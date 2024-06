Oscar Zago aseguró que el Gobierno le dio a Crexell la embajada en la Unesco por su voto en la Ley Bases

Escuchar

A dos meses de su desplazamiento como jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), el diputado Oscar Zago, líder de la bancada de Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y aliado de los libertarios, aseguró este sábado que el gobierno de Javier Milei le dio a la senadora de Juntos por el Cambio Lucila Crexell la embajada en la Unesco a cambio de su voto a favor de la Ley Bases, que obtuvo su aprobación en la Cámara alta esta semana. Convencido de que se trató de un “consenso”, dijo que hay que “cubrir lugares y cargos”.

“Cuando te sentás a discutir con las bancadas, gobernadores e intendentes, son acuerdos [que se negocian], que te dan la gobernabilidad. Cuando un gobierno tiene suficientes diputados o senadores para sancionar una ley pero están justos [de votos], es válido sentarse y acordar. No me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron”, sostuvo el legislador en una entrevista para Radio Splendid. Crexell, de Neuquén, fue denunciada esta semana por “sobornos” e incluso admitió el nombramiento, pero aseguró que la polémica que se desató se trata de una “operación de desprestigio” por parte del kirchnerismo.

En ese marco, Zago dijo que cada provincia “quiere llevar agua para su molino para estar mejor”. Consultado por si el nombramiento de la senadora se trata más de un beneficio personal que uno para su provincia, el diputado respondió: “Vos consensuás, vos arreglás. Además, vos tenés que cubrir lugares y cargos, posiciones. De eso se trata la política, el consenso y el diálogo”.

Tras ello, reconoció: “Siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones. La senadora lo venía buscando hace mucho tiempo y eso es parte de los acuerdos. Son acuerdos con consensos, no son dádivas. No tengo prejuicios en decirlo”. Además, dijo que “en este caso no hubo corrupción sino una búsqueda de acuerdos”. Ejemplificó los casos del diputado de Pro Fernando Iglesias y el liberal José Luis Espert, que venían de distintos espacios y hoy presiden comisiones.

El caso de Crexell

La filtración del pliego de Crexell como embajadora en la Unesco circuló por diferentes ámbitos, y se enmarcó en el duro enfrentamiento político en torno a la Ley Bases, donde el oficialismo buscaba los votos que le faltan y la oposición dura intentaba bloquear su aprobación.

La senadora desmintió en forma enfática que hubiera negociado su voto a favor de la Ley Bases por la designación. “Quiero desmentir todas las operaciones que vienen haciendo para presionarme, hagan lo que hagan mañana voy a estar en el Senado y voy a votar afirmativamente”, dijo este martes la senadora, en diálogo con LN+.

El pliego había ingresado el mismo día que el de los jueces postulados por el gobierno de Javier Milei para la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Según consignó LA NACION el pasado 4 de junio, el Gobierno viene negociando su voto a favor de la Ley Bases. En ese contexto trascendió el pliego de su designación en esa representación en el exterior.

La denuncia a Crexell la presentó el abogado penalista Federico Paruolo y le tocó al juzgado federal 6, que subroga el juez Lijo.

LA NACION