entre una inflación mensual en torno al 7% y la emisión adicional de pesos que trae aparejado el dólar agro, estos dos factores alimentan la suba de los tipos de cambios paralelos y los lleva a marcar nuevos récords nominales. En el mientras tanto, el Banco Central (BCRA) mantiene el estricto control de la salida de divisas para importaciones e intenta sumar dólares a las reservas con el nuevo Programa de Incremento Exportador.

En la cuarta rueda de la semana, la cotización informal de la moneda estadounidense trepa $1 y llega a los $399 en cuevas y arbolitos de la City porteña. Es una cifra que se consolida como nuevo máximo histórico, tras haber marcado durante el cierre previo un récord en los $398.

Por el momento, es la única cotización libre que todavía no superó la barrera de los $400, ya que el MEP y el contado con liquidación (CCL) lo atravesaron durante las semanas anteriores. No obstante, en algunas ciudades argentinas, esa cifra ya es una realidad. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, el blue se vende a $404; en el interior de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe cotiza a $402; y en otras once provincias se el valor se fija en los $400, según el sitio Infodolar.

Sergio Massa, ministro de Economía. Santiago Filipuzzi - LA NACION

El movimiento al alza también se replica en los tipos de cambios financieros. El dólar MEP, que se obtiene mediante la compra y venta de bonos u otros instrumentos financieros, opera en $391,83, una escalada de $5,50 con respecto al cierre previo (+1,4%).

En tanto, el dólar contado con liquidación (‘ccl’) , que permite a individuos y empresas dolarizar activos y girarlos a una cuenta en el exterior, opera en $403,30. Son $5 más frente a la jornada anterior (+1,3%).

“El dólar blue comenzó a mostrar los dientes, mientras que la intervención en los dólares financieros se siente en todas las ruedas. El Gobierno interviene para que el dólar no se descontrole, pero es pan para hoy hambre para mañana”, consideró el analista financiero Salvador di Stefano. Las intervenciones sobre las cotizaciones libres suelen registrarse durante los últimos minutos de la rueda, aunque el economista advirtió que la calma del MEP y el CCL “no puede ser eterna”.

Así, se estira la brecha entre los paralelos y el dólar oficial, cuya cotización está contenida por el endurecido cepo cambiario que administra el Banco Central. Hoy, el tipo de cambio mayorista llega a $214,68, mientras que el minorista se ubica en $220,75, según indican las pantallas del Banco Nación.

De este último valor se desprenden las cotizaciones del ‘dólar ahorro’, que surge de incorporar el 30% de recargo por el impuesto PAIS y un 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias, y queda en $386,31. Mientras tanto, el dólar Qatar, que incorpora un 25% adicional a cuenta de Bienes Personales, llega a $441,50.

El riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan y mide el diferencial de riesgo entre los instrumentos de deuda de la Argentina con respecto a los de los Estados Unidos, se ubica en 2387 puntos porcentuales (+0,1%). Los bonos globales del último canje de deuda presentan caídas de entre un 0,47% (Global 2038) y hasta un 6,78% (Global 2046).

En el mercado de acciones, los papeles de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en su mayoría en terreno positivo. Las principales subas se dan en los ADR de Cresud (3%), Mercadolibre (3%), Despegar (2,7%), Telecom (2,3%) y Tenaris (2,1%).La Bolsa argentina, el S&P Merval, opera en las 268.806 unidades (+0,7%).

El dólar blue sube y se acerca a los $400. Jonathan Borba / Unsplash

Ayer, el dólar paralelo había quebrado su anterior récord nominal, en una jornada en la que se estiró la brecha entre los tipos de cambio libres. Porque la cotización informal del billete trepó $4 y llegó a los $398, la mayor cotización nominal para esta moneda.

Y pese a tocar ese récord nominal, el dólar blue aún se encuentra lejos de sus máximos reales. Por caso, si se ajustara el valor de $195 que había registrado el paralelo en octubre de 2020 por la inflación acumulada desde entonces, arrojaría un valor superior a los $700. A su vez, si se replica ese ejercicio con el pico de julio de 2022, en las jornadas posteriores a la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, ese valor rondaría hoy los $550.

Y mientras los valores del dólar blue se movieron hacia arriba, los tipos de cambio financieros se movieron en sentido contrario. El dólar MEP operó en $386,34, con una caída de 65 centavos (-0,2%) con respecto a su cierre previo.

En tanto, el dólar contado con liquidación (‘CCL’) cotizó a $398,18, valor que representó una caída diaria de $0,79 (-0,2%).

Fue en una jornada en la que se concretaron las primeras operaciones en el esquema del ‘dólar agro’ que el Gobierno puso en marcha esta semana. Según informaron en el mercado, se realizaron ventas por US$92 a ese tipo de cambio diferencial ($300), en una rueda en la que el BCRA logró frenar su racha de venta de reservas y compró US$2 millones.

LA NACION