Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 16 de septiembre, minuto a minuto

Cotización del dólar de hoy

Ver dólar oficial histórico Información de

El dólar minorista se comercializó este martes a $1530 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1560 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.

08:31 | A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

Dólar MEP: $1534,10

Dólar CCL: $1593,64

08:06 | A cuánto llega el riesgo país

El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este miércoles 16 de septiembre a los 499 puntos.

A cuanto llega el riesgo país unsplash.

07:40 | Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2480,70. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

07:19 | A cuánto cerró el dólar oficial ayer

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1530 para la venta.