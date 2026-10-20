Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 20 de octubre, minuto a minuto

La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos, y acumula un 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto.

Las categorías que más incidieron en este porcentaje son Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Educación; Comunicación y Salud.