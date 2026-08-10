Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 10 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1520 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1525 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1475,00Venta$1525,00
Dólar blue
Compra$1479,25Venta$1525,00
Dólar tarjeta
Venta$1982,50
Dólar CCL
Venta$1582,44
Dólar MEP
Venta$1524,77
Dólar mayorista
Venta$1498,50
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
El dólar minorista se comercializa a $1520 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1525 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este lunes 10 de agosto a los 448 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes. El dólar oficial figura a $1470 para la compra y $1520 para la venta en el Banco Nación.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$65.161,62. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del viernes 7 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta.
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