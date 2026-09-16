Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 16 de septiembre, minuto a minuto
La divisa oficial operó este martes a $1530 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1560 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
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Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1480,00Venta$1530,00
Dólar blue
Compra$1513,20Venta$1560,00
Dólar tarjeta
Venta$1989,00
Dólar CCL
Venta$1604,34
Dólar MEP
Venta$1532,40
Dólar mayorista
Venta$1506,50
Euro
Compra$1740,00Venta$1800,00
El dólar minorista se comercializó este martes a $1530 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1560 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.
08:31 | A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL
- Dólar MEP: $1534,10
- Dólar CCL: $1593,64
08:06 | A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este miércoles 16 de septiembre a los 499 puntos.
07:40 | Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2480,70. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
07:19 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1530 para la venta.
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