Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 20 de octubre, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1540 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1560 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1488,00Venta$1552,00
Dólar blue
Compra$1513,20Venta$1560,00
Dólar tarjeta
Venta$2017,60
Dólar CCL
Venta$1623,98
Dólar MEP
Venta$1540,80
Dólar mayorista
Venta$1523,35
Euro
Compra$1690,00Venta$1770,00
El dólar minorista se comercializó a $1540 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1560 para la misma operación. El riesgo país superó los 650 puntos.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2389,29. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
De cuánto fue la inflación de septiembre
La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos, y acumula un 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto.
Las categorías que más incidieron en este porcentaje son Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Educación; Comunicación y Salud.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1490 para la compra y $1540 para la venta.
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