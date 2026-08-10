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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 10 de agosto, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1520 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1525 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL

La cotización del dólar este lunes 10 de agosto
La cotización del dólar este lunes 10 de agosto

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializa a $1520 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1525 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

A cuánto llega el riesgo país

El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este lunes 10 de agosto a los 448 puntos.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes. El dólar oficial figura a $1470 para la compra y $1520 para la venta en el Banco Nación.

La cotización del dólar oficial
La cotización del dólar oficial(Fuente: Pexels)

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

Cómo comprar dólares por home banking

  • Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
  • Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
  • Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
  • Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$65.161,62. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

A cuánto cerró el dólar oficial el viernes

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del viernes 7 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta.

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