Dólar: las acciones argentinas caen 5% en el exterior, ante las tensiones políticas

Este miércoles, el mercado financiero argentino opera en rojo. Ante una jornada negativa a nivel internacional, que se suma a las tensiones políticas locales tras la marcha universitaria, las acciones registran caídas del 5% en el exterior y los bonos soberanos retroceden hasta 4%.

Hoy, la Bolsa porteña baja un 3,1% y cotiza a 1.207.177 unidades. En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, las mayores caídas se observan en el Banco Supervielle (-5,9%), el Banco Macro (-4,9%) y Central Puerto (-4,9%).

“Los activos locales vuelven a inclinarse hacia una corrección, tras la impresionante racha alcista, mientras se analizan las señales políticas y económicas. Los inversores están más expectantes de las negociaciones por la Ley de Bases, en busca de validar que el Gobierno logre aprobaciones legislativas, así como mejora la sostenibilidad del superávit financiero que logró en el primer trimestre. Dichos procesos buscarán complementarse con las señales de desaceleración de la inflación núcleo y la continuidad de la acumulación de reservas”, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también operan en terreno negativo. Los papeles del Banco Supervielle bajan 5,5%, seguidos por BBVA (-5,3%), Central Puerto (-5,1%), Banco Macro (-4,9%) e Irsa (-4,8%).

Los bonos del último canje presentan fuertes caídas en el exterior. Los Bonares retroceden hasta 4,38% (AL41D) y los Globales, 4,46% (GD41D). Sin embargo, todavía los números en rojo no se ven impactados en el riesgo país -índice que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano frente al resto de los países-, ya que permanece prácticamente estable en los 1173 puntos básicos.

“El gobierno de Javier Milei sufrió ayer su primera derrota política al perder no solo la calle, sino el manejo de la agenda pública y el centro de la escena. Si bien el gobierno ya había soportado un duro revés en el Congreso con la mega Ley de Bases, creemos que en esta ocasión perdió el espacio en el que mejor se venía desempeñando. Si bien la marcha ‘estudiantil’ de ayer no puede ser capitalizada políticamente por ningún sector específico, es un recordatorio que el muy favorable marco político en el que se viene moviendo el Ejecutivo no durará para siempre”, analizaron desde Delphos Investment.

Dólar hoy

Los dólares libres permanece ante un escenario de pax cambiaria, un fenómeno que registran desde comienzos de febrero. Hoy el dólar blue se vende a $1035 en las cuevas de la City porteña, sin variaciones frente al cierre anterior.

Precios de dólar en casa de cambio y comercios de la calle Florida Gonzalo Colini

El dólar MEP registra un avance diario de $2,6 y cotiza a $1009,29 (+0,3%). El contado con liquidación (CCL), que se ve favorecido por una mayor oferta de divisas por el esquema 80/20 de los exportadores (liquidan el 80% al oficial y 20% al CCL), aparece en pantallas a $1053,86. Es $1,90 más que ayer (+0,1%).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $853, lo que significa una microdevaluación diaria de $0,50 (+0,1%). Frente al contado con liqui, la brecha cambiaria es de 20,8%.

