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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 20 de octubre, minuto a minuto

La divisa oficial opera a $1540 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1560 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL

La cotización del dólar este martes 20 de octubre
La cotización del dólar este martes 20 de octubreFreepik

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializó a $1540 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1560 para la misma operación. El riesgo país superó los 650 puntos.

Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2389,29. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

De cuánto fue la inflación de septiembre

La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos, y acumula un 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto.

Las categorías que más incidieron en este porcentaje son Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Educación; Comunicación y Salud.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1490 para la compra y $1540 para la venta.

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